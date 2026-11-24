Phát huy lợi thế nguyên liệu, khẳng định xuất xứ Việt Nam

Trong thương mại quốc tế, xuất xứ hàng hóa ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng tiếp cận và duy trì thị trường xuất khẩu. Đặc biệt, khi các hiệp định thương mại tự do (FTA) mở ra cơ hội hưởng ưu đãi thuế quan, việc đáp ứng quy tắc xuất xứ không chỉ là yêu cầu về hồ sơ, chứng từ mà phải được bảo đảm ngay từ nguồn nguyên liệu và quá trình tổ chức sản xuất.

Các FTA đang mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu

Thay vì phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, doanh nghiệp cần chủ động khai thác nguyên liệu trong nước, phát huy lợi thế sản xuất tại Việt Nam, từng bước nâng cao giá trị tạo ra trong nước và kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất. Đây là hướng đi quan trọng để đáp ứng quy tắc xuất xứ, tận dụng ưu đãi từ các FTA, đồng thời gia tăng giá trị cho hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Câu chuyện của Công ty Cổ phần Secoin là một ví dụ về cách doanh nghiệp lựa chọn lợi thế riêng để phát triển sản phẩm xuất khẩu. Là thương hiệu vật liệu xây dựng thuần Việt, Secoin đã có 37 năm phát triển, với 9 nhà máy tại Việt Nam và sản phẩm hiện diện tại khoảng 60 quốc gia.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Đinh Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Secoin cho biết, để đưa sản phẩm ra thế giới, doanh nghiệp không thể cạnh tranh bằng mọi dòng sản phẩm, nhất là những lĩnh vực mà các quốc gia lớn như Mỹ hay Trung Quốc đã có lợi thế vượt trội. Thay vào đó, cần lựa chọn những sản phẩm phù hợp với lợi thế của Việt Nam, tận dụng nguồn nguyên liệu trong nước và năng lực sản xuất tại Việt Nam.

Theo ông Đinh Hồng Kỳ, các sản phẩm như xi măng trang trí, vật liệu xây dựng nghệ thuật hay những dòng vật liệu mang tính thiết kế có thể không phải là nhóm hàng đem lại kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, nhưng có giá trị khác biệt. Lợi thế của những sản phẩm này nằm ở khả năng kết hợp nguyên liệu, năng lực sản xuất với yếu tố văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam.

Đây cũng là cách Secoin tạo ra dấu ấn riêng cho sản phẩm trên thị trường quốc tế. Ông Đinh Hồng Kỳ cho rằng, khi sản phẩm mang trong mình câu chuyện văn hóa Việt, hàng hóa không đơn thuần là một sản phẩm thương mại mà còn trở thành một trải nghiệm văn hóa. Đây chính là điểm khác biệt mà thị trường quốc tế ngày càng quan tâm và đón nhận.

Thực tế này cho thấy, bảo đảm xuất xứ hàng hóa không chỉ là câu chuyện xác định sản phẩm được sản xuất ở đâu, mà còn gắn với việc phát huy những lợi thế thực chất của nền sản xuất trong nước. Khi doanh nghiệp khai thác được nguồn nguyên liệu phù hợp, tổ chức sản xuất tại Việt Nam và tạo ra sản phẩm mang bản sắc riêng, giá trị hàng hóa sẽ được nâng lên, đồng thời tạo nền tảng để xây dựng thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Từ kinh nghiệm của Secoin có thể thấy, lựa chọn đúng lợi thế sản xuất, khai thác nguồn lực trong nước và đưa bản sắc văn hóa vào sản phẩm là hướng đi giúp doanh nghiệp tạo dựng vị thế riêng. Khi kết hợp với việc đáp ứng quy tắc xuất xứ của từng FTA, những lợi thế này còn mở ra khả năng tiếp cận thị trường với điều kiện thuế quan thuận lợi hơn, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa.

Kiểm soát đầu vào, tận dụng ưu đãi FTA mở rộng thị trường

Bên cạnh việc khai thác lợi thế nguyên liệu và tạo bản sắc sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn đầu vào, quy trình sản xuất cũng là yêu cầu quan trọng để doanh nghiệp duy trì năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu.

Với Tập đoàn Hoa Sen, việc kiểm soát từ đầu vào nguyên liệu đến đầu ra sản phẩm được xác định là nguyên tắc xuyên suốt

Với Tập đoàn Hoa Sen, việc kiểm soát từ đầu vào nguyên liệu đến đầu ra sản phẩm được xác định là nguyên tắc xuyên suốt trong tổ chức sản xuất. Ông Trần Đình Tài, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen cho biết, doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ xanh trên toàn bộ dây chuyền, ứng dụng công nghệ tuần hoàn nhằm hạn chế tối đa tác động đến môi trường, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu và sản phẩm.

Một trong những nguyên tắc được Hoa Sen chú trọng là nguyên liệu đầu vào không gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng đầu ra, đặc biệt đối với các yếu tố liên quan đến môi trường và sức khỏe người tiêu dùng. Song song với đó, doanh nghiệp liên tục đầu tư công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Theo ông Trần Đình Tài, sự kết hợp giữa “xanh” và “chất” đã giúp sản phẩm Hoa Sen hiện diện tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện sản phẩm của doanh nghiệp đã xuất khẩu được đến EU, nhiều quốc gia thuộc khối CPTPP và nhiều thị trường khác có FTA với Việt Nam. Khi bước ra thị trường quốc tế, tiêu chuẩn xanh không còn là lợi thế cạnh tranh mà đã trở thành điều kiện tiên quyết.

Từ câu chuyện của Hoa Sen, có thể thấy việc quản trị nguồn nguyên liệu và kiểm soát quy trình sản xuất có vai trò quan trọng trong xây dựng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đặc biệt, với những doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng quốc tế, việc nắm chắc thông tin về nguồn đầu vào, công đoạn sản xuất và giá trị tạo ra trong nước sẽ giúp chủ động hơn khi chứng minh xuất xứ hàng hóa.

Đây cũng là điều kiện để doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn mạng lưới FTA mà Việt Nam đã ký kết. Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và thương mại đa biên, Bộ Công Thương chia sẻ, hiện Việt Nam đã ký kết 20 FTA, trong đó 17 hiệp định đã được thực thi. Tuy nhiên, mức độ tận dụng ưu đãi từ các FTA giữa các nhóm hiệp định còn khác nhau. Đối với những FTA đã được ký kết và thực thi trong thời gian tương đối dài, chẳng hạn các FTA trong khuôn khổ ASEAN hoặc một số FTA song phương, tỷ lệ sử dụng C/O ưu đãi của doanh nghiệp Việt Nam tương đối cao, trung bình đạt từ 70-80% trở lên. Trong khi đó, tỷ lệ sử dụng C/O ưu đãi tại một số FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA hay UKVFTA thấp hơn.

Theo ông Ngô Chung Khanh, thách thức lớn nhất hiện nay trước hết nằm ở tư duy của doanh nghiệp. Một bộ phận doanh nghiệp cho rằng thị trường hiện tại đã đủ để duy trì hoạt động kinh doanh, không nhất thiết phải mở rộng sang thị trường mới. Ngay cả khi FTA mở ra cơ hội tiếp cận những thị trường lớn, hấp dẫn nhưng đi kèm yêu cầu thay đổi quy trình sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp vẫn có tâm lý e ngại.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thường mặc định mình không đủ khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nước ngoài, từ đó tự giới hạn cơ hội phát triển.

Ông Ngô Chung Khanh nhấn mạnh, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy, chủ động xác định thị trường mục tiêu, xây dựng chiến lược và quyết tâm đáp ứng các yêu cầu để khai thác cơ hội từ FTA. Thay vì nghĩ rằng mình không thể làm được, doanh nghiệp cần đặt ra câu hỏi: “Tôi có thể làm gì để đáp ứng yêu cầu và tận dụng được cơ hội từ FTA này?”.

Từ thực tiễn của Secoin và Hoa Sen, có thể thấy việc mở rộng thị trường xuất khẩu cần được xây dựng trên nền tảng năng lực sản xuất thực chất và sự chủ động, quyết tâm của doanh nghiệp. Làm chủ nguồn nguyên liệu, phát huy lợi thế sản xuất trong nước, kiểm soát chất lượng và tạo bản sắc riêng cho sản phẩm là những yếu tố giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của đối tác quốc tế. Khi được kết hợp với việc tìm hiểu và thực hiện đúng quy tắc xuất xứ, doanh nghiệp có thêm cơ sở để khai thác ưu đãi thuế quan từ các FTA.

Tận dụng FTA không nên chỉ được nhìn nhận là câu chuyện giảm thuế khi xuất khẩu, mà cần trở thành động lực thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới phương thức sản xuất, chủ động nguồn cung và nâng cao giá trị nội địa. Khi mỗi sản phẩm thực sự mang trong mình năng lực sản xuất và bản sắc Việt Nam, xuất xứ hàng hóa sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh, góp phần giúp doanh nghiệp giữ vững thị trường hiện có, mở rộng thị trường mới và nâng cao vị thế hàng Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.