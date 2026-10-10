Chủ động nguồn hàng trước mùa mưa bão

AEON MALL Huế hiện nay đã tăng lượng hàng lưu trữ, sẵn sàng bổ sung khi sức mua tăng.

Tăng hàng, sẵn sàng tiếp ứng

Những ngày qua, Siêu thị AEON MALL Huế đã chủ động tăng lượng hàng dự trữ phục vụ mùa mưa bão năm nay, tập trung vào những mặt hàng thiết yếu, như gạo, mì ăn liền, rau, củ, quả, thịt, cá, thực phẩm đông lạnh và sữa uống các loại.

AEON MALL Huế còn chú trọng những mặt hàng phục vụ sinh hoạt và ứng phó mưa bão như đèn pin, áo mưa, ủng và đồ đựng thực phẩm dùng một lần. Hàng hóa được bố trí tại những vị trí thuận tiện, dễ nhìn, dễ lấy; nhân sự được tăng cường khi cần thiết, đồng thời duy trì mức giá ổn định.

Theo đại diện AEON MALL Huế, để bảo đảm nguồn cung liên tục, đơn vị chủ động làm việc với các nhà cung cấp, tăng lượng hàng dự trữ tại trung tâm phân phối, kho trung chuyển, sẵn sàng bổ sung khi sức mua tăng. Doanh nghiệp cũng xây dựng các kịch bản ứng phó trong trường hợp mưa lũ kéo dài, giao thông bị chia cắt và nhu cầu thị trường tăng đột biến.

Tại Co.opmart Huế, việc chuẩn bị nguồn hàng cũng được triển khai từ sớm. Đơn vị thường xuyên theo dõi sức mua, lượng tồn kho và khả năng cung ứng để điều chỉnh kế hoạch nhập hàng, ưu tiên những nhóm hàng có nhu cầu cao trong mùa mưa bão, như gạo, mì ăn liền, nước uống đóng chai, dầu ăn, thực phẩm đóng hộp, lương khô, gia vị, hàng tiêu dùng thiết yếu cùng thực phẩm tươi sống, rau, củ, quả.

Theo ông Đặng Tứ Minh San, Giám đốc Co.opmart Huế, đơn vị duy trì liên hệ với các nhà cung cấp để sẵn sàng bổ sung hàng hóa khi sức mua tăng cao, nhất là trước thời điểm mưa lớn, bão hoặc khi có nguy cơ ngập lụt. Công tác kiểm soát nguồn gốc, chất lượng, điều kiện bảo quản và giá bán được thực hiện song song với việc theo dõi sức mua và nguồn cung.

Sẵn nguồn hàng từ cơ sở

Một trong những phương án được Sở Công Thương đặt ra là “dự trữ mềm”. Hiện tại, các địa phương rà soát các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu, xây dựng mạng lưới cung ứng thông qua hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận với doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà phân phối và các cơ sở kinh doanh.

Theo phương án này, thay vì tổ chức mua sắm, lưu kho khi chưa thực sự cần thiết, các bên thống nhất trước với những yêu cầu cụ thể về chủng loại, số lượng hàng hóa, địa điểm tập kết, phương thức vận chuyển, thời gian cung ứng và trách nhiệm của từng bên. Khi có tình huống, việc cung ứng được triển khai theo nhu cầu thực tế.

Cách làm này cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia bảo đảm nguồn cung. Những đơn vị có đủ năng lực có thể đăng ký lượng hàng cao hơn mức dự trữ thành phố đề ra, sẵn sàng tăng nguồn cung khi sức mua tăng hoặc một số địa bàn gặp khó khăn về vận chuyển.

Các địa phương cũng chủ động phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chuẩn bị nguồn dự trữ, bảo đảm cung ứng ổn định, liên tục trong mùa mưa bão. Đồng thời, xây dựng phương án luân chuyển, bổ sung nhiên liệu khi xảy ra sự cố, phục vụ công tác cứu trợ thiên tai.

Nguồn hàng dự trữ phải có nguồn gốc rõ ràng, đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm và có thời hạn sử dụng phù hợp. Các địa phương cũng được yêu cầu kịp thời thông tin tình hình thiên tai, vận động người dân chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu đủ dùng trong 5 - 7 ngày khi có tình huống bão, lũ.

Đến nay, Sở Công Thương đã đề nghị nhiều doanh nghiệp, đơn vị phân phối trên địa bàn chủ động chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu, sẵn sàng phục vụ người dân khi xảy ra mưa bão, thiên tai. Lượng hàng hóa được đề nghị chuẩn bị gồm: từ 78.200 đến 129.500kg gạo; ít nhất 44.800kg mì ăn liền; hơn 173.500 lít sữa tươi tiệt trùng và từ 300.000 đến 400.000 lít nước uống đóng chai. Ngoài ra, nguồn hàng dự trữ còn có bánh, lương khô, dầu ăn, nước mắm và nhiều mặt hàng thiết yếu khác.

Ông Đặng Hữu Phúc, TUV, Giám đốc Sở Công Thương cho rằng, việc chuẩn bị hàng hóa mùa mưa bão không chỉ là tăng lượng hàng trong kho. Quan trọng hơn là chuẩn bị cả nguồn cung phía sau, phương tiện vận chuyển, phương án tiếp ứng để việc cung ứng hàng hóa không bị đứt quãng khi nhu cầu tăng cao, đột biến.