Các đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế công tác chuẩn bị hàng Tết tại chợ Bến Thành. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ngày 19/11, Đoàn công tác của Thường trực HĐND Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Văn hóa-Xã hội HĐND Thành phố do ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực tế tại chợ Bến Thành và làm việc với các sở, ngành, địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của các sở, ngành và địa phương trong hoạt động chuẩn bị hàng hóa, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, các chương trình văn hóa xã hội và công tác an sinh xã hội cho Tết Nguyên đán Đinh Mùi; đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương quan tâm tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động với nhiều hình thức đa dạng để người dân thấy rõ ý nghĩa của việc chăm lo Tết, mừng Xuân, mừng Đảng, khi Tết Nguyên đán sát với kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3/2).

Đoàn khảo sát thực tế tại chợ Bến Thành. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ông Huỳnh Thanh Nhân cũng đề nghị UBND Thành phố và các sở, ngành liên quan khẩn trương phân bổ sớm nguồn kinh phí chăm lo Tết để các địa phương chủ động chi trả kịp thời cho người dân; đồng thời rà soát, bổ sung các đối tượng đặc thù như lực lượng nữ dân công hỏa tuyến cao tuổi còn sinh sống trên địa bàn vào diện thụ hưởng, đảm bảo nguyên tắc linh hoạt, không để sót bất kỳ trường hợp khó khăn nào.

Bên cạnh đó, thường trực HĐND thành phố đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chi trả thưởng Tết sớm để người lao động chủ động mua sắm, giảm áp lực lên thị trường và giao thông cận Tết. Ngoài ra, lực lượng Công an và chính quyền địa phương cần tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, kiểm soát giá giữ xe tại các điểm lễ hội, giải quyết dứt điểm tình trạng lang thang xin ăn trá hình tại khu vực trung tâm và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, "Góc phố ngày Tết" lan tỏa đến tận vùng sâu, vùng xa để mọi người dân đều được đón một mùa Xuân an toàn, ấm áp.

Các đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế công tác chuẩn bị hàng Tết tại chợ Bến Thành. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Báo cáo của các sở, ngành, địa phương tại buổi khảo sát cho thấy, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng nhiều phương án đồng bộ nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội và an ninh trật tự, hướng tới mục tiêu mang lại một mùa Tết "An vui – Nghĩa tình" cho người dân.

Theo đại diện Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống các nhà phân phối lớn và địa phương trên địa bàn Thành phố đã lên phương án dự trữ hàng hóa tăng từ 2-3 lần so với ngày thường để đáp ứng sức mua tháng cận Tết (dự báo tăng 15 - 20% so với tháng thường). Chương trình “Bình ổn thị trường” có sự tham gia của 66 doanh nghiệp lớn, chiếm 25 - 35% thị phần nhu cầu tiêu dùng cam kết giá bán thấp hơn thị trường tối thiểu 5%. Bên cạnh hệ thống 384 chợ truyền thống, khoảng 300 siêu thị và 3.600 cửa hàng tiện lợi trên địa bàn, Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chuyến bán hàng lưu động đưa hàng bình ổn về khu vực vùng sâu, vùng xa và các khu công nghiệp.

Đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm trong dịp lễ Tết, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập 25 đoàn kiểm tra liên ngành tập trung vào các mặt hàng tiêu thụ mạnh như thịt, rượu bia, bánh mứt kẹo, rau củ quả tại các cơ sở sản xuất, chợ truyền thống và lễ hội; bố trí nhân sự trực tiếp tại 3 chợ đầu mối (Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức) để kiểm soát nguồn gốc và thực hiện xét nghiệm nhanh các sản phẩm có nguy cơ cao. Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh chương trình "Tick xanh trách nhiệm" với hơn 15.000 sản phẩm đăng ký (6.000 sản phẩm đã được xác nhận) nhằm minh bạch hóa chuỗi cung ứng và đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại khu du lịch, bếp ăn tập thể, trường học, khu công nghiệp, thức ăn đường phố.

Trong lĩnh vực an sinh và lao động, toàn Thành phố hiện có 58 khu chế xuất, khu công nghiệp với trên 900.000 công nhân (trong đó hơn 60% là lao động ngoại tỉnh). Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) đang tích cực rà soát tình hình trả lương, thưởng Tết của hơn 4.500 doanh nghiệp; dự kiến thành lập các đoàn giám sát ít nhất 30 doanh nghiệp gặp khó khăn để có phương án hỗ trợ kịp thời, hạn chế nguy cơ tranh chấp lao động. Các chương trình như "Tết Sum vầy", "Chuyến xe nghĩa tình", hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay cũng được phối hợp triển khai để đưa công nhân về quê đón Tết...

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố Hồ Chí Minh làm việc về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Đại diện Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi, Thành đoàn sẽ triển khai Kế hoạch chăm lo Tết với chỉ tiêu trao tặng ít nhất 29.000 phần quà cho các đối tượng thụ hưởng; tặng 3.500 vé xe miễn phí và giới thiệu 9.000 việc làm cho đối tượng chính sách, đại diện lực lượng vũ trang, thanh thiếu nhi, sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, sẽ tổ chức ít nhất 10 chương trình văn hóa văn nghệ, hoạt động vui xuân phục vụ ít nhất 2.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân; thực hiện ít nhất 100 "Góc xuân tuổi trẻ" tại các ký túc xá, khu lưu trú công nhân, chung cư, bến xe…