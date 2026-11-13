Chủ động nguồn hàng, bình ổn thị trường dịp Tết Đinh Mùi 2027

Cùng với đẩy mạnh kết nối cung cầu, kích cầu tiêu dùng, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá đột biến.

Người tiêu dùng chọn mua bánh kẹo Việt. Ảnh : Đồng Thúy/TTXVN

Chủ động nguồn cung, tăng dự trữ hàng Tết

Theo ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, để bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, ngành Công Thương đã rà soát nhu cầu thị trường, đánh giá khả năng sản xuất, cung ứng hàng hóa trên địa bàn, đồng thời xây dựng phương án cân đối cung cầu, bình ổn thị trường.

Việc chuẩn bị nguồn hàng được tính toán cho cả ba tháng trước, trong và sau Tết, tập trung vào các nhóm lương thực, thực phẩm thiết yếu. Sở Công Thương đã hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng kế hoạch dự trữ tăng từ 10–20% so với các tháng thông thường, chủ động phương án bổ sung nguồn cung khi thị trường biến động, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.

Theo tính toán, trong ba tháng trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2027, Hà Nội dự kiến cần khoảng 332.000 tấn gạo, 18.000 tấn thịt lợn, 4.500 tấn thịt bò, 10.000 tấn thịt gia cầm, 99 triệu quả trứng và 312.000 tấn rau củ. Ngoài ra, nhu cầu thực phẩm chế biến khoảng 3.400 tấn, thủy hải sản 6.800 tấn cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác.

Đánh giá khả năng cung ứng tại chỗ cho thấy, nguồn thịt lợn dự kiến đáp ứng 365% nhu cầu, thịt gia cầm 423% và trứng gia cầm 770%. Tuy nhiên, khả năng tự cung ứng gạo mới đạt khoảng 47%, thịt bò 55% và rau củ 60%. Vì vậy, tăng cường liên kết với các địa phương để bổ sung nguồn hàng tiếp tục là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm cân đối cung cầu.

Hiện Hà Nội phối hợp với 33 tỉnh, thành phố phát triển nguồn hàng, duy trì khoảng 1.400 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn. Hoạt động này góp phần bổ sung các nhóm hàng thành phố chưa tự đáp ứng đủ, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc hàng hóa.

Đến hết tháng 10/2026, đã có 19 đơn vị sản xuất, kinh doanh của Hà Nội và các địa phương tham gia Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu. Các doanh nghiệp được định hướng xây dựng kế hoạch dự trữ phù hợp với sức mua, tăng cường kết nối với nhà sản xuất, hạn chế nguy cơ thiếu hàng cục bộ trong thời gian cao điểm.

Ông Nguyễn Thế Hiệp cho biết, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các sở, ngành và chính quyền xã, phường thường xuyên theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả, lượng hàng dự trữ tại các hệ thống phân phối. Khi xuất hiện biến động bất thường, ngành Công Thương sẽ phối hợp với doanh nghiệp điều chuyển, bổ sung nguồn hàng, bảo đảm thị trường ổn định.

Việc chuẩn bị nguồn cung được triển khai trong bối cảnh thị trường tiêu dùng Thủ đô tiếp tục tăng trưởng. Theo Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm 2026 ước đạt 916.000 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 583.600 tỷ đồng, tăng 18,1%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,15% so với tháng trước, bình quân 10 tháng tăng 1,92% so với cùng kỳ. Mặc dù giá lương thực, thực phẩm thiết yếu cơ bản ổn định, ngành Công Thương tiếp tục theo dõi tác động của giá nhiên liệu, chi phí vận chuyển và những yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa dịp cuối năm.

Đẩy mạnh kích cầu, mở rộng mạng lưới phân phối

Cùng với chuẩn bị nguồn hàng, Hà Nội triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, khuyến mại tập trung, kết nối cung cầu nhằm kích thích sức mua, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam.

Trong 10 tháng năm 2026, Sở Công Thương đã giới thiệu khoảng 1.500 sản phẩm OCOP của Hà Nội và 3.000 sản phẩm nông sản, OCOP của các địa phương đến hệ thống phân phối; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hơn 50 hoạt động giao thương, hội chợ, triển lãm. Đặc biệt, gần 300 phiên livestream được tổ chức tại các xã, phường, giới thiệu hơn 1.590 sản phẩm trên các nền tảng số, góp phần mở rộng kênh tiêu thụ hàng Việt.

Chương trình Khuyến mại tập trung và Tháng Khuyến mại số năm 2026 thu hút khoảng 1.000 doanh nghiệp, điểm bán hàng tham gia, với nhiều sản phẩm được áp dụng mức giảm giá trên 50%. Trong những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục tổ chức Hội chợ đặc sản vùng miền, chương trình Hanoi Midnight Sale 2026 và các hoạt động kết nối doanh nghiệp sản xuất với hệ thống phân phối.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp Tết, Hà Nội phát huy mạng lưới phân phối gồm 34 trung tâm thương mại, 139 siêu thị, 469 chợ, hơn 2.000 cửa hàng tiện lợi cùng hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa.

Sở Công Thương phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các điểm bán hàng phục vụ Tết, chuyến bán hàng lưu động tại khu dân cư, khu công nghiệp và khu vực ngoại thành; đồng thời tổ chức chợ hoa Xuân và các hoạt động thương mại phục vụ người dân.

Các siêu thị, trung tâm thương mại và doanh nghiệp bán lẻ được khuyến khích chủ động bố trí nhân lực, tăng quầy thanh toán, kéo dài thời gian phục vụ trong những ngày giáp Tết; duy trì hoạt động đến ngày cuối cùng của năm âm lịch và sớm mở cửa trở lại trong những ngày đầu năm mới.

Bên cạnh đó, ngành công thương phối hợp với Sở Xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, bảo đảm hoạt động lưu thông, phân phối thông suốt trong thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao.

Siết chặt kiểm soát thị trường, bảo vệ người tiêu dùng

Cùng với chủ động nguồn hàng và kích cầu tiêu dùng, Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 30/10/2026 về thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương chủ động theo dõi diễn biến thị trường, dự trữ hàng hóa thiết yếu, kịp thời ứng phó với biến động nguồn cung, giá cả, bảo đảm thị trường ổn định.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, trong 10 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra 4.791 vụ, xử lý 4.201 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 81 vụ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 66 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu hơn 15 tỷ đồng, hàng hóa buộc tiêu hủy và khắc phục hậu quả hơn 44 tỷ đồng.

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-BCĐ389/TP ngày 13/10/2026 của Ban Chỉ đạo 389 thành phố, hai đoàn kiểm tra liên ngành do Chi cục Quản lý thị trường chủ trì triển khai kiểm tra từ ngày 2/11 đến hết ngày 16/12/2026. Đồng thời, lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch cao điểm kiểm tra phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Mùi và mùa lễ hội Xuân 2027, dự kiến thực hiện từ ngày 15/11/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

Theo ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm cũng tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng để kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc. Vì vậy, lực lượng chức năng tập trung giám sát các địa bàn, khu vực kinh doanh trọng điểm như Ninh Hiệp, Tam Hiệp, chợ Đồng Xuân và chợ Xốm.

Đặc biệt, hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử tiếp tục đặt ra nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng tài khoản ảo, phân tán hàng hóa tại nhiều địa điểm, giao dịch thông qua mạng xã hội và các phiên livestream bán hàng. Lực lượng Quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trực tuyến, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Cùng với chống hàng giả, hàng nhập lậu, cơ quan chức năng chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, nguồn gốc xuất xứ và chất lượng hàng hóa, nhất là nhóm thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống và các mặt hàng có sức tiêu thụ lớn dịp Tết.

Ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động điều tiết hàng hóa khi cần thiết. Trọng tâm là bảo đảm nguồn cung ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá đột biến do mất cân đối cung cầu.

Với việc chuẩn bị nguồn cung từ sớm, tăng dự trữ hàng hóa, mở rộng liên kết vùng và tăng cường kiểm soát thị trường, Hà Nội đang tập trung bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định giá cả, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.