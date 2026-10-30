Chủ động nguồn hàng, bình ổn thị trường dịp Tết Đinh Mùi 2027

Người dân mua sắm hàng hóa tại một cửa hàng bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Ngày 30/10, Bộ trưởng Bộ Công thương ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT về thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh kinh tế trong nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, những bất ổn từ thị trường thế giới, áp lực lạm phát và biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu có thể tác động đến chi phí sản xuất, lưu thông và mặt bằng giá trong nước.

Theo Bộ Công thương, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 9 tháng năm 2026 tăng 9,01% so với cùng kỳ năm 2025; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.926 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 4,52%, cho thấy áp lực kiểm soát lạm phát vẫn hiện hữu.

Đáng chú ý, trong những tháng cuối năm và đầu năm 2027, nhu cầu tiêu dùng được dự báo tiếp tục tăng, nhất là đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhiên liệu và hàng hóa phục vụ Tết. Cùng với đó, giá nguyên liệu, nhiên liệu nhập khẩu và chi phí đầu vào có thể biến động, đòi hỏi công tác điều hành cung cầu phải được triển khai sớm, chủ động và linh hoạt.

Để bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường, Bộ Công thương yêu cầu Sở Công thương các địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường, nhu cầu tiêu dùng và khả năng cung ứng các mặt hàng thiết yếu; đặc biệt chú trọng những mặt hàng có giá tăng thời gian vừa qua như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, vật liệu xây dựng và các mặt hàng phục vụ sản xuất, tiêu dùng dịp cuối năm, Tết Nguyên đán.

Các địa phương cần chủ động tham mưu xây dựng phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu; vận động doanh nghiệp sản xuất, phân phối, hệ thống siêu thị, chợ đầu mối và cửa hàng tiện lợi tham gia chương trình bình ổn thị trường.

Việc tổ chức kết nối cung cầu, hội chợ, phiên chợ hàng Việt, chương trình khuyến mại tập trung cũng cần được đẩy mạnh nhằm kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước.

Đặc biệt, các địa phương phải chú trọng bảo đảm nguồn cung cho vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và những khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai; đồng thời phối hợp các đơn vị vận tải, logistics xây dựng phương án vận chuyển, điều tiết hàng hóa, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong lưu thông, nhất là những ngày giáp Tết.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu, Bộ Công thương yêu cầu xây dựng kế hoạch sản xuất, cung ứng hàng hóa phục vụ Tết; chủ động dự trữ vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu với số lượng hợp lý, tiết giảm chi phí và sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu trong nước.

Các đơn vị phân phối cần giám sát chặt chẽ hoạt động cung ứng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá giả tạo do khâu phân phối, đầu cơ hoặc găm hàng.

Riêng với lĩnh vực xăng dầu, các doanh nghiệp đầu mối và phân phối phải thực hiện nghiêm quy định về dự trữ lưu thông, bảo đảm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu đã được phân giao, duy trì nguồn cung liên tục, không để gián đoạn hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Song song với bảo đảm nguồn hàng, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường. Bộ Công thương yêu cầu Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, niêm yết giá không đúng quy định, thương mại điện tử vi phạm, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng kém chất lượng.

Những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết như thực phẩm, bánh kẹo, đường, hoa quả, thuốc lá, rượu bia, nước giải khát và hàng tiêu dùng thiết yếu cần được chú trọng kiểm tra.

Bộ Công thương cũng giao các đơn vị trực thuộc theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá; phối hợp điều hành giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu. Các chương trình kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, khuyến mại tập trung và quảng bá hàng Việt tiếp tục được triển khai nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Các doanh nghiệp phải gửi báo cáo kế hoạch sản xuất, cung ứng hàng hóa phục vụ thị trường cuối năm 2026 và Tết Đinh Mùi 2027 trước ngày 10/12/2026; báo cáo tình hình triển khai trước ngày 22/1/2027 và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 11/2/2027.