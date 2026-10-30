Chủ động nguồn hàng, bình ổn thị trường cuối năm và Tết Đinh Mùi 2027

Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 30/10 về thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 9,01%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 5.926.000 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 4,52%, cho thấy áp lực lên mặt bằng giá.

Nhu cầu mua sắm dịp lễ, Tết tăng cao, cùng biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu nhập khẩu có thể tạo thêm sức ép đối với thị trường. Vì vậy, việc chủ động nguồn hàng, bảo đảm lưu thông và kiểm soát giá cả là những yêu cầu cấp thiết.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến thị trường, nhu cầu tiêu dùng và khả năng cung ứng hàng thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, xăng dầu, khí đốt và các mặt hàng có biến động giá.

Trên cơ sở đó, địa phương xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung theo từng tháng, từng địa bàn; phối hợp với doanh nghiệp, hệ thống phân phối chuẩn bị lượng hàng dự trữ phù hợp, không để thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý.

Các địa phương huy động nhà sản xuất, nhà phân phối, siêu thị, chợ đầu mối, cửa hàng tiện lợi tham gia cung ứng hàng hóa với giá hợp lý; kết nối doanh nghiệp kinh doanh hàng thiết yếu với tổ chức tín dụng để tiếp cận vốn ưu đãi.

Doanh nghiệp sản xuất được yêu cầu chủ động nguyên liệu, tiết giảm chi phí, duy trì sản lượng, bảo đảm chất lượng và giá bán hợp lý. Doanh nghiệp phân phối phối hợp triển khai chương trình bình ổn thị trường, mở rộng mạng lưới cung ứng, nhất là tại nông thôn, miền núi, hải đảo và vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đối với xăng dầu, doanh nghiệp đầu mối và thương nhân kinh doanh phải thực hiện nghiêm quy định về dự trữ lưu thông, tổng nguồn tối thiểu được giao, bảo đảm cung ứng liên tục trước, trong và sau Tết. Ngành điện xây dựng phương án vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt.

Các hiệp hội ngành hàng phối hợp cân đối cung cầu, nắm bắt diễn biến thị trường, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp cung ứng hàng hóa đầy đủ, kịp thời.

Cùng với chuẩn bị nguồn hàng, Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước theo dõi cung cầu, giá cả hàng thiết yếu; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đánh giá khả năng cung ứng để kịp thời tham mưu giải pháp bình ổn. Công tác quản lý giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá tiếp tục được triển khai nhằm góp phần kiểm soát lạm phát.

Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về niêm yết giá, tập trung vào hàng thiết yếu và các nhóm có nhu cầu cao dịp Tết như bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, quần áo, điện tử và thực phẩm tươi sống.

Hoạt động kiểm tra chú trọng cả thương mại điện tử; xử lý hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và không bảo đảm chất lượng.

Các địa phương phối hợp bảo đảm vận chuyển hàng hóa thông suốt từ vùng sản xuất đến nơi có nhu cầu cao; kiểm soát an toàn thực phẩm, đo lường và việc chấp hành quy định trong kinh doanh xăng dầu.

Chỉ thị nhấn mạnh thúc đẩy tiêu thụ hàng trong nước thông qua chương trình bình ổn thị trường, chương trình “Sức sống hàng Việt” và các hoạt động kết nối cung cầu.

Các đơn vị chức năng đẩy mạnh khuyến mại tập trung, hội chợ, triển lãm gắn với tiêu thụ hàng Việt, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử và mở rộng kênh phân phối số.

Hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai cần gắn với bảo đảm chất lượng, giá cả phù hợp.

Bộ cũng yêu cầu tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; cung cấp thông tin chính xác về cung cầu, giá cả và điểm bán bình ổn, hạn chế tác động của thông tin sai lệch, góp phần ổn định tâm lý mua sắm dịp cuối năm và Tết./.