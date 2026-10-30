UBND phường Long An, tỉnh Tây Ninh đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, góp phần tiết kiệm điện, chủ động một phần nguồn năng lượng phục vụ hoạt động của cơ quan. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Bên cạnh yêu cầu sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, Tây Ninh đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại cơ quan, công sở, doanh nghiệp và hộ gia đình, hướng đến tăng khả năng chủ động nguồn điện tại chỗ, giảm áp lực cung ứng điện từ hệ thống quốc gia, nhất là trong các tháng cao điểm nắng nóng.

Doanh nghiệp đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhằm chủ động một phần nhu cầu điện sản xuất, đồng thời thực hiện yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm, tỉnh phấn đấu hằng năm có khoảng 10% cơ quan, công sở và 10% hộ gia đình lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Các địa phương chủ động xây dựng phương án phát triển phù hợp với điều kiện thực tế; khuyến khích lắp đặt kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) nhằm tăng khả năng tự chủ nguồn điện, giảm phụ tải vào giờ cao điểm. Các cơ quan, công sở cũng được khuyến khích huy động nguồn lực lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời.

Tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhiều nhà máy, doanh nghiệp đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, góp phần tiết kiệm chi phí điện năng, chủ động một phần nguồn điện phục vụ sản xuất. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Cùng với phát triển nguồn điện tại chỗ, Tây Ninh đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn tỉnh trong năm 2026; riêng các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4, 5, 6 và 7), tiết kiệm ít nhất 10%. Tỉnh đồng thời phấn đấu giảm tối thiểu 30% điện năng tiêu thụ trong hệ thống chiếu sáng công cộng, quảng cáo, trang trí và đưa tỷ lệ tổn thất điện năng xuống dưới 3,5%.

Tây Ninh khuyến khích doanh nghiệp kết hợp điện mặt trời mái nhà với hệ thống lưu trữ năng lượng, góp phần giảm phụ tải vào các khung giờ cao điểm. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Để đạt các mục tiêu này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Liêm yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhu cầu điện (DSM/DR), giảm phụ tải đỉnh, dịch chuyển và điều chỉnh phụ tải; chủ động huy động nguồn điện tại chỗ, nguồn điện dự phòng khi hệ thống có nguy cơ thiếu hụt công suất. Các đơn vị phối hợp với Công ty Điện lực Tây Ninh xây dựng chỉ tiêu tiết kiệm điện theo quý, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp sử dụng điện lãng phí.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã đầu tư điện mặt trời mái nhà nhằm chủ động một phần nhu cầu điện sản xuất, đồng thời thực hiện yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Tại các cơ quan, công sở, việc tiết kiệm điện phải được cụ thể hóa bằng nội quy và trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên rà soát, thay thế thiết bị tiêu thụ điện hiệu suất thấp, ưu tiên thiết bị tiết kiệm năng lượng, ứng dụng công nghệ số trong giám sát tiêu thụ điện. Các đơn vị phải đưa kết quả tiết kiệm điện vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thi đua, khen thưởng; thực hiện tắt hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời tại những khu vực ít nhu cầu vào giờ cao điểm và sau 23 giờ.

Điện mặt trời mái nhà được lắp đặt tại cơ quan, công sở góp phần tiết kiệm điện và bổ sung nguồn năng lượng tại chỗ. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

UBND tỉnh Tây Ninh cũng đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, nhất là các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, xây dựng kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh; bố trí ca, kíp hợp lý, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm và sẵn sàng tham gia điều chỉnh phụ tải theo yêu cầu của ngành điện. Các doanh nghiệp được khuyến khích trang bị máy phát điện dự phòng, tích hợp điện mặt trời, điện gió và hệ thống lưu trữ năng lượng vào hệ thống điện nội bộ. Riêng cơ sở có mức tiêu thụ từ 500.000 kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 3% điện năng trên một đơn vị sản phẩm hoặc 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt tại một hộ gia đình ở Tây Ninh, góp phần chủ động nguồn điện phục vụ sinh hoạt. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ phối hợp với ngành điện tham gia chương trình quản lý nhu cầu điện, huy động máy phát điện dự phòng khi được yêu cầu và ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng tại chỗ. Tây Ninh cũng khuyến khích các hộ gia đình sử dụng điện tiết kiệm, lắp đặt điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống lưu trữ và các giải pháp năng lượng tái tạo phù hợp.

Điện mặt trời mái nhà tại hộ gia đình góp phần thực hiện mục tiêu hàng năm có khoảng 10% số hộ dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh lắp đặt, sử dụng nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm về sử dụng điện gây lãng phí. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phát triển điện mặt trời mái nhà và các giải pháp lưu trữ năng lượng phù hợp.