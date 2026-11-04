Chủ động nguồn cung, ổn định thị trường Tết

Nguồn cung hàng hóa thực phẩm khá dồi dào. Ảnh: L.H.

Nguồn cung cơ bản ổn định, sản xuất tăng tốc đón cao điểm

Quý IV hàng năm được đánh giá là giai đoạn then chốt đối với thị trường nông sản, thực phẩm trong nước. Nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh vừa là cơ hội mở rộng đầu ra cho nông sản, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tổ chức sản xuất, điều tiết cung cầu và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) Võ Văn Hưng cho biết, 10 tháng năm 2026, phần lớn các chỉ tiêu của ngành nông nghiệp đều đạt yêu cầu. Tăng trưởng quý IV dự kiến đạt khoảng 4,3 - 4,4%, cả năm ước đạt mục tiêu 4%. Các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Đáng chú ý, dù chịu tác động từ biến động giá vật tư đầu vào nhập khẩu như phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như gạo, thịt vẫn được giữ tương đối ổn định. Nhờ đó, trong 10 tháng năm 2026, nguồn cung phần lớn mặt hàng nông, lâm, thủy sản thiết yếu cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu.

Tuy nhiên, trước dự báo sức mua tăng mạnh trong những tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra là phải chủ động từ khâu tổ chức sản xuất, bố trí mùa vụ, tái đàn đến thu hoạch, bảo quản và phân phối. Việc chuẩn bị nguồn cung cần được triển khai sớm, tránh tình trạng đến cao điểm mới tăng sản xuất, dẫn đến mất cân đối cung - cầu.

Tại Hà Nội, công tác chuẩn bị nguồn cung nông sản, thực phẩm cho những tháng cuối năm đang được triển khai đồng bộ từ khâu sản xuất đến phân phối. Theo ông Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở NNMT Hà Nội, dự báo mức tiêu thụ nông sản, thực phẩm trong giai đoạn cao điểm cuối năm có thể tăng 10-15% so với các tháng thông thường. Do đó, việc chủ động kế hoạch sản xuất ngay từ thời điểm này có ý nghĩa quan trọng, góp phần cân đối cung - cầu, hạn chế biến động giá.

Nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp từ 3,6% trở lên, từ nay đến cuối năm, Hà Nội định hướng các địa phương khuyến khích nông dân chuẩn bị giống, vật tư và các điều kiện cần thiết để mở rộng diện tích gieo trồng vụ đông, phấn đấu đạt khoảng 28.400ha, trong đó có khoảng 14.000ha rau và 2.780ha hoa. Thành phố ưu tiên phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định; đồng thời hướng dẫn người dân bố trí thời vụ hợp lý, theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động nguồn giống và vật tư sản xuất.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, các hợp tác xã, DN được định hướng phát triển theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm. Công tác phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được đặt lên hàng đầu nhằm hạn chế nguy cơ đứt gãy nguồn cung, nhất là đối với các mặt hàng thịt lợn, thịt gia cầm và trứng gia cầm có nhu cầu tiêu thụ lớn vào dịp Tết.

Đến thời điểm hiện tại, TP Hà Nội cơ bản tự chủ được nguồn cung đối với những mặt hàng chủ lực như thịt lợn, thịt gia cầm, trứng gia cầm và thủy sản nước ngọt. Với các nhóm hàng còn lại, mức độ đáp ứng nhu cầu đạt khoảng 20-70%. Phần thiếu hụt được bù đắp thông qua hệ thống phân phối, kết nối nguồn hàng từ các tỉnh, thành phố và một phần từ nhập khẩu chính ngạch.

Cùng với Hà Nội, tại các địa phương nhiều hợp tác xã và hộ sản xuất cũng đã chủ động điều chỉnh phương án sản xuất, tăng cường liên kết nhằm bảo đảm nguồn hàng. Tại HTX rau an toàn Tứ Xã (xã Phùng Nguyên, Phú Thọ), ông Nguyễn Văn Nghĩa - Giám đốc HTX cho biết, để nắm bắt được cơ hội từ thị trường bên cạnh mở rộng diện tích sản xuất tại địa phương, HTX cũng chủ động liên kết với các HTX và nông dân ở các tỉnh lân cận.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, việc chủ động tái đàn cũng được các hộ sản xuất đặc biệt quan tâm. Hiện tại, gia đình ông Nguyễn Tiến Dũng ở xã Liên Minh (Phú Thọ) đã tái đàn gần 200 con lợn từ cuối tháng 7. Ông Dũng cho biết, dù hiện nay giá lợn hơi đang giảm song cuối năm nhu cầu thị trường tăng sẽ kéo theo giá lợn hơi tăng. Do vậy ông Dũng vẫn quyết định tái đàn.

Tương tự, hộ chăn nuôi của ông Đỗ Kim Ngọc ở xã Thanh Thủy, Phú Thọ đang chuẩn bị vào đàn khoảng 10.000 con gà. Với định hướng chăn nuôi an toàn sinh học, kết hợp phòng bệnh đầy đủ, tỷ lệ hao hụt đàn gà của gia đình chỉ khoảng 3%. Ông Ngọc dự kiến năm nay doanh thu trên 450 triệu đồng từ chăn nuôi gà thịt và trứng.

Kết nối sản xuất với phân phối, giữ ổn định thị trường Tết

Bên cạnh việc bảo đảm nguồn cung từ sản xuất, khả năng tổ chức lưu thông và phân phối hàng hóa cũng là yếu tố quyết định sự ổn định của thị trường cuối năm.

Tại Hà Nội, các giải pháp kích cầu tiêu dùng trong quý IV đang được triển khai theo hướng kết hợp chương trình khuyến mại với kết nối cung - cầu, phát triển thương mại số và khai thác nhu cầu mua sắm gắn với du lịch, văn hóa. UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai giải pháp phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Thành phố dự kiến tổ chức các đợt khuyến mại tập trung, kết nối doanh nghiệp sản xuất với hệ thống phân phối, hỗ trợ tiêu thụ hàng Việt và mở rộng hoạt động đưa hàng về khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Ở phạm vi cả nước, Bộ Công thương đã chỉ đạo các địa phương mở rộng chương trình bình ổn thị trường, tổ chức điểm bán hàng lưu động, đưa hàng Việt về vùng sâu, vùng xa và khu công nghiệp.

Theo đó, tại Hà Nội có gần 10.700 điểm bán bình ổn. Tại TPHCM, hàng bình ổn chiếm khoảng 23-43% thị phần các nhóm hàng thiết yếu, với cam kết bán thấp hơn giá thị trường 5-10% và giữ giá ổn định trước, trong và sau Tết.

Theo các chuyên gia, trong những tháng cuối năm, DN bán lẻ cần dự báo sát nhu cầu, tránh hai tình huống trái ngược là thiếu hàng trong cao điểm và tồn kho lớn sau mùa mua sắm. Việc phân bổ hàng hóa theo từng địa bàn, theo dõi sức bán từng nhóm sản phẩm và phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp sẽ giúp DN chủ động hơn trước biến động thị trường. Đối với cơ quan quản lý, việc kiểm soát giá cả, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng và bảo đảm cạnh tranh lành mạnh có ý nghĩa quan trọng trong củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Theo chia sẻ của Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NNMT) Ngô Hồng Phong, trong những tháng cuối năm 2026, Bộ NNMT sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương theo dõi sát cung - cầu, giá cả từng nhóm hàng, chủ động nguồn cung, góp phần kiểm soát lạm phát. Trong đó, tình hình sản xuất, chăn nuôi, tái đàn tiếp tục được theo dõi nhằm bảo đảm nguồn thực phẩm thiết yếu, nhất là thịt lợn và gạo.

Bộ cũng chủ động phương án sản xuất, thu hoạch, bảo quản và vận chuyển nông sản trong điều kiện thời tiết bất lợi, hạn chế nguy cơ thiếu hàng cục bộ khiến giá tăng đột biến. Đồng thời, tăng cường cung cấp thông tin về nguồn cung, giá cả, dự báo thị trường; tổng hợp khó khăn về vốn, chi phí đầu vào và tiêu thụ nông sản để kiến nghị giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Ông Nguyễn Minh Tiến.

Ông Nguyễn Minh Tiến – Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại (Bộ NNMT) cho biết: Từ nay đến cuối năm 2026 và đầu năm 2027, Bộ NNMT sẽ tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm nhằm kết nối cung - cầu, quảng bá sản phẩm và kích cầu tiêu dùng trong nước. Ngay trong tháng 11 sẽ diễn ra Hội chợ quốc tế nông nghiệp AgroViet 2026. Hội chợ quy tụ DN từ 25 tỉnh, thành phố cùng gần 100 gian hàng quốc tế. Hội chợ được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ nông sản.

Trong tháng 12, Bộ sẽ tổ chức không gian ẩm thực OCOP các vùng miền tại Triển lãm quốc phòng quốc tế. Đặc biệt, Bộ NNMT phối hợp với TPHCM lần đầu tiên tổ chức Festival OCOP quốc tế tại thành phố, dự kiến từ ngày 6 - 10/12. Cùng với đó là các sự kiện xúc tiến thương mại tại nhiều địa phương như Festival Lúa gạo tại Cần Thơ, Lễ hội Cua Cà Mau...

Thông qua chuỗi sự kiện này, chúng tôi mong muốn tạo thêm cơ hội để DN, HTX, các chủ thể OCOP và người sản xuất trực tiếp giới thiệu sản phẩm mới, sản phẩm đặc trưng, có giá trị gia tăng và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.