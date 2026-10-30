Chủ động nguồn cung, bình ổn thị trường dịp Tết Đinh Mùi 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 30/10/2026 về bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Trọng tâm là chủ động dự trữ hàng hóa, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện, tăng cường kiểm soát thị trường và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt.

Theo Bộ Công Thương, 9 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,01%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 5.926 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, CPI bình quân tăng 4,52%, trong khi nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết thường tăng cao, đặt ra yêu cầu chủ động nguồn hàng và kiểm soát giá cả.

Chủ động nguồn cung, bảo đảm hàng hóa thiết yếu

Chỉ thị yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến thị trường, nhu cầu tiêu dùng và khả năng cung ứng các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, khí đốt. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án dự trữ theo từng tháng, từng địa bàn, phối hợp với doanh nghiệp và hệ thống phân phối, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý.

Các địa phương cũng cần huy động nhà sản xuất, nhà phân phối, siêu thị, chợ đầu mối và cửa hàng tiện lợi tham gia cung ứng hàng hóa với giá hợp lý.

Các địa phương cần huy động nhà sản xuất, siêu thị, chợ đầu mối, cửa hàng tiện lợi tham gia cung ứng hàng hóa với giá hợp lý; đẩy mạnh kết nối cung cầu, khuyến mại tập trung và đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu doanh nghiệp sản xuất chủ động nguyên liệu, xây dựng kế hoạch sản xuất, duy trì sản lượng và bảo đảm chất lượng hàng hóa. Doanh nghiệp phân phối phối hợp triển khai chương trình bình ổn thị trường, mở rộng mạng lưới cung ứng.

Đối với xăng dầu, các doanh nghiệp đầu mối phải thực hiện nghiêm quy định về dự trữ lưu thông, tổng nguồn tối thiểu được giao, bảo đảm cung ứng liên tục trước, trong và sau Tết. Ngành điện cần xây dựng phương án vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.

Tăng cường kiểm soát thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý và vi phạm trong kinh doanh. Lực lượng Quản lý thị trường tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu cao dịp Tết như thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống, quần áo, giày dép, điện tử, điện lạnh; đồng thời kiểm soát hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử, ngăn chặn hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và hàng kém chất lượng.

Cùng với đó, Bộ Công Thương yêu cầu theo dõi sát cung cầu, giá cả, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương kịp thời tham mưu giải pháp bình ổn thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát năm 2026 và thực hiện mục tiêu điều hành giá năm 2027.

Việc chủ động nguồn hàng, bảo đảm lưu thông thông suốt và kiểm soát thị trường được xác định là yêu cầu cấp thiết.

Về kích cầu tiêu dùng, các đơn vị chức năng được giao đẩy mạnh chương trình “Sức sống hàng Việt”, kết nối cung cầu, hội chợ, triển lãm và khuyến mại tập trung; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đưa sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương lên các nền tảng thương mại điện tử, mở rộng kênh phân phối.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản lý cạnh tranh và cung cấp thông tin thị trường cần được tăng cường. Các đơn vị truyền thông chủ động thông tin chính xác về cung cầu, giá cả và hoạt động bình ổn, góp phần ổn định tâm lý người tiêu dùng.

Thông qua các giải pháp đồng bộ từ sản xuất, dự trữ, phân phối đến kiểm tra, kiểm soát và kích cầu tiêu dùng, Bộ Công Thương hướng tới bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, giữ ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân dịp cuối năm và Tết Đinh Mùi 2027.