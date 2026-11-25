Năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 13.700 ha rừng tập trung, đến nay đã đạt 112,6% kế hoạch. Để chủ động nguồn cây giống phục vụ trồng rừng vụ xuân năm 2027 và Tết trồng cây, các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tích cực gieo ươm, chăm sóc cây giống, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân.

Chủ động gieo ươm, đa dạng nguồn giống

Những ngày đầu tháng 11, có mặt tại Trung tâm khoa học kỹ thuật giống cây trồng Đạo Đức, xã Vị Xuyên chúng tôi cảm nhận rõ không khí lao động khẩn trương tại các khu vườn ươm. Người đóng bầu, người gieo hạt, người chăm sóc cây non, mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn thận nhằm chuẩn bị nguồn cây giống phục vụ mùa trồng rừng sắp tới.

HTX Toàn Phương, xã Niêm Sơn tích cực chăm sóc và chủ động nguồn cây giống chất lượng, phục vụ kịp thời nhu cầu sản xuất của thị trường.

Bà Hoàng Thị Xuân Huệ, Cán bộ phụ trách phòng khoa học kỹ thuật, Trung tâm khoa học kỹ thuật Giống cây trồng Đạo Đức cho biết: Để phục vụ Tết trồng cây và kế hoạch trồng rừng năm 2027, các thành viên đã chủ động chuẩn bị cây giống từ nhiều tháng trước. Hiện nay, Trung tâm đã gieo ươm và sẵn sàng cung ứng khoảng 2 triệu cây giống lâm nghiệp các loại như sa mộc, keo, lát, bạch đàn... ra thị trường. Bên cạnh bảo đảm số lượng, HTX đặc biệt chú trọng chất lượng cây giống. Các khâu từ lựa chọn nguồn hạt, gieo ươm, chăm sóc đến phân loại cây đều được thực hiện theo quy trình kỹ thuật; cây giống trước khi xuất bán phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và được cơ quan chức năng kiểm tra.

Thời điểm này, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang tích cực chăm sóc, gieo ươm cây giống. Việc chuẩn bị nguồn giống được triển khai theo hướng gối vụ, đa dạng chủng loại, vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa chủ động nguồn cung cho những mùa trồng rừng tiếp theo.

Hiện toàn tỉnh có 73 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp, trong đó có 13 cơ sở là tổ chức và 60 cơ sở là hộ gia đình, cá nhân. Đây là lực lượng quan trọng tham gia cung ứng cây giống phục vụ công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh và một số địa phương lân cận.

Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng

Cây giống là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tỷ lệ sống, khả năng sinh trưởng và chất lượng rừng trồng. Vì vậy, song song với việc chủ động nguồn cung, công tác quản lý chất lượng giống cây lâm nghiệp luôn được các cơ quan chuyên môn của tỉnh quan tâm thực hiện.

Hằng năm, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy trình sản xuất, kinh doanh, bảo đảm nguồn gốc và chất lượng cây giống.

Cùng với công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống được tăng cường. Trong năm 2026, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các Hạt kiểm lâm khu vực phối hợp với cơ quan chuyên môn các xã, phường và đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát toàn diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, tập trung vào việc kiểm soát nguồn gốc giống, điều kiện sản xuất, nhật ký gieo ươm và chất lượng cây giống. Đối với những lô cây đủ tiêu chuẩn, các cơ quan chuyên môn thực hiện cấp giấy chứng nhận theo quy định trước khi đưa ra thị trường.

Đồng chí Đào Duy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: “Chi cục đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các khu vực tăng cường công tác quản lý giống cây lâm nghiệp; rà soát, tổng hợp nguồn cây giống phục vụ Tết trồng cây và chuẩn bị kế hoạch trồng rừng năm 2027. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh giống tại cơ sở, kịp thời hướng dẫn, kiểm tra và chấn chỉnh những tồn tại, bảo đảm cây giống đưa vào trồng rừng có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn chất lượng”.

Việc chủ động chuẩn bị nguồn cây giống ngay từ những tháng cuối năm không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu trồng rừng trước mắt mà còn tạo nền tảng cho công tác phát triển lâm nghiệp bền vững. Với sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, tỉnh đang từng bước nâng cao chất lượng nguồn giống, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển rừng, nâng cao giá trị kinh tế từ rừng và bảo vệ môi trường sinh thái.