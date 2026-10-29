Chủ động nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn trước khi hoạt động

Chủ động nghiệm thu, bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trước khi đưa công trình vào hoạt động.

Theo khoản 1 Điều 16 Nghị định 347/2026/NĐ-CP, sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị định 105/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu PCCC đối với dự án, công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu; khai báo trên hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy trước khi đưa công trình vào hoạt động.

Việc nghiệm thu phải phản ánh đúng chất lượng thi công và khả năng hoạt động thực tế của các hạng mục. Không ký xác nhận đối với nội dung chưa được kiểm tra, chưa hoàn thành hoặc chưa đáp ứng yêu cầu. Hồ sơ nghiệm thu phải được lập, lưu giữ theo quy định để phục vụ quản lý, kiểm tra.

Chế tài đối với hành vi vi phạm được quy định tại Điều 18 Nghị định 106/2025/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Điều 32 Nghị định 347/2026/NĐ-CP. Theo đó, đưa công trình, hạng mục công trình đã được thẩm duyệt hoặc thẩm định thiết kế PCCC vào khai thác, sử dụng khi chưa hoàn thành tổ chức nghiệm thu PCCC theo quy định bị phạt 30 - 50 triệu đồng đối với cá nhân, 60 - 100 triệu đồng đối với tổ chức. Hộ gia đình, hộ kinh doanh áp dụng mức phạt đối với cá nhân theo Điều 4 Nghị định 106/2025/NĐ-CP.

Trước khi đưa công trình vào hoạt động, chủ đầu tư cần rà soát, khắc phục các hạng mục chưa đáp ứng yêu cầu an toàn PCCC; hướng dẫn người lao động sử dụng phương tiện chữa cháy và kỹ năng thoát nạn.

Tại Cao Bằng, một số khu vực có đường tiếp cận nhỏ hẹp, xa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, việc chuẩn bị phương tiện và lực lượng tại chỗ càng cần được chú trọng. Nghiệm thu là bước kiểm soát an toàn trước khi vận hành; các điều kiện PCCC phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng công trình. Khi phát hiện cháy, cần lập tức báo động, gọi 114, tổ chức thoát nạn và chỉ chữa cháy ban đầu khi bảo đảm an toàn.