Chủ động ngăn ngừa hỏa hoạn tại các xưởng sản xuất

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bất Bạt trực tiếp tuyên truyền quy định an toàn và hướng dẫn chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hành sử dụng bình chữa cháy tại chỗ.

Thời điểm cuối năm, nhu cầu sản xuất, tích trữ hàng hóa gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH). Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các chủ cơ sở và người lao động, trong hai ngày 2 và 3/11/2026, Công an xã Bất Bạt (Hà Nội) đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức và hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy đối với 15 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

Tại các xưởng sản xuất đồ gỗ, cơ sở cơ khí và cửa hàng kinh doanh tập trung nhiều vật liệu dễ bắt lửa, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bất Bạt đã phổ biến chi tiết những quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Lực lượng chức năng trực tiếp cùng chủ cơ sở, người quản lý và nhân viên rà soát, nhận diện những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ trong quá trình hoạt động. Trong đó, tổ công tác tập trung kiểm tra mức độ an toàn của hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, khu vực đun nấu, kho chứa hàng và việc sắp xếp, bảo quản các loại vật liệu, hàng hóa dễ cháy.

Chú thích ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bất Bạt trực tiếp tuyên truyền quy định an toàn và hướng dẫn chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hành sử dụng bình chữa cháy tại chỗ.

Để phòng ngừa hỏa hoạn từ sớm, Công an xã Bất Bạt hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm những biện pháp quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt. Chủ cơ sở cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt; tuyệt đối không câu mắc, đấu nối điện tùy tiện hoặc sử dụng quá tải. Hàng hóa, nguyên vật liệu phải được bố trí gọn gàng, bảo đảm khoảng cách an toàn đối với nguồn lửa, nguồn nhiệt; đồng thời quản lý chặt chẽ việc sử dụng gas và các thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn trong suốt ca làm việc.

Đặc biệt, lực lượng Công an xã đã trực tiếp hướng dẫn chủ cơ sở và người lao động cách trang bị, bảo quản, kiểm tra và thực hành thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của từng hộ.

Các cơ sở kinh doanh được yêu cầu lắp đặt đầy đủ biển chỉ dẫn thoát hiểm, chủ động xây dựng phương án xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Song song đó, cán bộ tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh không chủ quan, lơ là; tuyệt đối không để hàng hóa, vật dụng cản trở lối đi, duy trì lối thoát nạn và đường giao thông phục vụ chữa cháy luôn thông thoáng.

Thông qua hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn thực hành trực tiếp, các chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành quy định về PCCC, từng bước chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Thời gian tới, Công an xã Bất Bạt sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn về PCCC và CNCH, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn.