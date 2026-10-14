Chủ động ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Siết chặt quản lý địa bàn

Là một trong những địa bàn trọng điểm trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, khu vực Cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay luôn được xác định là địa bàn cần tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động XNC. Đặc điểm địa hình biên giới với nhiều đường mòn, lối mở, cùng với quan hệ giao lưu, đi lại của người dân khiến cho công tác quản lý địa bàn đặt ra không ít thách thức.

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng CKQT La Lay, thời gian qua, hoạt động XNC trái phép trên địa bàn diễn biến khá phức tạp. Một số đường dây có sự móc nối giữa các đối tượng người Lào, người Việt Nam ở khu vực biên giới với các đối tượng ở nội địa và người nước ngoài. Phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, khép kín, thường xuyên thay đổi địa bàn, lợi dụng địa hình sông suối, đường mòn, khu vực nhạy cảm để đưa người qua biên giới.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng Lào tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc - Ảnh: T.N

Từ thực tế đó, cùng với thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT La Lay thường xuyên bám địa bàn, nắm tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định về XNC.

Ông Hồ Văn Nghiêm, Trưởng thôn La Lay chia sẻ: "BĐBP thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về XNC, đồng thời cảnh báo các thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo, nhất là lợi dụng nhu cầu việc làm và lợi ích kinh tế để thuê người dân tiếp tay đưa đón, che giấu người XNC trái phép. Nhờ được tuyên truyền thường xuyên, nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên".

Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT La Lay, thượng tá Ngô Trường Khôi cho biết, đơn vị xác định quản lý địa bàn, nắm tình hình từ cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên. Cùng với kiểm soát tại cửa khẩu, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, nắm chắc di biến động của các đối tượng; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, tiếp tay hoặc che giấu các hành vi XNC trái phép.

Tinh thần chủ động ấy càng được đặt ra khi mới đây, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chủ động đấu tranh từ sớm

Không chỉ tại CKQT La Lay, trên toàn tuyến biên giới, BĐBP tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với hoạt động XNC trái phép.

Thời gian qua, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch tăng cường 72 cán bộ cho các đơn vị, địa bàn trọng điểm; đồng thời kiện toàn, củng cố các tổ, chốt bảo vệ biên giới. 6 chuyên đề nghiệp vụ và 30 kế hoạch công tác hằng tháng được xây dựng, tập trung nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, tổ chức lực lượng và phương tiện tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu.

Từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công 3 chuyên án, 1 vụ án về “Đấu tranh với đường dây tổ chức cho người khác XNC trái phép”; khởi tố 7 vụ/13 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đưa dẫn 22 người vượt biên. Đồng thời, lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính về XNC 388 vụ/389 đối tượng với số tiền 578 triệu đồng, trong đó, có 19 vụ/23 trường hợp XNC trái phép qua biên giới.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, đại tá Trịnh Thanh Bình cho biết, công tác đấu tranh với hoạt động XNC trái phép không chỉ dừng ở việc kiểm soát đường biên. Các đường dây tổ chức XNC trái phép ngày càng có tính chất xuyên quốc gia, sử dụng mạng xã hội để móc nối, điều hành; các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, địa bàn hoạt động, tổ chức cảnh giới nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Do đó, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng biên phòng là phải nắm tình hình từ sớm, từ xa; quản lý chặt địa bàn, đối tượng, chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn để có phương án đấu tranh phù hợp. Cùng với đó, BĐBP tỉnh xác định công tác phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nước bạn Lào có vai trò quan trọng. Đặc biệt, việc trao đổi thông tin, phối hợp phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm trên biên giới sẽ góp phần ngăn chặn hoạt động XNC trái phép ngay từ bên ngoài.