Chủ động ngăn chặn nhập cảnh trái phép

Công an thành phố bắt giữ các đối tượng liên quan trong đường dây phạm pháp của Nguyễn Thị Thùy Linh. Ảnh công an cung cấp.

Trước tình trạng này, các cơ quan chức năng Đồng Nai đã chủ động triển khai nhiều giải pháp: từ tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm đến đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với lực lượng chức năng nước láng giềng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngăn chặn biến tướng từ nhập cảnh trái phép

Những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc lực lượng công an liên tiếp phát hiện, triệt phá các đường dây tội phạm có sự tham gia của người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Điển hình là ngày 25-10, Bộ Công an thông tin về việc triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia tại khách sạn Văn Hoa (phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Theo đó, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các lực lượng khác phát hiện 113 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia và Myanmar tại cơ sở này, trong đó có 22 người nhập cảnh bất hợp pháp. Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 88 bị can người nước ngoài và 1 người Việt Nam về các hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Đường dây này được xác định đã chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Vụ việc cho thấy, nhập cảnh, lưu trú trái phép không chỉ là vi phạm quy định quản lý hành chính mà còn có thể trở thành mắt xích trong những tổ chức tội phạm có quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia.

Tại Đồng Nai, công tác rà soát, kiểm tra và xử lý người nước ngoài vi phạm được triển khai quyết liệt. Công an thành phố vừa ban hành kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần làm sạch địa bàn.

Trong đợt kiểm tra tối 23-6 và rạng sáng 24-6, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra hành chính 12 cơ sở lưu trú tại 2 phường Trấn Biên và Tam Hiệp. Qua kiểm tra một số căn nhà ở phường Trấn Biên, lực lượng chức năng phát hiện 43 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Mở rộng điều tra, Công an thành phố xác định Nguyễn Thị Thùy Linh (30 tuổi, ở phường Trấn Biên) có vai trò trong việc tổ chức nơi ở cho người nước ngoài. Linh chung sống như vợ chồng với Li Kun (quốc tịch Trung Quốc) từ năm 2017. Đầu tháng 5-2026, thông qua tài khoản có tên “Co Co”, Li Kun được thuê tìm nơi lưu trú cho khoảng 30 người nước ngoài sang Việt Nam làm việc livestream bán hàng. Sau đó, Li Kun cùng Linh thuê nhà và căn hộ chung cư tại phường Trấn Biên để bố trí chỗ ở cho nhóm người này.

Ngày 2-7, Công an thành phố ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thùy Linh về các hành vi sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Cơ quan công an cũng làm rõ hành vi liên quan đến chiếm đoạt tài sản, đánh bạc của một số đồng phạm.

Từ những vụ việc nêu trên có thể thấy, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Việc thuê nhà, căn hộ hoặc cơ sở lưu trú dưới danh nghĩa kinh doanh, livestream bán hàng… có thể bị lợi dụng để che giấu hoạt động phạm pháp.

Phòng ngừa kết hợp đấu tranh

Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, các cơ quan chức năng thành phố chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, nhất là tại khu vực biên giới. Đây là giải pháp giúp người dân nhận diện thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo xuất nhập cảnh trái phép, không tiếp tay cho các đường dây tổ chức đưa người qua biên giới trái quy định.

Thượng tá Chu Huy Công, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh, Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Lộc Thành tuyên truyền về phòng, chống tội phạm ma túy và xuất nhập cảnh trái phép cho công nhân tại Nông trường cao su Lộc Thạnh. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến quy định pháp luật; cảnh báo thủ đoạn môi giới, dụ dỗ người dân xuất cảnh trái phép hoặc đi làm việc ở nước ngoài thông qua các đường dây không hợp pháp.

Cũng tại xã Lộc Thành, Công an xã tổ chức phổ biến pháp luật về xuất nhập cảnh cho cán bộ, công nhân tại các trang trại chăn nuôi heo. Lực lượng hướng dẫn cách nhận diện hành vi môi giới, tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép và trách nhiệm của công dân.

Ngày 16-9-2026, UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ các cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền trên địa bàn thành phố (theo Quyết định số 79/2026/QĐ-UBND). Quy chế xác định UBND các địa phương cần tuyên truyền cho nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tố giác các loại tội phạm, trong đó có tội phạm xuất nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, việc phối hợp với lực lượng chức năng nước láng giềng được tăng cường nhằm kịp thời trao đổi thông tin, phát hiện và xử lý tội phạm từ khu vực biên giới. Ngày 22-10, tại trụ sở Công an xã Lộc Tấn, các phòng nghiệp vụ Công an thành phố tổ chức Hội nghị Giao ban lần thứ nhất về hợp tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới với Công an huyện Mê Mốt, Ty Công an Tboung Khmum, Vương quốc Campuchia. Theo đó, trong quý III-2026, lực lượng chức năng thành phố phát hiện, xử lý 2 vụ với 12 trường hợp vi phạm lưu trú và 1 vụ với 1 trường hợp tổ chức cho người nhập cảnh trái phép trên địa bàn biên giới tiếp giáp huyện Mê Mốt. Kết quả này góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quan hệ hữu nghị giữa 2 địa phương, 2 nước.

Cũng theo Phó Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân thành phố Đinh Thị Kiều Lương, trong bối cảnh hội nhập, một số đối tượng vẫn lợi dụng những sơ hở trong quản lý để tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép và thực hiện hành vi phạm tội. Đáng chú ý, vi phạm xuất nhập cảnh thường đi kèm với các hành vi phạm pháp khác, nổi lên là lừa đảo qua mạng xã hội. Với những vụ án này, ngành tòa án luôn xét xử nghiêm minh để đảm bảo tính răn đe của pháp luật. Khi lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, người dân nâng cao cảnh giác và cơ chế phối hợp giữa các địa phương, quốc gia giáp ranh được duy trì hiệu quả và xử lý các đối tượng nghiêm minh thì các nguy cơ phát sinh tội phạm sẽ được phát hiện, ngăn chặn sớm hơn và kéo giảm.