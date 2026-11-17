Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tuyên truyền tại Đại học Thái Nguyên.

Thái Nguyên là địa bàn tập trung đông học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ trước những nguy cơ ma túy xâm nhập học đường.

Theo thống kê năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 975 cơ sở giáo dục với hơn 433.000 học sinh; hệ thống Đại học Thái Nguyên và các trường cao đẳng có trên 86.000 học sinh, sinh viên.

Qua công tác nắm tình hình, nguy cơ ma túy xâm nhập học đường vẫn hiện hữu. Các đối tượng có thể tiếp cận, lôi kéo học sinh, sinh viên thông qua mạng xã hội, hội nhóm trực tuyến, quan hệ bạn bè và các hoạt động vui chơi, tụ tập.

Đáng chú ý, một số chất ma túy hoặc chất có tác động tương tự ma túy có thể được đưa vào các sản phẩm có hình thức giống đồ ăn, đồ uống, thuốc lá điện tử và sản phẩm tiêu dùng khác, khiến người sử dụng dễ tiếp xúc mà không nhận thức đầy đủ về hậu quả.

Trước thực trạng này, Công an tỉnh đã phối hợp với ngành Giáo dục và các cơ sở đào tạo triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh; tăng cường nắm tình hình trong và xung quanh trường học; kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ và các hành vi lôi kéo, cung cấp ma túy.

Trong thời gian qua, Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền tại 5 trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên với trên 2.000 sinh viên tham gia; phối hợp với Cục C04 và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi “Trường học không ma túy” cho học sinh 6 trường THPT.

Thời gian tới, công tác phòng ngừa sẽ tập trung vào việc trang bị kỹ năng nhận diện ma túy núp bóng, kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường mạng và nâng cao khả năng nhận biết các phương thức lôi kéo của tội phạm ma túy.

Học sinh, sinh viên được khuyến cáo không thử các sản phẩm không rõ thành phần, nguồn gốc; không nhận, cầm, vận chuyển hoặc giao hộ những gói hàng không rõ xuất xứ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần thông tin kịp thời cho gia đình, nhà trường hoặc lực lượng Công an.

Xây dựng môi trường học đường an toàn, không ma túy đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng và lực lượng chức năng, trong đó phòng ngừa phải đi trước một bước.