Chủ động ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường

Công an xã Pắc Ngà tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường cho học sinh.

Ở lứa tuổi học sinh, tâm lý tò mò, thích khám phá trong khi kinh nghiệm sống còn hạn chế khiến các em dễ bị tác động bởi những lời rủ rê, lôi kéo. Thêm vào đó, nhiều phụ huynh đi làm ăn xa nên việc quản lý, giáo dục con em gặp nhiều hạn chế; trong khi tình hình an ninh trật tự, nhất là tội phạm ma túy trên địa bàn xã vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường công tác tuyên truyền, giúp học sinh nhận diện rõ nguy cơ để chủ động phòng ngừa và bảo vệ bản thân.

Tại Trường THCS Pắc Ngà, công tác phòng, chống ma túy học đường được triển khai với nhiều hoạt động đa dạng nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh. Nội dung giáo dục pháp luật và phòng, chống ma túy được lồng ghép trong các giờ học, qua hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt dưới cờ. Thầy giáo Bùi Văn Tú, Hiệu trưởng Trường THCS Pắc Ngà, cho biết: Nhà trường hiện có 23 lớp, 994 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy thông qua phổ biến kiến thức pháp luật, cách nhận diện yếu tố nguy hiểm, kỹ năng bảo vệ bản thân. Nhà trường cũng tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật, tăng cường phối hợp với phụ huynh trong quản lý, giáo dục, thường xuyên trao đổi về tình hình học tập, sinh hoạt để kịp thời hỗ trợ các em khi cần thiết.

Thông qua các buổi ngoại khóa, trao đổi, hỏi đáp và xử lý tình huống giả định, học sinh được tiếp cận kiến thức phòng, chống ma túy theo cách trực quan, dễ hiểu. Em Lò Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 9, Trường THCS Pắc Ngà, chia sẻ: Qua các buổi ngoại khóa, giúp em hiểu rõ hơn tác hại của ma túy và cách nhận biết thủ đoạn dụ dỗ. Em sẽ kiên quyết từ chối chất lạ, báo với thầy cô, bố mẹ khi gặp tình huống đáng ngờ và nhắc các bạn cùng cảnh giác.

Cùng với các hoạt động giáo dục tại trường, công tác phòng, chống ma túy học đường tại Pắc Ngà còn được triển khai với sự tham gia phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, nhà trường và gia đình. Trong năm học 2025-2026, Công an xã đã phối hợp tổ chức 6 buổi tuyên truyền tại 3 trường học, thu hút hơn 120 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên và trên 1.500 lượt học sinh tham gia; duy trì việc trao đổi thông tin, khuyến khích giáo viên, học sinh chủ động phản ánh dấu hiệu nghi vấn, phối hợp với phụ huynh nắm bắt tình hình học sinh.

Thiếu tá Lò Văn Cương, Trưởng Công an xã Pắc Ngà, thông tin: Hằng năm, 100% trường học trên địa bàn đã ký giao ước xây dựng “Trường học an toàn, không có ma túy”; 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 và đại diện phụ huynh học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy. Nhờ sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng, trong năm học qua, trên địa bàn xã không ghi nhận vụ việc học sinh vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Để công tác phòng, chống ma túy đạt hiệu quả, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong trường học, việc quản lý, định hướng học sinh từ gia đình và cộng đồng có ý nghĩa quan trọng. Thời gian tới, xã Pắc Ngà tiếp tục triển khai các giải pháp phù hợp, tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và hỗ trợ học sinh trước những nguy cơ phát sinh, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trường học.