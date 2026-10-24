Chủ động ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường

Công an tỉnh tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường tại Trường THCS Mường Chanh.

Trước những nguy cơ tiềm ẩn của tệ nạn ma túy tại địa phương, Trường THCS Mường Chanh xác định công tác phòng ngừa cần được triển khai từ sớm. Ngay từ đầu năm học 2026–2027, nhà trường phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan Đảng tỉnh và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh tổ chức ngoại khóa tuyên truyền về phòng, chống ma túy học đường.

Thông qua các hình thức nói chuyện chuyên đề, tiểu phẩm sân khấu, học sinh được trang bị kiến thức về tác hại của ma túy và các chất gây nghiện đối với sức khỏe, tương lai; cách nhận diện một số loại ma túy, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy và các hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, các em được phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về phòng, chống ma túy và hướng dẫn cách tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, người có trách nhiệm khi gặp tình huống mất an toàn.

Thầy giáo Đặng Hữu Việt, Hiệu trưởng Trường THCS Mường Chanh, cho biết: Năm học 2026–2027, nhà trường có 360 học sinh. Ngay từ đầu năm học, trường đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy trong các buổi sinh hoạt dưới cờ. Đồng thời, 100% học sinh, cán bộ, giáo viên ký cam kết không mắc tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật; phối hợp với phụ huynh trong quản lý, giáo dục và định hướng lối sống cho học sinh.

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Lóng Sập ra mắt mô hình “Trường học không ma túy”. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Lóng Sập, đầu tháng 10 vừa qua, nhà trường phối hợp với Đoàn xã Lóng Sập và Công an xã ra mắt mô hình “Trường học không ma túy”, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Cùng với đó, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Nhà trường cũng duy trì hoạt động của các câu lạc bộ tự quản như “Trường học nói không với ma túy”, “Bạn giúp bạn” và “Tư vấn học đường”, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa trong học sinh.

Em Lò Mạnh Hùng, học sinh lớp 9A1, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Lóng Sập, chia sẻ: Qua các hoạt động tuyên truyền, em hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy và các chất gây nghiện. Em sẽ chủ động tránh xa ma túy, thuốc lá điện tử và các chất kích thích, đồng thời nhắc nhở bạn bè nâng cao cảnh giác. Khi gặp tình huống đáng ngờ, em sẽ báo với thầy cô hoặc gia đình để được hỗ trợ kịp thời.

Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Sơn La kiểm tra tình hình an ninh khu nội trú.

Hiện nay, toàn tỉnh có 406 cơ sở giáo dục, hơn 24.300 cán bộ quản lý, giáo viên và trên 375.000 học sinh các cấp học. Từ đầu năm học 2026–2027 đến nay, các trường phổ thông đã tổ chức 18 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy học đường và tác hại của thuốc lá điện tử, thu hút gần 9.000 lượt học sinh tham gia.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương triển khai 6 chuyên đề về bảo đảm an ninh, trật tự trường học; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp biên soạn tài liệu hướng dẫn nhận diện, tố giác và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các cơ sở giáo dục.

Ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: Sở đã ban hành kế hoạch phòng, chống ma túy giai đoạn 2026–2030, xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục. Trong đó, chú trọng phối hợp với gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”, “không có tệ nạn ma túy”, hướng tới môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Tổ chức các hoạt động văn hoá trong nhà trường giúp học sinh có lối sống lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội.

Cùng với nỗ lực của các cơ sở giáo dục, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong phòng ngừa ma túy xâm nhập học đường. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 87 hoạt động tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức như phiên tòa giả định, hội thi “Rung chuông vàng”, sân chơi kiến thức “Nói không với ma túy”; duy trì 92 câu lạc bộ, đội, nhóm giáo dục pháp luật, thu hút hơn 3.000 học sinh, sinh viên tham gia. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội để lan tỏa thông tin, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên.

Chủ động nhận diện nguy cơ, đổi mới hình thức tuyên truyền, xây dựng mạng lưới bảo vệ học sinh từ gia đình, nhà trường đến xã hội là những giải pháp cần được triển khai thường xuyên, lâu dài. Khi mỗi học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức, bản lĩnh và kỹ năng tự bảo vệ, các em sẽ có thêm khả năng nhận diện, tránh xa những cám dỗ, góp phần tạo nên “lá chắn” vững chắc, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường./.