Chủ động ngăn chặn hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới tỉnh Quảng Trị

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt giữ các đối tượng tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Với đặc điểm địa hình có nhiều sông suối, đường mòn, lối mở, tuyến biên giới Việt Nam - Lào qua địa bàn tỉnh Quảng Trị tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép. Đáng chú ý, các đường dây tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Quảng Trị có sự móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng ở khu vực biên giới và trong nội địa

Các đối tượng thường lợi dụng địa hình hiểm trở, lựa chọn thời điểm ban đêm, thay đổi cung đường và phương tiện di chuyển để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Việc trao đổi, thỏa thuận chủ yếu thực hiện qua mạng xã hội, sử dụng tài khoản với thông tin cá nhân giả mạo. Một số đối tượng là người địa phương, thông thạo địa bàn, trực tiếp dẫn đường hoặc bố trí người, phương tiện đón nhận tại những địa điểm đã thống nhất. Qua nắm tình hình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác định, hoạt động tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép có sự phân công giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Người trực tiếp dẫn đường có thể chỉ đảm nhận một công đoạn; các khâu vận chuyển, bố trí nơi lưu trú, đưa người đến địa điểm tiếp theo do những đối tượng khác thực hiện... Những thủ đoạn hết sức tinh vi này gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình phát hiện, bắt giữ cũng như xác minh, điều tra.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị tăng cường nắm tình hình, rà soát địa bàn, củng cố lực lượng tại các khu vực trọng điểm; tổ chức tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, kịp thời phát hiện dấu hiệu nghi vấn để xác minh, xử lý. Bên cạnh kiểm soát tại cửa khẩu, các đơn vị chú trọng nắm phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng và những khu vực có nguy cơ bị lợi dụng để tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép.

Phát hiện từ cơ sở, mở rộng điều tra

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công 3 chuyên án, 1 vụ án về hành vi tổ chức đưa, dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép; khởi tố 7 vụ với 13 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đưa, dẫn 22 người xuất, nhập cảnh trái phép. Lực lượng chức năng cũng xử phạt vi phạm hành chính 388 vụ với 389 đối tượng liên quan đến xuất, nhập cảnh, tổng số tiền 578 triệu đồng; trong đó có 19 vụ với 23 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Điển hình, khoảng 13 giờ ngày 29/8, tại thôn A Bung, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Đoàn Trinh sát miền Trung, Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng phát hiện Hồ Văn Nghèo (sinh năm 1987), trú tại thôn A Bung, đang chở 2 người mang quốc tịch Lào, không có giấy tờ tùy thân, nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Văn Nghèo, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7 người mang quốc tịch Lào, không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định.

Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay tiếp tục tạm giữ Hồ Thị Khanh (sinh năm 1996), trú tại thôn Cân Tôm, xã A Lưới 5, thành phố Huế và Hồ Thị A Út (sinh năm 1989), trú tại thôn A Bung, xã La Lay. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận thời gian qua, đã tổ chức cho 15 người mang quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm kiếm việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ vụ việc này, lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ vai trò của những người tham gia tổ chức, đưa dẫn, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 12/5, tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ đấu tranh, bắt giữ Hồ Văn Diêu (sinh năm 2009) và Hồ Văn Vương (sinh năm 2007), cùng trú tại thôn Xa Rường, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Hai đối tượng được xác định đã tổ chức đưa Lê Mạnh Dũng, sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố Huề Trì 2, phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng, xuất cảnh trái phép sang Lào để nhận tiền công 1 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hồ Văn Diêu và Hồ Văn Vương về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, đồng thời tạm giữ đồ vật, tài liệu liên quan phục vụ điều tra.

Mới đây nhất, vào khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 26/9, tại Km 589+400 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, lực lượng nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 43H-145.39. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lê Phúc (sinh năm 1993) và Trương Quang Hào (sinh năm 1991), cùng trú tại thành phố Đà Nẵng, có hành vi tổ chức cho 4 công dân Trung Quốc xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, gồm: Su Binghui (sinh năm 1988); Zheng Desheng (sinh năm 1995); Zhang Yue (sinh năm 1997) và Chen Mengjun (sinh năm 1998). Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Lê Thị Phương Tâm (sinh năm 1982), trú tại xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tâm được xác định có hành vi vận chuyển 4 công dân Trung Quốc từ thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Đà Nẵng để giao cho Lê Phúc và Trương Quang Hào.

Siết chặt biên giới, phát huy vai trò của nhân dân

Tại khu vực biên giới do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo quản lý có tuyến biên giới Việt Nam - Lào dài 19,814km, trong đó có 15,975km trên sông Sê Pôn và 3,839km trên bộ. Đây là địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại và tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép.

Để đấu tranh với hành vi tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các kế hoạch cao điểm của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng thời chủ động xây dựng phương án phù hợp với đặc điểm địa bàn quản lý. Hiện nay, đơn vị duy trì 12 chốt quản lý, bảo vệ biên giới, với gần 100 cán bộ, chiến sĩ thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn 24/24 giờ. Cùng với kiểm soát tại cửa khẩu, các tổ, chốt tăng cường tuần tra những khu vực trọng điểm, nắm chắc di biến động của các đối tượng, kịp thời phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Đơn vị cũng đẩy mạnh phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan và lực lượng bảo vệ biên giới Lào trong trao đổi thông tin, xác minh đối tượng, đấu tranh với các loại tội phạm. Đối với những đường dây có sự móc nối giữa hai bên biên giới, việc trao đổi thông tin kịp thời giúp lực lượng chức năng chủ động nhận diện thủ đoạn, phát hiện nguy cơ và triển khai biện pháp ngăn chặn phù hợp.

Trong công tác kiểm soát tại cửa khẩu, các hệ thống cổng giám sát tự động, nhận diện sinh trắc học, camera giám sát và ống nhòm ảnh nhiệt được đưa vào sử dụng, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ trong quá trình kiểm tra, giám sát. Việc kết hợp các phương tiện kỹ thuật với tuần tra, kiểm soát thực địa góp phần nâng cao khả năng phát hiện dấu hiệu bất thường, phục vụ yêu cầu quản lý địa bàn.

Thượng tá Hồ Lê Luận, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết: "Cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, đơn vị chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, không tham gia, tiếp tay hoặc che giấu hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước bạn Lào trong trao đổi thông tin, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Bên cạnh đó, các mô hình “Tổ tự quản đường biên, mốc giới và an ninh trật tự thôn, bản”, phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới” và “Tiếng loa Biên phòng” tiếp tục được đơn vị duy trì. Thông qua các hoạt động tuyên truyền tại thôn, bản, cán bộ, chiến sĩ vận động người dân nâng cao cảnh giác, không nhận lời dẫn đường, vận chuyển người qua biên giới trái phép, không cho đối tượng vi phạm lợi dụng nhà ở hoặc phương tiện để che giấu hành vi phạm pháp”.

Có thể khẳng định, sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cùng sự tham gia tích cực của nhân dân trong tố giác tội phạm sẽ góp phần ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.