Chủ động ngăn chặn hàng giả, hàng cấm

Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường Đồng Xoài phát hiện đối tượng mua bán hàng cấm. Ảnh: C.A.P

Phát hiện nhiều vụ việc từ cơ sở

Đầu tháng 10-2026, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường Bình Phước phát hiện, ngăn chặn một vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu bằng ô tô. Cụ thể, lúc 13h ngày 1-10, trên tuyến ĐH507, đoạn thuộc khu phố Tiến Hưng 3, Công an phường Bình Phước tổ chức đón chặn, kiểm tra ô tô biển số 70A-775.40 do Trần Hoài Thân (sinh năm 2001, ở tỉnh Tây Ninh) điều khiển, phát hiện trên xe có 1,9 ngàn bao thuốc lá điếu, gồm 1 ngàn gói nhãn hiệu Hero và 900 gói nhãn hiệu Jet.

Tại cơ quan công an, Thân khai được một phụ nữ chưa rõ lai lịch thuê vận chuyển số thuốc lá này từ tỉnh Tây Ninh đến phường Bình Phước với tiền công 1,8 triệu đồng/chuyến. Công an phường đã lập hồ sơ, tạm giữ tang vật, phương tiện và phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng thời điểm này, tại khu phố 1, phường Đồng Xoài, Công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố kiểm tra, phát hiện một trường hợp sử dụng ô tô vận chuyển 1.490 bao thuốc lá điếu ngoại gồm các nhãn hiệu: Jet, Chapman và Hero, không có tem, nhãn hoặc giấy tờ nhập khẩu. Qua đấu tranh ban đầu, lực lượng công an xác định người liên quan từng có tiền án về tội vận chuyển hàng cấm, chấp hành xong hình phạt vào năm 2025.

Theo cơ quan công an, qua thực tế này cho thấy, hoạt động vận chuyển hàng lậu không chỉ diễn ra tại các tuyến giao thông lớn mà còn có thể lợi dụng đường liên khu vực, địa bàn giáp ranh và các phương tiện vận tải thông thường để né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, các đối tượng thường thuê người khác vận chuyển.

Không chỉ vi phạm về mua bán hàng lậu, tình trạng vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng đã xảy ra trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, lực lượng Công an thành phố và các đơn vị chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm sở hữu trí tuệ. Trong số đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 hộ kinh doanh tại phường Trấn Biên và phường Long Bình, thu giữ hơn 1,4 ngàn sản phẩm quần áo, giày dép giả mạo nhãn hiệu, trị giá gần 650 triệu đồng.

Cũng trong đợt cao điểm về xử lý hàng hóa vi phạm vào tháng 6-2026, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Công an phường Bình Phước và Đội Quản lý thị trường số 12 kiểm tra một hộ kinh doanh tại khu vực chợ Đồng Xoài, phát hiện, tạm giữ hơn 400 sản phẩm đồng hồ, mắt kính giả mạo nhãn hiệu.

Theo thống kê từ giữa năm 2026 đến nay, trên địa bàn thành phố, lực lượng công an các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương đã phát hiện hàng chục vụ buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả và hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Đáng chú ý, có vụ vận chuyển 2,9 ngàn bao thuốc lá nhập lậu; buôn bán hơn 33 ngàn cuốn sách giáo khoa giả; phát hiện khoảng 46 tấn keo giả mạo nhãn hiệu. Qua điều tra, đã có 2 bị can bị khởi tố, nhiều đối tượng khác bị xử lý hành chính.

Chủ động kiểm soát

Theo đánh giá của Công an thành phố, hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước các thủ đoạn đó, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng công an là phải nắm chắc địa bàn, đối tượng, cách thức hoạt động để triển khai các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và UBND thành phố về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công an thành phố triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết công tác công an và công tác chính trị tư tưởng và công tác quý III của cơ quan cảnh sát điều tra năm 2026 vào đầu tháng 10-2026, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố đề nghị: Công an các đơn vị, địa phương phải xác định lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm là lĩnh vực đặc biệt quan trọng cần tập trung chỉ đạo, nguồn lực thực hiện; phải tập trung điều tra, khám phá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng tội phạm chuyên nghiệp gây bức xúc trong nhân dân. Công an các địa bàn cơ sở nắm chắc tình hình, phối hợp với các ngành để kiểm tra, xử lý ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, theo công an các đơn vị, địa phương, việc đấu tranh với các đối tượng mua bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, thì các địa bàn giáp ranh, nơi có các tuyến đường kết nối giữa nhiều địa phương, việc trao đổi thông tin và phối hợp kiểm tra cần được duy trì thường xuyên. Cùng với đó, công tác kiểm tra cần gắn với tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh chấp hành quy định về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và quyền sở hữu trí tuệ.

Đối với người tiêu dùng, cơ quan công an cảnh báo, cần lựa chọn cơ sở kinh doanh uy tín, tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm và yêu cầu hóa đơn, chứng từ phù hợp. Không nên mua hàng chỉ vì giá rẻ bất thường hoặc tin vào quảng cáo chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu mua bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, người dân cần thông báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, các ngành chức năng và người dân trong việc phát hiện, tố giác sẽ góp phần giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thành phố.