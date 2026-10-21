Chủ động ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập qua đường hàng không

Nhằm ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập vào Việt Nam qua đường hàng không, Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Áp dụng các biện pháp phù hợp đối với những trường hợp mắc bệnh Ebola, có nguy cơ mắc bệnh nhập cảnh qua đường hàng không.

Bảo đảm phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp phù hợp đối với các trường hợp mắc bệnh, có nguy cơ mắc bệnh nhập cảnh qua đường hàng không.

Đặc biệt cần giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch vào Việt Nam, phát hiện kịp thời những trường hợp nghi vấn để cách ly theo dõi.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong công tác phòng chống bệnh Ebola, sẵn sàng các biện pháp đáp ứng, phòng chống dịch bệnh tại các cảng hàng không.

Đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Y tế, các Bộ, ngành và cơ quan địa phương có liên quan để kịp thời kiểm tra, phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh.

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Ebola là một bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, thường dẫn đến tử vong, lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, các bề mặt và vật dụng bị nhiễm dịch tiết của người bệnh.

Đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hoà Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế do nguy cơ lan rộng dịch bệnh xuyên biên giới và tốc độ lây lan nhanh.

WHO tăng mức độ sẵn sàng ứng phó bệnh Ebola tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc 3 châu lục trước nguy cơ lây lan dịch từ Cộng hoà Dân chủ Congo.

Tính đến nay, WHO ghi nhận hơn 9000 ca Ebola và hơn 4000 ca tử vong tại Cộng hoà Dân chủ Congo, trở thành đợt bùng phát Ebola lớn nhất trong lịch sử nước này.