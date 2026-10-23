Chủ động ngăn chặn bạo lực học đường từ sớm, từ xa

Hai nhóm thanh thiếu niên ở xã Thạch Khê và Thạch Lạc tại trụ sở cơ quan chức năng.

Ngày 10/10/2026, Công an xã Thạch Khê đã phát hiện 2 nhóm thanh thiếu niên (14 em đang là học sinh) trú tại xã Thạch Khê và xã Thạch Lạc, chuẩn bị hung khí, hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Lực lượng Công an đã kịp thời ngăn chặn, mời những người liên quan về trụ sở để làm việc. Qua xác minh ban đầu, do có những bất đồng giữa một số thanh, thiếu niên nên các bên đã xảy ra xô xát, sau đó tiếp tục hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Trước đó, vào sáng 7/10/2026, Công an xã Cẩm Hưng cũng đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời hai nhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Hà Huy Tập dự định sau giờ tan học sẽ đến khu vực nghĩa trang gần trường để giải quyết mâu thuẫn.

Được biết, mâu thuẫn ở đây xuất phát từ một va chạm trong lúc chơi bóng đá tại trường. Đáng chú ý, kiểm tra ba lô của các học sinh liên quan, lực lượng công an phát hiện 2 dao phay được mang theo với mục đích sử dụng khi đánh nhau.

Cơ quan chức năng mời 2 nhóm học sinh của Trường THCS Hà Huy Tập lên làm việc.

Đây là 2 ví dụ điển hình trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng học sinh mang hung khí, tụ tập đánh nhau mà lực lượng công an xã, phường ở Hà Tĩnh đã thực hiện thời gian qua.

Để ngăn ngừa, phòng chống bạo lực học đường, Công an các xã, phường ở Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền, lực lượng công an đã chủ động bám nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục để nắm bắt, xử lý kịp thời hành vi thách thức, tụ tập, hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Công an xã Can Lộc phối hợp với Trường THPT Nghèn kiểm tra đột xuất đồ dùng học tập của học sinh, nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp mang theo vũ khí, chất cấm... đến trường.

Đại úy Trần Hoàng Cường - Phó Trưởng Công an xã Thạch Khê cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tổ chức tuần tra khu vực xung quanh trường học để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc học sinh tụ tập, mang theo hung khí, gây gổ đánh nhau... Đồng thời, ký quy chế phối hợp với ban giám hiệu các trường học trên địa bàn trong việc trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa thanh thiếu niên là học sinh có nguy cơ vi phạm.

Đặc biệt, đơn vị tiến hành làm việc với các gia đình để tuyên truyền không giao xe máy, xe máy điện cho con khi chưa đủ điều kiện, phối hợp giữa gia đình - nhà trường – công an trong việc quản lý, giáo dục các học sinh cá biệt. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp cùng các trường học kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện kịp thời các loại đồ vật, vũ khí, hung khí, chất cấm... khi học sinh mang đến trường. Từ đó, kiểm soát tốt tình hình, chủ động phát hiện, ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường từ sớm, từ xa”.

Công an xã Xuân Lộc phối hợp với Trường THCS Xuân Lộc kiểm tra đột xuất để phòng ngừa việc học sinh mang hung khí đến trường.

Điều đáng lo ngại là lý do dẫn đến học sinh sử dụng bạo lực đôi khi rất đơn giản như: va chạm trong lúc chơi thể thao, trên đường đi học; muốn thể hiện bản thân; bị bạn bè lôi kéo, nói xấu nhau trên các diễn đàn, mạng xã hội… Do đó, để chủ động nhận diện, ngăn ngừa bạo lực học đường, lực lượng công an cơ sở đã tăng cường bám sát không gian mạng.

Thượng tá Phan Thế Thành - Trưởng Công an xã Cẩm Hưng chia sẻ: “Qua các vụ việc cho thấy, hầu hết các thanh thiếu niên hẹn gặp, tụ tập và giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực phần nhiều do ảnh hưởng bởi các nội dung bạo lực trên môi trường mạng. Bởi vậy, khi phát hiện thông tin có các nhóm học sinh xuất hiện mâu thuẫn, thách thức, lên kế hoạch dùng hung khí đánh nhau..., chúng tôi sẽ cử lực lượng nhanh chóng xuống địa bàn để xác minh, phối hợp với nhà trường và gia đình để ngăn chặn. Đồng thời, phối hợp quản lý, giáo dục, giúp các em rèn luyện kỹ năng ứng xử khi phát sinh mâu thuẫn, kỹ năng bảo vệ bản thân trước những thông tin xấu độc trên môi trường mạng, không để sự việc tái diễn”.

Công an xã Hương Đô phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Hương Đô.

Thời gian qua, cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, đặc biệt là sự chủ động của lực lượng công an nói chung, tình trạng học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Tĩnh vi phạm pháp luật ngày càng giảm.

Theo thống kê của Công an tỉnh, 9 tháng năm 2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 57 vụ/145 đối tượng thanh thiếu niên, người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật; giảm 35 vụ, (38%), giảm 64 đối tượng (30,6%) so với cùng kỳ năm 2025 (92 vụ/209 đối tượng).

Bên cạnh sự chủ động của lực lượng công an, để phòng ngừa từ gốc tình trạng thanh thiếu niên nói chung, học sinh nói riêng tụ tập giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực cần phải có sự vào cuộc của toàn xã hội, đặc biệt gia đình phải là “lá chắn” đầu tiên. Cha mẹ cần quan tâm đến tâm lý, các mối quan hệ, thời gian sinh hoạt và việc sử dụng mạng xã hội của con em để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường. Nhà trường cần tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, văn hóa ứng xử cho học sinh; các tổ chức Đoàn, Đội tạo thêm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi lành mạnh để các em có môi trường rèn luyện, phát triển tích cực. Có như thế, việc ngăn ngừa bạo lực học đường, xây dựng một môi trường học tập an toàn, lành mạnh mới đạt kết quả tốt hơn. Trung tá Nguyễn Văn Việt - Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh)