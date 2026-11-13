Chủ động ngăn chặn 'bà hỏa' từ cơ sở

Với việc ra mắt Mô hình “Chung tay, tình nguyện an toàn phòng cháy, chữa cháy” và triển khai các biện pháp phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở giáo dục, hai phường Bồ Đề và Cửa Nam đã cụ thể hoá phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và PCCC theo cách thiết thực, hiệu quả.

Lần đầu tiên thành phố có mô hình "Chung tay, tình nguyện an toàn phòng cháy, chữa cháy" tại phường Bồ Đề. Ảnh: Đức Tuấn

Hạn chế nguy cơ từ gốc

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học và phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an phường Cửa Nam đã chủ động tham mưu UBND phường tổ chức rà soát, kiểm tra các điều kiện an toàn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường.

Theo Thượng tá Trần Xuân Hải, Trưởng Công an phường Cửa Nam, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và PCCC tại cơ sở, cán bộ Công an phường đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, các phòng chuyên môn và ngành điện lực trực tiếp kiểm tra, trao đổi, hướng dẫn các nhà trường trên địa bàn nhận diện nguy cơ mất an toàn. Trong quá trình kiểm tra, các tổ công tác chú trọng nguy cơ cháy, nổ do sự cố hệ thống điện, sử dụng thiết bị điện không đúng quy định; những hạn chế về điều kiện thoát nạn, hệ thống báo cháy và phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Kiểm tra, hướng dẫn PCCC tại một cơ sở mầm non ở phường Cửa Nam. Ảnh: Đức Tuấn

Hoạt động được các phụ huynh đánh giá cao. Ảnh: Đức Tuấn

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, không chỉ kiểm tra, ghi nhận hiện trạng, các tổ công tác còn hướng dẫn cơ sở giáo dục rà soát, phân loại những tồn tại, hạn chế và chủ động khắc phục. Các lực lượng cũng đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí bổ sung, trang bị phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH theo quy định.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Công an phường Cửa Nam tiếp tục tham mưu UBND phường chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn trường học; phối hợp với các đơn vị chức năng hướng dẫn chuyên môn, đôn đốc khắc phục tồn tại và theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra.

Hoạt động kịp thời này của Công an phường Cửa Nam thể hiện rõ trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh vừa xảy ra vụ hoả hoạn ngoài mong muốn tại trường Kim Liên. Chị Nguyễn Kiều Anh, phụ huynh có con đang theo học trường PTTH Trần Phú đánh giá, hoạt động rà soát của lực lượng chức năng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các nhà trường trong công tác bảo đảm an toàn cho giáo viên, trẻ em và học sinh.

Chung tay, tình nguyện

Mô hình “Chung tay, tình nguyện an toàn phòng cháy, chữa cháy” được đánh giá là một phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và PCCC mới được triển khai tại địa bàn phường Bồ Đề.

Người dân phường Bồ Đề xử lý đám cháy do đốt cỏ khô trên đê Xuân Quan. Ảnh: Đức Tuấn

Ông Phạm Bạch Đằng, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề khẳng định, việc ra mắt Mô hình “Chung tay, tình nguyện an toàn PCCC” và ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường là một bước tiến quan trọng, khẳng định sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc bảo vệ bình yên, an toàn cho nhân dân và thế hệ tương lai.

Là Đội trưởng Đội chữa cháy tình nguyện của phường, ông Nguyễn Hồng Hà cho biết thêm, mô hình đã huy động được sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, sẵn sàng xử lý nhanh chóng, kịp thời các vụ cháy, nổ ngay từ những phút ban đầu.

Đội tình nguyện PCCC phường Bồ Đề phủ kín các tổ dân phố. Ảnh: Đức Tuấn

Giữ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC ở địa bàn, Thượng tá Đỗ Danh Huế, Trưởng Công an phường Bồ Đề khẳng định sẽ thường xuyên tổ chức tập huấn các kĩ năng PCCC cho Đội tình nguyện PCCC của phường để bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Ngay sau khi ra mắt, cụ thể hóa phương châm “4 tại chỗ” trong PCCC, Đội chữa cháy tình nguyện phường Bồ Đề với thành viên thuộc 45 Tổ dân phố đã vận động người dân sống khu vực ven các tuyến đê Xuân Quan, Ngọc Thuỵ không đốt rác và cỏ dại gây khói và cháy lan; tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng an toàn hệ thống điện dân dụng, điện chiếu sáng phục vụ sinh hoạt…

Sự đổi mới trong triển khai nhiệm vụ PCCC của các phường Bồ Đề, Cửa Nam chính là những hoạt động thiết thực góp phần lan toả sâu rộng hơn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.