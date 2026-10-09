Chủ động nâng cao chất lượng y tế cơ sở, lấy người dân làm trung tâm

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, ngành Y tế Thái Nguyên tập trung kiện toàn tổ chức, củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sau sắp xếp, toàn ngành có 33 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế và 92 trạm y tế xã, phường. Nhân lực tuyến cơ sở được tăng cường với 390 bác sĩ, bình quân 4,3 bác sĩ mỗi trạm, thực hiện biệt phái 96 lượt bác sĩ hỗ trợ, làm việc tại 35 trạm y tế.

Toàn tỉnh đã thực hiện trên 1,8 triệu lượt khám và gần hơn 1,26 triệu người được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí, đạt 73,37% dân số, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 7 cơ sở y tế được phê duyệt bổ sung 465 dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu.

Công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, với 37/37 bệnh viện bảo đảm hạ tầng, phần mềm bệnh án điện tử; 23 bệnh viện đã bỏ bệnh án giấy trước thời hạn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của ngành trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, ngành Y tế tiếp tục tập trung nâng cao năng lực y tế cơ sở, bảo đảm chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu và đề ra giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện, giải quyết những kiến nghị của các đơn vị y tế trên địa bàn.

Ngành cũng nhận diện những khó khăn, điểm nghẽn cần tháo gỡ, chủ động, linh hoạt bố trí tối đa nguồn lực, tăng cường nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trạm y tế, nhất là tại địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao khen thưởng cho các cá nhân.

Dịp này, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.