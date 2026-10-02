Chủ động nắm tình hình, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh nội địa trên địa bàn thành phố

Tại buổi làm việc, Đại tá Tán Kim Thủy - Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng An ninh nội địa báo cáo tình hình, kết quả các mặt công tác bảo đảm an ninh nội địa, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác trong 9 tháng đầu năm 2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trần Minh Nguyên ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu Phòng An ninh nội địa tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình; chủ động nhận diện, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh nội địa ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.