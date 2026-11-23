Đoàn Trinh sát miền Trung tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027. Ảnh: Thành Anh

Gắn nhiệm vụ trinh sát với xây dựng đơn vị vững mạnh

Được thành lập tháng 9/2019, đứng chân tại tỉnh Gia Lai, Đoàn Trinh sát miền Trung thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố, bao gồm cả khu vực biên giới đất liền và vùng biển. Đoàn có nhiệm vụ nắm tình hình địa bàn trên tuyến biên giới được phân công phụ trách; tham mưu cho Cục Trinh sát, trực tiếp đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và phối hợp với lực lượng trinh sát của các địa phương, đơn vị. Địa bàn hoạt động rộng, tình hình và hoạt động của các đối tượng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi cán bộ trinh sát phải sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên các tuyến biên giới.

Bám sát chỉ đạo của Cục Trinh sát, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn Trinh sát miền Trung đã cụ thể hóa nhiệm vụ năm thành chương trình công tác hằng tháng và lịch công tác hằng tuần. Trong năm 2026, Đoàn tổ chức 47 lượt công tác với 145 lượt cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới các tỉnh, thành phố. Việc duy trì nền nếp công tác, thường xuyên tăng cường các tổ công tác xuống địa bàn giúp chỉ huy Đoàn theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu cấp trên chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn Trinh sát miền Trung đã thu thập, nghiên cứu, xử lý nhiều tin báo quan trọng, phục vụ công tác tham mưu cho chỉ huy các cấp. Đơn vị tham gia các tổ công tác của Cục Trinh sát, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ ở địa phương điều tra, xác minh đối tượng, vụ việc; triển khai các kế hoạch nghiệp vụ và đấu tranh chuyên án. Đối với những thông tin liên quan đến nhiều địa bàn, cán bộ của Đoàn phối hợp với đơn vị trực tiếp phụ trách địa bàn kiểm tra, xác minh, làm rõ tính chất vụ việc. Cùng với báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, những nhận định về diễn biến mới trên địa bàn là cơ sở để Cục Trinh sát chỉ đạo biện pháp xử lý, đồng thời giúp lực lượng ở cơ sở chủ động phòng ngừa.

Đoàn Trinh sát miền Trung cũng duy trì mối liên hệ, trao đổi thông tin với lực lượng trinh sát Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố, Hải đoàn Biên phòng 48 và các đơn vị trinh sát thuộc lực lượng Cảnh sát biển. Tại địa phương, cán bộ của Đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan Công an, Quân sự nắm tình hình đời sống dân cư và những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự. Thông tin từ cơ sở giúp lực lượng trinh sát có thêm căn cứ đánh giá tình hình, xác định những vấn đề cần tập trung theo dõi, tham mưu xử lý.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đoàn Trinh sát miền Trung chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, văn bản của cấp trên về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Đoàn tập trung củng cố doanh trại, xây dựng cảnh quan đơn vị theo tiêu chí “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; đồng thời xây dựng, khánh thành tượng đài “Nghe lời non nước”, góp phần giáo dục truyền thống và nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Để bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu, Đoàn duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên rà soát, bổ sung các văn kiện theo yêu cầu nhiệm vụ. Vào dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng, đơn vị chủ động phối hợp với các lực lượng nắm tình hình, tham gia bảo đảm an ninh, an toàn. Năm 2026, Đảng bộ Đoàn Trinh sát miền Trung được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Phối hợp điều tra, đấu tranh với các loại tội phạm

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nghiệp vụ, Đoàn Trinh sát miền Trung thường xuyên trao đổi thông tin với các đơn vị Biên phòng và lực lượng chức năng để nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu hoạt động của tội phạm. Trên cơ sở thông tin thu thập được, đơn vị phối hợp điều tra, làm rõ nhiều vụ án, trực tiếp tham gia đấu tranh các chuyên án trên địa bàn được phân công phụ trách.

Đại tá Trần Quốc Việt (ngoài cùng, bên phải) cùng cán bộ đơn vị động viên, tặng quà 3 công dân hồi hương từ Thái Lan. Ảnh: Thành Anh

Điển hình là Chuyên án QT726X đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới tỉnh Quảng Trị do Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác lập, chủ trì. Ngày 11/7/2026, Đoàn Trinh sát miền Trung cử tổ công tác gồm 4 cán bộ tăng cường xuống địa bàn khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị để nắm tình hình, điều tra, xác minh các đối tượng và đường dây nghi vấn. Đến ngày 29/7/2026, Chuyên án QT726X được xác lập. Tổ công tác của Đoàn phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị làm rõ hoạt động của đường dây và vai trò của từng đối tượng liên quan. Trong quá trình đấu tranh, các lực lượng phát hiện 3 vụ việc, bắt giữ 7 đối tượng có hành vi tổ chức cho 18 người xuất, nhập cảnh trái phép, gồm 3 công dân Trung Quốc và 15 công dân Lào. Cơ quan chức năng đã khởi tố 3 vụ án, 7 bị can về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh nhiệm vụ phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, Đoàn Trinh sát miền Trung còn chú trọng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan hồi hương theo nguyện vọng. Cán bộ của Đoàn tìm hiểu hoàn cảnh từng gia đình, liên hệ với thân nhân, giải thích chính sách, hướng dẫn thủ tục và hỗ trợ các điều kiện cần thiết để bà con yên tâm trở về.

Đầu tháng 8/2026, Đoàn Trinh sát miền Trung chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và Công an tỉnh Gia Lai tuyên truyền, vận động, hỗ trợ 3 công dân hồi hương an toàn. Trong số này có anh Lô Mô Y Hoa (sinh năm 1983, trú tại xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk), người đã có gần 10 năm cư trú trái phép tại Thái Lan. Tháng 9/2026, Đoàn phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận, hỗ trợ 7 gia đình với 20 người hồi hương. Tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Biên phòng bàn giao bà con cho Công an tỉnh Gia Lai để đưa về địa phương an toàn. Đến tháng 10/2026, Đoàn Trinh sát miền Trung chủ trì, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát hiện 1 vụ việc, bắt giữ 2 đối tượng là người dân tộc thiểu số có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Trong năm 2026, Đoàn Trinh sát miền Trung đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tổ chức 5 đợt tuyên truyền, vận động 45 người dân tộc thiểu số của tỉnh đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan hồi hương. Những hoạt động này góp phần hỗ trợ người dân trở về địa phương, ổn định cuộc sống, đồng thời phục vụ công tác quản lý địa bàn và phòng ngừa các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Đại tá Trần Quốc Việt, Đoàn trưởng Đoàn Trinh sát miền Trung cho biết: “Thời gian tới, Đoàn Trinh sát miền Trung tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, kịp thời báo cáo, tham mưu xử lý các vụ việc với tinh thần quyết tâm cao nhất. Đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ, xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững kỷ luật, đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.