Chủ động nắm nguồn, nâng cao chất lượng tuyển quân

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác khám sơ tuyển sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại xã Tràng Xá.

Tại xã Tràng Xá - địa bàn miền núi có diện tích rộng, địa hình phức tạp, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, công tác nắm nguồn đòi hỏi sự sâu sát, chặt chẽ. Ngay từ giữa năm, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã đã tham mưu Hội đồng NVQS xã xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát toàn bộ nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS.

Ông Lý Hoàng Nguyên, Chủ tịch UBND xã Tràng Xá, cho biết: Ngay sau khi có kế hoạch của tỉnh, Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển quân năm 2027. Hội đồng NVQS xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân để tổ chức thực hiện.

Qua rà soát, Hội đồng NVQS xã Tràng Xá đã thống kê số lượng thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS. Ban CHQS xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các xóm đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự.

Trong tổng số 514 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, có 236 người đủ điều kiện về chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe tham gia sơ tuyển.

Trung tá Dương Văn Trung, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tràng Xá, cho biết: Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã, các tổ chức đoàn thể và trưởng xóm đến từng hộ gia đình để xác minh thông tin. Việc rà soát không chỉ dừng lại trên giấy tờ mà phải nắm chắc hoàn cảnh từng người, tâm tư, nguyện vọng của từng gia đình để phân loại chính xác đối tượng tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ cũng như đối tượng đủ điều kiện sơ tuyển.

Nhờ làm tốt công tác rà soát, chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất và nhân lực, buổi sơ tuyển NVQS, ngày 17-9, tại xã Tràng Xá diễn ra thuận lợi, đúng quy định. Trên 70% thanh niên tham gia sơ tuyển đạt các tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa và sức khỏe.

Tràng Xá là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức sơ tuyển, qua đó giúp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai thống nhất tại các xã, phường trên địa bàn.

Khám sơ tuyển sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại phường Vạn Xuân.

Từ thực tế tại Tràng Xá, công tác sơ tuyển NVQS tiếp tục được tổ chức chặt chẽ tại phường Vạn Xuân. Là địa bàn đô thị có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân cư thường xuyên biến động, phường đặc biệt chú trọng rà soát, quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Ban CHQS phường phối hợp với lực lượng Công an khai thác dữ liệu dân cư quốc gia để đối chiếu thông tin, hạn chế bỏ sót hoặc trùng lặp. Hội đồng NVQS phường cũng huy động các tổ dân phố, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kịp thời cập nhật thông tin, nắm chắc biến động nhân khẩu trên địa bàn.

Năm 2026, phường Vạn Xuân có 82 chỉ tiêu, trong đó 69 chỉ tiêu quân đội và 13 chỉ tiêu Công an nhân dân. Dự kiến năm 2027, số lượng chỉ tiêu sẽ không tăng do địa phương đã có đơn vị dân quân thường trực.

Tuy nhiên, điều này không làm giảm yêu cầu trong công tác sơ tuyển mà càng đòi hỏi việc thực hiện phải chặt chẽ, chính xác. Qua rà soát, toàn phường có 1.824 thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS, trong đó 386 trường hợp đủ điều kiện sơ tuyển.

Anh Lê Minh Thông, tổ dân phố Hoàng Đàm, phường Vạn Xuân, là một trong những thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Khi có thông tin về sơ tuyển, anh nghiêm túc thực hiện các thủ tục với mong muốn sớm được học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ.

Để bảo đảm khách quan, chính xác, Tổ kiểm tra sức khỏe sơ tuyển phường Vạn Xuân được bố trí các bác sĩ, y sĩ có năng lực, kinh nghiệm và được tập huấn kỹ trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Nội dung sơ tuyển gồm kiểm tra thể lực; đo huyết áp, mạch; khai thác tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình; phát hiện các dị tật, dị dạng và bệnh thuộc diện miễn thực hiện NVQS. Các chỉ số sức khỏe được ghi chép trung thực, công khai tại chỗ và có xác nhận của công dân. Những trường hợp không đạt yêu cầu đều được nêu rõ lý do, lập hồ sơ lưu trữ theo quy định.

Bác sĩ Trương Trung Kiên, Giám đốc Trạm Y tế phường Vạn Xuân, cho biết: Quá trình phối hợp với Ban CHQS phường được triển khai chặt chẽ nên các thành viên tổ công tác đã nắm bắt được nhiệm vụ được giao. Cùng với việc thực hiện đúng nhiệm vụ chuyên môn, công tác khám sức khỏe được triển khai thuận lợi.

Công tác sơ tuyển NVQS tại xã Tràng Xá và phường Vạn Xuân không chỉ cho thấy sự nghiêm túc, chủ động của chính quyền và Ban CHQS cơ sở mà còn phản ánh hiệu quả của việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, cả hai địa phương đã hoàn thành tốt giai đoạn sơ tuyển, bảo đảm tỷ lệ thanh niên lên khám và chất lượng nguồn tuyển. Đây là cơ sở quan trọng để Tràng Xá, Vạn Xuân nói riêng và các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung chủ động bước vào những khâu tiếp theo của quy trình tuyển quân, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2027.