Chủ động nắm chắc tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, giải quyết khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Công tác chính trị trình bày dự thảo báo cáo tình hình, kết quả công tác chính trị, tư tưởng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến. Nổi bật, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; 100% cán bộ, chiến sĩ hoàn thành kiểm tra, đánh giá nhận thức về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên nền tảng "Bình dân học vụ số CAND".

Phong trào thi đua "Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" được triển khai sâu rộng, tạo khí thế thi đua trong toàn lực lượng. Đặc biệt, Công an TP Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân". Cùng với đó, nhiều hoạt động, sự kiện quy mô lớn được phối hợp tổ chức thành công như Chuỗi chương trình "Tổ quốc bình yên", Vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026. Công an TP cũng triển khai hiệu quả "Chiến dịch Quang Trung", xây mới 62 căn nhà, sửa chữa 209 căn nhà cho Nhân dân vùng thiên tai.

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả tại cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác chính trị, tư tưởng của toàn lực lượng 9 tháng qua. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2026, Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ và dư luận xã hội, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Đồng thời, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2026, góp phần xây dựng lực lượng Công an TP Đà Nẵng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì nhân dân phục vụ.