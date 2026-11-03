Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ an toàn các cao điểm lễ, Tết

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Đại tá Ông Văn An, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS; Đại tá Chu Việt Chung, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố; Thượng tá Đỗ Duy Phú, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS thành phố; Trung tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật thành phố và các đại biểu.

Đại tá Huỳnh Công Tới, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiểm tra, chỉnh sửa quân phục cho lực lượng dân quân thường trực phường Biên Hòa. Ảnh: Nguyệt Hà

Quán triệt nhiệm vụ kiểm tra, Đại tá Huỳnh Công Tới nhấn mạnh: Mục đích của đợt kiểm tra nhằm nắm chắc kết quả thực hiện nhiệm vụ QSQP, nhất là từ khi đưa sĩ quan chính quy về các xã, phường theo Kết luận số 228-KL/TW, ngày 31-12-2025 của Ban Chấp hành Trung ương và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Đại tá Huỳnh Công Tới yêu cầu: Các thành viên kiểm tra toàn diện các nội dung sẵn sàng chiến đấu, đóng quân canh phòng, thực hành kiểm tra sở chỉ huy, báo động các tình huống sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cơ quan, đơn vị, địa phương. Song song quá trình kiểm tra phát lệnh kiểm tra thực tế việc huấn luyện đội ngũ, điều lệnh quân đội, các tình huống sẵn sàng chiến đấu...

Đại tá Ông Văn An (giữa), Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Trưởng đoàn kiểm tra số 1 kiểm tra hệ thống sổ sách văn kiện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Nguyệt Hà

Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Huỳnh Công Tới ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban CHQS phường Biên Hòa thời gian qua. Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị, cấp ủy, chỉ huy Ban CHQS phường Biên Hòa tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QSQP những tháng còn lại năm 2026.

Trong đó, chú trọng bám sát các sự kiện chính trị, các cao điểm lễ, dịp kỷ niệm tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, quan tâm giáo dục chính trị, làm tốt công tác tư tưởng để mỗi cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân thường trực sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Huỳnh Công Tới lưu ý: Cấp ủy, chỉ huy Ban CHQS phường Biên Hòa tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể, các khu phố chuẩn bị tốt nguồn, sẵn sàng cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2027 thành công, đạt chỉ tiêu yêu cầu, có chất lượng và bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt.