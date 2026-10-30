Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả các nhiệm vụ quân sự quốc phòng

Đại tá Bùi Khánh Hòa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố quán triệt nội dung kiểm tra tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Nghĩa. Ảnh: Nguyệt Hà

Trong năm, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhiệm vụ QSQP địa phương trong tình hình mới. Trong đó, tham mưu thực hiện tốt công tác tuyển quân; đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương; nắm chắc tình hình, phối hợp các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là các cao điểm lễ, tết, bầu cử, đại hội đảng; hỗ trợ nhân dân trong phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ...

Đơn vị duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập thường xuyên các phương án sẵn sàng chiến đấu; duy trì các ca, kíp trực theo quy định. Các chế độ trong ngày, tuần được duy trì nghiêm; chế độ tuần tra, canh gác bảo vệ đơn vị đúng quy định.

Đại tá Bùi Khánh Hòa phát lệnh báo động một trong những tình huống sẵn sàng chiến đấu đối với cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Nghĩa. Ảnh: Nguyệt Hà

Trực tiếp kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Bùi Khánh Hòa ghi nhận những kết quả, nỗ lực của Ban CHQS xã Phú Nghĩa; đồng thời, lưu ý, cấp ủy, chỉ huy đơn vị chủ động nắm chắc tình hình mọi mặt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026. Đại tá Bùi Khánh Hòa đề nghị, Ban CHQS xã tiếp tục tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo xã chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đầu năm 2027 đạt chất lượng, đảm bảo đủ chỉ tiêu, yêu cầu được giao.