Chủ động nắm bắt tư tưởng, đồng hành cùng người lao động

Lắng nghe để thấu hiểu người lao động

Với đặc thù là địa bàn tập trung đông NLĐ làm việc trong các khu công nghiệp, công tác ổn định tư tưởng trong công nhân tại Đồng Nai đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Không chỉ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức Công đoàn còn phải chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ để kịp thời định hướng thông tin, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Công nhân Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) nêu ý kiến tại Hội nghị đối thoại năm 2026. Ảnh: C.Đ

Đặc biệt, vào thời điểm cuối năm, các vấn đề về tiền lương, tiền thưởng, chế độ phúc lợi và ổn định việc làm luôn là mối quan tâm hàng đầu của công nhân. Cùng với đó, áp lực chi phí sinh hoạt, trách nhiệm gia đình và những khó khăn trong cuộc sống cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư, tình cảm của NLĐ. Những vướng mắc nếu không được quan tâm, lắng nghe và giải quyết kịp thời sẽ dễ tác động đến tâm lý, tinh thần làm việc, thậm chí phát sinh những vấn đề trong quan hệ lao động tại cơ sở.

Từ thực tế đó, các cấp Công đoàn cần phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; đồng thời tăng cường tiếp xúc, nắm bắt tình hình tại DN. Thông qua đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, tổ trưởng Công đoàn và những kênh thông tin trực tiếp, các vấn đề phát sinh được ghi nhận, phản ánh đến người sử dụng lao động và cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết theo thẩm quyền.

Chị Nguyễn Thị Mai Chi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) ở Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, phường Đồng Phú chia sẻ: Công đoàn cơ sở xác định công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho NLĐ là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của công nhân đối với DN. Bên cạnh đó, các buổi đối thoại với NLĐ là dịp để Công đoàn lắng nghe, thấu hiểu thực tế đời sống, việc làm của NLĐ và phối hợp với DN tìm hướng giải quyết phù hợp.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt thông tin, cán bộ Công đoàn còn chủ động lắng nghe, chia sẻ với NLĐ trong quá trình làm việc. Ông Lê Nhật Trường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam (xã An Viễn) cho biết: Hằng năm, thông qua hội nghị NLĐ, công nhân trực tiếp nêu ý kiến về những vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, chế độ, chính sách và điều kiện làm việc... DN và Công đoàn lắng nghe, tổng hợp và giải đáp những vấn đề phát sinh kịp thời.

Theo ông Lê Nhật Trường, công tác định hướng thông tin, ổn định tư tưởng trong công nhân không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt thông tin một chiều mà phải bắt đầu từ sự lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành. Khi NLĐ được tôn trọng, những kiến nghị chính đáng được quan tâm giải quyết sẽ góp phần hạn chế những mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động; niềm tin của NLĐ với tổ chức Công đoàn và DN sẽ từng bước được củng cố.

Đổi mới phương thức tuyên truyền trong bối cảnh mới

Cùng với việc nắm bắt tư tưởng từ cơ sở, đổi mới phương thức tuyên truyền là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong công nhân lao động. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thói quen tiếp nhận thông tin của NLĐ ngày càng đa dạng, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải chủ động ứng dụng công nghệ, lựa chọn hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Theo đó, thay vì chỉ tập trung vào các buổi tuyên truyền trực tiếp, nội dung về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh lao động và hoạt động Công đoàn được các cấp Công đoàn truyền tải linh hoạt thông qua các nền tảng số, mạng xã hội, nhóm thông tin tại DN và những sản phẩm truyền thông ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận. Qua đó giúp công nhân chủ động cập nhật thông tin chính thống, nâng cao nhận thức pháp luật và biết cách bảo vệ quyền lợi của mình.

Với nhiều cách tuyên truyền đa dạng của tổ chức Công đoàn, trong 10 tháng của năm 2026, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Việc làm, thu nhập và các chế độ, chính sách đối với NLĐ cơ bản được bảo đảm. Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận đoàn viên, NLĐ vẫn còn gặp khó khăn, áp lực do chi phí sinh hoạt, nhà ở, học tập và chăm sóc sức khỏe tăng. Tại một số đơn vị, DN còn phát sinh những vấn đề liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, điều kiện làm việc và biến động lao động, đòi hỏi tổ chức Công đoàn tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình từ cơ sở.

Tại Hội nghị tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026 cho 300 cán bộ Công đoàn tại Đồng Nai mới đây, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình mới, đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở cần nâng cao kỹ năng nắm bắt dư luận, nhận diện những vấn đề có thể phát sinh và xử lý thông tin một cách kịp thời, khách quan. Việc cung cấp thông tin chính xác, minh bạch, có kiểm chứng không chỉ giúp NLĐ hiểu đúng chủ trương, chính sách mà còn hạn chế tác động của tin giả, tin chưa được kiểm chứng, tránh để những thông tin sai lệch gây hoang mang trong công nhân.

“Trong bối cảnh yêu cầu phát triển kinh tế, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý ngày càng cao, công tác tư tưởng trong công nhân lao động cần tiếp tục được triển khai chủ động, linh hoạt và sát thực tiễn. Mỗi cán bộ Công đoàn phải thực sự gần gũi, sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đồng hành cùng NLĐ trong quá trình làm việc, sinh sống”. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam NGỌ DUY HIỂU

Cùng với đó, việc phát huy vai trò đối thoại, thương lượng tập thể và giám sát thực hiện các chế độ, chính sách tại DN là giải pháp quan trọng để giải quyết những vấn đề NLĐ quan tâm ngay từ cơ sở. Khi quyền lợi được bảo đảm, môi trường làm việc được cải thiện và tiếng nói của công nhân được lắng nghe, NLĐ sẽ thêm yên tâm làm việc, tích cực tham gia các phong trào thi đua, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Chủ động nắm bắt tư tưởng, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tăng cường đối thoại và chăm lo thiết thực cho NLĐ là những giải pháp được các cấp Công đoàn chú trọng triển khai. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân có bản lĩnh chính trị, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp; đồng thời ổn định quan hệ lao động, tạo sự đồng thuận, gắn kết giữa NLĐ và DN. Đây cũng là nền tảng quan trọng góp phần xây dựng thành phố Đồng Nai phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.