Trung tá Nguyễn Văn Duyệt, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Sư đoàn 316, chủ nhân sáng kiến cho biết: "Dù cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm công tác quản lý tư tưởng, song vẫn có quân nhân chưa thực sự an tâm công tác, cá biệt có trường hợp vi phạm kỷ luật. Vì vậy, mô hình này nhằm nâng cao chất lượng nắm bắt tư tưởng thông qua hoàn cảnh, đời sống và tâm tư của từng cán bộ, chiến sĩ".

Điểm nổi bật của mô hình là xây dựng nền nếp gặp gỡ, trao đổi giữa cán bộ các cấp với bộ đội. Cán bộ trung đội gặp từng chiến sĩ ít nhất mỗi tuần một lần; cấp đại đội ít nhất mỗi tháng một lần; cấp tiểu đoàn, trung đoàn cũng duy trì theo định kỳ, đồng thời trực tiếp nắm tình hình những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc thực hiện nhiệm vụ phân tán.

Cán bộ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) trao đổi, nắm bắt tâm tư, tình cảm của chiến sĩ.

Để việc nắm bắt tư tưởng đi vào thực chất, mỗi cán bộ được trang bị 1 cuốn sổ gồm các quy định, hướng dẫn về công tác tư tưởng; 15 câu hỏi gợi ý xoay quanh nhiệm vụ, sinh hoạt tại đơn vị, hoàn cảnh gia đình, đời sống cá nhân và các mối quan hệ xã hội... Sổ còn có phần nhật ký ghi chép kết quả gặp gỡ quân nhân, trong đó nêu rõ thời gian, nội dung gặp gỡ, kết quả trao đổi và đề xuất hướng giải quyết, giúp cán bộ theo dõi sát tình hình, không bỏ sót những vấn đề cần được quan tâm.

Qua tìm hiểu tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 174, chúng tôi ghi nhận những trường hợp tư tưởng được giải quyết kịp thời nhờ cách làm này. Gần một tháng trước đợt diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật, Hạ sĩ Trương Ngô Quyền, chiến sĩ Trung đội SPG-9 nhận tin ông nội đau ốm rồi qua đời. Thông qua mô hình, cán bộ các cấp nhanh chóng biết được hoàn cảnh của Quyền, kịp thời gặp gỡ, động viên và tạo điều kiện để Quyền về phép chịu tang ông. Trở lại đơn vị, được chỉ huy và đồng đội tiếp tục quan tâm, Quyền dần ổn định tư tưởng, gác lại nỗi buồn riêng để thực hiện nhiệm vụ. Trên cương vị pháo thủ số 1, đồng chí Quyền bắn trúng tất cả mục tiêu, được cấp trên biểu dương, khen thưởng. Hay trường hợp Hạ sĩ Hoàng Đình Quang, chiến sĩ Trung đội Thông tin, có bố bị đột quỵ, phải điều trị vào đúng thời điểm đơn vị bắt đầu diễn tập. Nắm được hoàn cảnh, cán bộ đơn vị đã khuyên bảo, động viên để Quang yên tâm hoàn thành diễn tập. Kết thúc diễn tập, nhận tin sức khỏe của bố Quang chuyển biến xấu, đơn vị nhanh chóng giải quyết nghỉ phép đặc biệt, bố trí cán bộ đưa Quang về gia đình để kịp gặp bố lần cuối.

“Chủ động nắm bắt, kịp thời chia sẻ” không chỉ là một mô hình hay trong công tác quản lý tư tưởng mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ đối với mỗi chiến sĩ. Từ sự gần gũi, lắng nghe đến những hỗ trợ thiết thực, mô hình đang góp phần củng cố niềm tin, tình đoàn kết, giúp bộ đội Sư đoàn 316 yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.