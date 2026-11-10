Chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời

Cán bộ Đảng ủy phường Đông Kinh thực hiện khảo sát dư luận xã hội bằng hình thức điền phiếu trực tuyến

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và những vấn đề được cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động triển khai công tác điều tra, khảo sát, nắm bắt DLXH phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tháng 7/2026, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện điều tra DLXH về nội dung “Việc quản lý, phát hành, sử dụng Bản tin Thông báo nội bộ” bằng hình thức trực tuyến. Mẫu phiếu gồm 13 câu hỏi, có nội dung thông tin cơ bản của người tham gia, thực trạng tiếp nhận và sử dụng bản tin, đánh giá hiệu quả, nhận diện hạn chế, nhu cầu đổi mới và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp.

“Sau mỗi cuộc điều tra, khảo sát, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tổng hợp, phân tích các thông tin thu thập được, xây dựng báo cáo phản ánh tình hình dư luận xã hội, tập trung vào những vấn đề cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị từ cơ sở; đồng thời đề xuất một số nội dung, giải pháp để các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, giải quyết.”

Bà Hoàng Minh Thảo,

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Để cuộc khảo sát đạt hiệu quả, ban chú trọng hướng dẫn cụ thể về nội dung, đối tượng và phương thức triển khai. Trên cơ sở đó, các cấp ủy căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị để thu thập thông tin. Qua đợt khảo sát, Ban đã thu nhận hơn 14 nghìn phiếu trả lời, tạo nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác tổng hợp, phân tích và đánh giá tình hình DLXH.

Không chỉ cuộc điều tra trên, từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ trì, phối hợp triển khai 12 cuộc điều tra dư luận xã hội (tăng 5 cuộc so với năm 2025). Nội dung khảo sát tập trung vào các chủ trương, chính sách mới và những vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, như tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, công tác xây dựng Đảng và những vấn đề phát sinh.

Bà Mông Thị Len, đảng viên Chi bộ thôn Tâm An, xã Văn Quan chia sẻ: Vừa qua, tôi có tham gia điều tra DLXH trực tuyến về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quý III/2026. Các câu hỏi khảo sát được xây dựng cụ thể, dễ hiểu. Qua khảo sát tôi bày tỏ ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình. Tôi thấy hình thức khảo sát trực tuyến thuận tiện, giúp người tham gia dễ dàng.

Theo chia sẻ của bà Hoàng Minh Thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sau mỗi cuộc điều tra, khảo sát, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tổng hợp, phân tích các thông tin thu thập được, xây dựng báo cáo phản ánh tình hình dư luận xã hội, tập trung vào những vấn đề cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị từ cơ sở; đồng thời đề xuất một số nội dung, giải pháp để các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, giải quyết. Đây là nguồn thông tin góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giúp cấp ủy các cấp nắm bắt sát hơn tình hình, từ đó chủ động trong công tác tuyên truyền, định hướng thông tin và kịp thời quan tâm giải quyết những vấn đề được dư luận quan tâm.

Bên cạnh việc tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát theo chuyên đề, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên DLXH trong việc thường xuyên nắm bắt tình hình từ cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 500 cộng tác viên DLXH. Đội ngũ này không chỉ tuyên truyền, vận động người dân tham gia các cuộc điều tra, khảo sát mà còn chủ động theo dõi, tổng hợp, phản ánh khách quan, trung thực tình hình dư luận tại địa bàn phụ trách. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cộng tác viên đã gửi về cơ quan đầu mối trên 300 báo cáo tổng hợp tình hình.

Từ việc triển khai hiệu quả công tác điều tra, khảo sát, nắm bắt DLXH đã góp phần giúp cấp ủy các cấp kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chủ động phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.