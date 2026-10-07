Chủ động nắm bắt dư luận, nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 9 tháng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, bám sát chỉ đạo của tỉnh và nhiệm vụ của Đảng bộ. Qua đó góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định để thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, sự phát triển của mạng xã hội, những mặt trái của công nghệ trí tuệ nhân tạo và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tuyên truyền, định hướng thông tin. Việc tuyên truyền, vận động ở một số đơn vị chưa thường xuyên...

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Trong 3 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo xác định tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; nâng cao chất lượng dự báo, kịp thời định hướng thông tin về những vấn đề nổi cộm, nhạy cảm. Đồng thời tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật Nhà nước; nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, phát biểu kết luận Hội nghị.

Ban Chỉ đạo cũng xác định gắn đấu tranh phản bác thông tin sai trái với lan tỏa thông tin chính thống, biểu dương điển hình tiên tiến, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, góp phần củng cố niềm tin và đồng thuận xã hội.