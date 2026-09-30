Chủ động mọi phương án thi công để tuyến Bắc Kạn - Ba Bể - Na Hang về đích đúng tiến độ

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phía Bắc báo cáo tiến độ và những khó khăn, vướng mắc của Dự án.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phía Bắc - đơn vị chủ đầu tư: Dự án xây dựng tuyến đường Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang) có tổng mức đầu tư 3.837 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2020-2026. Đoạn Bắc Kạn - hồ Ba Bể dài 39km, nền đường rộng 9m; các đoạn còn lại kết nối sang Na Hang dài khoảng 39,25km, nền đường rộng 7,5-12m.

Đến ngày 29-9, giá trị xây lắp toàn dự án đạt hơn 2.385 tỷ đồng, tương đương 82,86% giá trị hợp đồng. Đoạn Km0-Km37 đã đưa vào sử dụng năm 2025; đoạn từ Km37 đến cuối tuyến đạt 70,62% giá trị xây lắp, hoàn thành 5/9 cầu.

Khu vực thi công nút giao Ba Bể - Na Hang.

Tại cầu Bắc Lè, xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang, đơn vị thi công đã hoàn thành 5/8 trụ cầu. Việc thi công các trụ còn lại gặp khó khăn do mực nước hồ thủy điện Tuyên Quang dâng cao. Riêng trụ T5 yêu cầu mực nước không quá cao trình 105m, trong khi hiện ở khoảng 116,9m.

Đối với vướng mắc thuộc gói thầu số 63 tại thôn Nà Bản, xã Nam Cường, khu vực xuất hiện vết nứt và sạt lở gần nhà 6 hộ dân cần phải di chuyển ra khỏi khu vực để đảm bảo thi công. Tuy nhiên, các hộ này đều xây nhà trên đất rừng sản xuất không đủ điều kiện tái định cư. Trong đó, 4 hộ không được bồi thường tài sản, các hộ chưa đồng thuận di chuyển.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công hạng mục cầu Tà Han, xã Nam Cường.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo đối với vướng mắc tại gói thầu 63, không thực hiện quy trình bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp không đủ điều kiện. Đồng thời rà soát, vận dụng chế độ hỗ trợ hộ nghèo, hộ xóa nhà dột nát từ các nguồn kinh phí hợp pháp, yêu cầu xã Nam Cường tập trung tuyên truyền vận động nhân dân di dời để đảm bảo thi công dự án.

Đối với gói thầu 64 khó khăn thi công trụ T5, cầu Bắc Lè do mực nước dâng cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương nghiên cứu, thay đổi phương án và biện pháp thi công phù hợp với thực tế, không chờ đợi, bảo đảm tiến độ giải ngân của từng gói thầu và tiến độ chung của dự án.

Hạng mục cầu Tà Han, xã Nam Cường đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cầu Tà Han, xã Nam Cường, là một trong những hạng mục thi công rất khó khăn, kỹ thuật phức tạp. Cầu có chiều cao từ đế móng đến mặt cầu khoảng 68m, là cầu cao thứ hai trong số các cầu cạn tại Việt Nam. Đến nay, công tác thi công đang bảo đảm tiến độ, kỹ thuật, an toàn theo yêu cầu.

Chủ đầu tư cho biết, sau khi khắc phục một số khó khăn, vướng mắc được chỉ ra sau kiểm tra, sẽ phấn đấu hoàn thành toàn tuyến theo đúng tiến độ đã đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công hạng mục cầu Bắc Lè, kết nối xã Nam Cường với xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang.

Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ tăng kết nối giữa khu vực Bắc Kạn - hồ Ba Bể - Na Hang, tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương, liên kết du lịch và khai thác tiềm năng phát triển của các địa phương dọc tuyến.