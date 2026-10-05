Chủ động máy bơm, ứng phó ngập úng tại TPHCM

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký Công văn số 9178/UBND-ĐT yêu cầu đẩy nhanh các công trình phòng chống thiên tai, tăng cường cảnh báo và tuyên truyền; các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó ngập úng, rà soát khu vực xung yếu, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ và trực ban 24/24.

Chủ động phương tiện tại 43 điểm thường xảy ra ngập

Ngày 4-10, trao đổi với PV Báo SGGP, Thượng tá Vũ Trung Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC và CNCH) trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Phòng PC07) Công an TPHCM, cho biết đơn vị đã tham mưu Ban Giám đốc Công an TPHCM triển khai phương án chủ động ứng phó ngập úng. Theo đó, các đội khu vực được yêu cầu ứng trực, chuẩn bị lực lượng, phương tiện tại 43 điểm thường xuyên xảy ra ngập.

Phương án được xây dựng trên cơ sở dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ. Hàng ngày, Phòng PC07 cập nhật thông tin, phối hợp các đơn vị xác định những khu vực có nguy cơ ngập khi mưa lớn để chuẩn bị máy bơm, xe chuyên dùng và lực lượng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM điều động bơm, phương tiện hút tiêu thoát nước tại một điểm ngập. Ảnh: CÔNG AN TPHCM

Theo Thượng tá Vũ Trung Giang, lực lượng PCCC và CNCH sẽ phối hợp Thanh niên xung phong, quân đội và các lực lượng liên quan xử lý những khu vực ngập sâu, hỗ trợ bơm nước tại chung cư, khu chợ và các điểm ngập ảnh hưởng đến đời sống người dân.

“Khi dự báo có lượng mưa lớn, các đội khu vực sẽ chuẩn bị sẵn sàng máy bơm, xe chuyên dùng để phối hợp các lực lượng cùng xử lý, giảm thiểu thiệt hại cho người dân”, Thượng tá Vũ Trung Giang thông tin.

Phòng PC07 hiện có 228 máy bơm công suất khoảng 14 lít/giây, có thể triển khai tại nhiều vị trí, kể cả nơi nước ngập khoảng nửa mét. Trong khi đó, xe trạm bơm có công suất hơn 100 lít/giây được sử dụng tại những khu vực ngập sâu và đáp ứng điều kiện triển khai hệ thống hút. Khi cần thiết, lực lượng có thể bố trí phương án bơm nối tiếp, đưa nước từ khu vực ngập ra ngoài theo từng đoạn.

Theo Thượng tá Vũ Trung Giang, các đội khu vực được bố trí trên nhiều địa bàn nên có thể nhanh chóng tiếp cận điểm ngập, triển khai phương tiện và hỗ trợ người dân tại chỗ.

Huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ giảm ngập

Tại phường Thông Tây Hội, đường Nguyễn Văn Khối là điểm ngập kéo dài nhiều năm. Ông Đặng Công Tuấn, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường, thông tin khu vực này đang được triển khai dự án cải tạo hệ thống thoát nước. Do đoạn thuộc phường An Hội Tây chưa thông tuyến, khi mưa lớn nước thoát chậm, có lúc ngập khoảng 5 tấc.

Ông Tuấn cho rằng máy bơm của lực lượng PCCC và CNCH sẽ hiệu quả tại những điểm ngập sâu, thoát nước chậm.

Theo bà Đào Thị My Thư, Chủ tịch UBND phường Thông Tây Hội, đường Nguyễn Văn Khối là điểm ngập nhiều nhất trên địa bàn, kéo dài nhiều giờ. Phường đang phối hợp khơi thông cống rãnh, vận động người dân không che lấp miệng cống, đồng thời bố trí công an, dân quân điều tiết giao thông khi ngập.

Ông Trương Ngọc Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc cho biết địa phương đã huy động máy bơm của các đơn vị thủy lợi, thoát nước, hạ tầng giao thông, lực lượng PCCC và người dân để xử lý ngập, đồng thời vận động khơi thông cống, miệng thu nước. Việc xử lý được thực hiện theo từng cấp độ, từ lực lượng tại chỗ đến huy động phương tiện công suất lớn khi cần.

“Vấn đề quan trọng là khi xảy ra sự cố các đơn vị phải “thuộc bài” để triển khai phương án ngay, trên tinh thần “4 tại chỗ” gồm: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ”, ông Nhân nói.

Tại phường Thủ Đức, đại diện UBND phường thông tin, máy bơm tại chỗ do đơn vị thi công huy động tại các hẻm giúp giảm ngập, hạn chế nước vào nhà dân. Tuy nhiên, hiệu quả bơm còn phụ thuộc mực nước bên trong và bên ngoài khu vực.

Khi triều cường dâng cao, nước bên ngoài chưa rút thì khả năng bơm thoát nước bị hạn chế, nếu huy động được máy bơm cơ động hiệu quả sẽ tăng. Địa phương đang phối hợp đơn vị thi công gia cố bờ bao, bố trí phương tiện, máy bơm tại khu vực xung yếu để chủ động ứng phó khi mưa lớn, triều cường.

Trao đổi với PV Báo SGGP, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM cho biết khi nhận thông tin về điểm ngập hoặc đề nghị hỗ trợ, đơn vị sẽ chủ động huy động lực lượng, phương tiện xử lý. Tại hẻm 39, 41 ở xã Tân Vĩnh Lộc, khi máy bơm của xã có công suất nhỏ, đơn vị đã điều động thêm 2 máy bơm hỗ trợ với công suất 168m3/giờ/máy để phục vụ.

Theo đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật, việc huy động máy bơm cần linh hoạt, kịp thời. Các lực lượng chống ngập, chính quyền địa phương, công an và các đơn vị liên quan cần tiếp tục phối hợp như thời gian qua để khi phát sinh điểm ngập có thể huy động phương tiện nhanh nhất, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Theo Công văn số 9178/UBND-ĐT, các sở, ngành, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã, đặc khu tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 43/CT-UBND ngày 30-3-2026 của UBND thành phố về tăng cường công tác phòng chống thiên tai năm 2026 và chủ động, sẵn sàng triển khai thực hiện các phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố. Các sở, ngành, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực bị ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn; triển khai biện pháp ứng phó ngập úng ở đô thị; bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, đê bao, bờ bao bảo vệ sản xuất; sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống. Sở Xây dựng triển khai biện pháp rà soát, chặt tỉa cây xanh, hạn chế tối đa việc cây xanh gãy, đổ gây tai nạn khi xảy ra giông gió, mưa lớn. UBND thành phố đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam, Công ty Thủy điện Trị An và các đơn vị quản lý hồ chứa trên địa bàn thành phố rà soát, chủ động vận hành điều tiết nhằm chủ động đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và giảm ngập cho hạ du, tránh tổ hợp bất lợi do triều cường, mưa lớn kết hợp xả lũ. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí thành phố thường xuyên, kịp thời đưa tin cảnh báo, dự báo về tình huống thiên tai, thời tiết bất lợi trong mùa mưa, bão để các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn thành phố chủ động triển khai thực hiện.