Chủ động, linh hoạt ứng phó với các tình huống thiên tai

Sáng 2/10, Đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai tại các xã Đức Thọ, Đức Thịnh, Đức Quang, Đức Minh, Đức Đồng của tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế công tác sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai năm 2026 trên địa bàn.

Đoàn trực tiếp kiểm tra các loại vật tư, trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương.

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các loại vật tư, trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương, trong đó chú trọng các điều kiện dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, áo phao, thuyền và phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, kiểm tra việc xây dựng các phương án ứng phó theo từng tình huống thiên tai, công tác bố trí lực lượng, phương tiện và kế hoạch sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các địa phương, đoàn công tác ghi nhận sự chủ động trong xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, lương thực và nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”. Tuy nhiên, một số nội dung cần tiếp tục rà soát, bổ sung để bảo đảm khả năng huy động, ứng phó thực tế khi có tình huống xảy ra.

Đoàn công tác nghe báo cáo của 5 xã về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026.

Đoàn công tác yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai, xác định rõ lực lượng, phương tiện, địa điểm huy động; kiểm tra thực tế các nguồn vật tư dự phòng, nhất là những vật tư được huy động thông qua hợp đồng nguyên tắc. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra hồ chứa, đê điều, các công trình phòng, chống thiên tai và vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, chia cắt; chủ động phương án sơ tán người dân tại các khu vực xung yếu.

Đối với các xã Đức Thọ, Đức Quang, đoàn công tác yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý đê La Giang, tăng cường tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố ngay từ giờ đầu. Xã Đức Đồng cần đẩy nhanh tiến độ dự án khôi phục, sửa chữa Đập Quan, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình, hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Đồng chí Nghiêm Sỹ Đống – Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đại diện đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn công tác cũng đề nghị chủ tịch UBND các xã trực tiếp chỉ đạo khắc phục ngay những nội dung còn thiếu, chưa sát thực tế; duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi, cảnh báo và chủ động xử lý tình huống từ cơ sở. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và bảo đảm an toàn công trình khi thiên tai xảy ra.