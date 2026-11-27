Hoàn thiện chính sách, phát triển toàn diện thị trường bất động sản. (Ảnh: HNV)

Kinh tế dữ liệu không đơn thuần là câu chuyện về số liệu mà còn đòi hỏi quỹ đất và cơ sở hạ tầng để xây dựng các trung tâm dữ liệu. Trong vòng 3-5 năm tới, đây sẽ là một trong những lĩnh vực đáng quan tâm đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cần không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu mới.

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 9 (mở rộng), nhiệm kỳ V (2022-2027). Tại đây, các nhà quản lý, các chuyên gia đã trao đổi cởi mở nhằm tiếp tục phát huy vai trò đại diện, kết nối và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; chủ động tham gia góp ý, phản biện chính sách, góp phần hoàn thiện thể chế và thúc đẩy thị trường phát triển ổn định, lành mạnh của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA).

Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định: đối với lĩnh vực bất động sản, năm 2026 tiếp tục là năm tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trọng tâm là sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, cùng các luật có liên quan.

Các thành viên Thường vụ tại hội nghị. (Ảnh: CTV)

Đánh giá một cách tổng hợp về thị trường năm 2026, Tiến sĩ Khôi phân tích, bối cảnh hiện nay đặt ra là phải thay đổi tư duy phát triển thị trường bất động sản, từ phát triển chủ yếu theo nguồn cung và kỳ vọng tăng giá sang phát triển trên cơ sở nhu cầu thực, hiệu quả sử dụng tài nguyên, khả năng chi trả của người dân và yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

“Một thị trường bất động sản phát triển lành mạnh không chỉ được đo bằng số lượng dự án, giá trị tài sản hay tốc độ tăng giá, mà quan trọng hơn là khả năng đáp ứng nhu cầu của xã hội, hiệu quả sử dụng nguồn lực và giá trị thực tạo ra cho nền kinh tế”, Chủ tịch VNREA nói.

Báo cáo tình hình hoạt động của Hiệp hội năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, ông Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam thông tin khái quát hoạt động 2026 và phương hướng 2025 đồng thời khẳng định, trong quá trình xây dựng luật liên quan bất động sản, Hiệp hội có trách nhiệm kiến nghị xử lý các quy định chồng chéo, đồng thời phân tích tác động của từng phương án đối với Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Khi luật đã được thông qua, trọng tâm chuyển sang góp ý văn bản hướng dẫn và xử lý các trường hợp chuyển tiếp.

Hội nghị Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam lần thứ 7 (mở rộng), nhiệm kỳ 2022-2027. (Ảnh: CTV)

Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính-tiền tệ quốc gia cho hay, động lực tăng trưởng mới bên cạnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn có đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. “Trong kỷ nguyên mới, bài toán đặt ra là phải kích hoạt được các động lực này trong một khoảng thời gian rất ngắn”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Đề cập lãi suất, Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa khuyến cáo, diễn biến dòng tiền gửi của người dân và độ trễ của chu kỳ lãi suất hiện nay cũng là những yếu tố cần theo dõi sát sao đồng thời kỳ vọng với lộ trình điều hành hiện nay, dự báo giữa năm 2027 mặt bằng lãi suất sẽ có dư địa hạ nhiệt nhẹ, tạo tiền đề để thị trường bất động sản bước vào giai đoạn ổn định hơn từ năm 2028.

Trong khi đó, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương khẳng định, Việt Nam vẫn nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế cũng như chưa bao giờ các nghị quyết được rà soát, điều chỉnh một cách nhanh chóng và đồng bộ như hiện nay: sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai và Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công… rồi cả sự ra đời của Luật Phát triển đô thị cho thấy thị trường đang đứng trước một cơ hội lớn, với những chủ trương đã được khẳng định, sự quan tâm của thế giới và những chuyển động mạnh mẽ về thể chế, pháp luật. Hơn nữa, không gian phát triển bất động sản đang được mở rộng rất lớn với những sản phẩm bất động sản mới.

Kinh tế dữ liệu không đơn thuần là câu chuyện về số liệu mà còn đòi hỏi quỹ đất và cơ sở hạ tầng để xây dựng các trung tâm dữ liệu. (Ảnh: HNV)

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kim Chung, Việt Nam đang hình thành những loại hình kinh tế mới, trong đó có kinh tế dữ liệu, kinh tế di sản. Sự phát triển của các loại hình kinh tế này sẽ đặt ra những nhu cầu mới đối với thị trường bất động sản. Kinh tế dữ liệu không đơn thuần là câu chuyện về số liệu mà còn đòi hỏi quỹ đất và cơ sở hạ tầng để xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Báo cáo về chính sách, pháp luật mới tác động đến thị trường bất động sản Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường đại học Luật Hà Nội, Trưởng Ban Pháp chế Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) nhìn nhận, 3 luật được sửa đổi đồng bộ trong bối cảnh yêu cầu tái cấu trúc thị trường, theo định hướng của Nghị quyết 21-NQ/TW và Thông báo 64-TB/VPTW ngày 22/5/2026 sẽ góp phần khơi thông nguồn lực, bảo đảm an sinh, đa dạng hóa phương thức tiếp cận nhà ở và chú trọng phục hồi sinh kế; nâng cao kỷ luật thị trường, tăng cường công khai, minh bạch, kiểm soát rủi ro trong kinh doanh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể.

Phát biểu tại hội nghị, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng SeABank, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam kiến nghị, bên cạnh việc tiếp tục điều hành lãi suất theo hướng phù hợp, cần có sự quan tâm đến cơ chế phân bổ và khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp bất động sản, trên cơ sở kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng. “Khi các “nút thắt” về vốn từng bước được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện duy trì hoạt động, triển khai các dự án có hiệu quả, đồng thời góp phần khơi thông nguồn cung và thúc đẩy sự phục hồi lành mạnh của thị trường”, bà Nga nói.

Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, ông Trần Anh Tuấn, Hiệp hội Bất động sản Bắc Ninh, Chủ tịch Công ty Cổ phần thương mại Tuấn Mai (Tập đoàn TUTA) đề xuất: “Từ ngày 1/1/2028, khi cơ chế xác định giá đất theo bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh được áp dụng, thị trường sẽ bước sang một phương thức xác định giá đất mới. Đây là thay đổi quan trọng, hướng tới đơn giản hóa phương pháp xác định giá và tăng tính chủ động trong quản lý. Tuy nhiên, để cơ chế này thực sự phát huy hiệu quả, cần giải quyết đồng bộ bài toán chi phí đầu vào của dự án, nhất là sự chênh lệch giữa suất vốn đầu tư và chi phí thực tế được xác định trong dự toán”.

Dịp này, ông Tuấn bày tỏ mong muốn Hiệp hội tiếp tục đồng hành, tập hợp tiếng nói của doanh nghiệp và kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ, từ khâu xác định giá đất, ghi nhận đầy đủ chi phí đầu tư thực tế đến việc thống nhất quy trình, điều kiện chuyển nhượng. Qua đó, không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp mà còn góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, thúc đẩy dự án tiếp tục triển khai và tạo nguồn cung cho thị trường bất động sản.

Cũng dịp này, ông Nguyễn Đức Cây, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Constrexim (Constrexim-HOD) bày tỏ vui mừng khi bộ 3 đạo luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản vừa được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, ông Cây cũng khuyến nghị, bên cạnh những điểm mới tích cực, thực tiễn vận hành vẫn còn những vướng mắc cụ thể cần tiếp tục được tháo gỡ ở cấp độ văn bản dưới luật.