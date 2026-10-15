Chủ động, linh hoạt, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Biên phòng

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TK

Dự hội nghị có Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; đại diện thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các cục, Văn phòng Bộ Tư lệnh và các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Theo báo cáo tại hội nghị, các đồng chí Phó Tùy viên Quốc phòng phụ trách lĩnh vực Biên phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; chấp hành sự quản lý, điều hành của Trưởng Cơ quan Tùy viên Quốc phòng và quy định của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao, các đồng chí chủ động cụ thể hóa kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thành nội dung, chương trình công tác phù hợp với đặc điểm địa bàn; kết hợp thực hiện nhiệm vụ thường xuyên với nhiệm vụ đột xuất; duy trì liên hệ, trao đổi với các cơ quan chức năng của Bộ đội Biên phòng để phối hợp triển khai công tác theo đúng chức trách, thẩm quyền.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TK

Hội nghị cũng nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng Đối ngoại trong thời gian qua. Theo đó, Phòng Đối ngoại đã quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác hợp tác quốc tế, đối ngoại Biên phòng, gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ về triển khai công tác hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Đơn vị đã tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ hội nhập quốc tế, đối ngoại Biên phòng theo đúng chương trình, kế hoạch và quy định.

Nổi bật là, Phòng Đối ngoại đã tham mưu ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực Biên phòng giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Lực lượng Biên giới Australia; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai 7 sáng kiến đối ngoại; phối hợp tham mưu Bộ Quốc phòng tổ chức thành công các chương trình giao lưu; tham mưu duy trì hoạt động kết nghĩa đồn, trạm, cụm dân cư hai bên biên giới.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TK

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Phòng Đối ngoại chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững đoàn kết, thống nhất nội bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả bước đầu của các đồng chí Phó Tùy viên Quốc phòng phụ trách lĩnh vực Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, quy định. Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu các đồng chí tiếp tục chủ động tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và hoạt động chung của Cơ quan Tùy viên Quốc phòng, góp phần thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đối với Phòng Đối ngoại, Trung tướng Vũ Trung Kiên khẳng định, thời gian qua, đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác hợp tác quốc tế, đối ngoại Biên phòng, đơn vị cần chủ động đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; phát huy tính chủ động, tự tin, năng động, linh hoạt, nhạy bén; nắm chắc nguyên tắc, nội dung và yêu cầu nhiệm vụ để kịp thời tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả.