Chủ động, linh hoạt, hỗ trợ ổn định vĩ mô và tăng trưởng bền vững

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà. (Nguồn ảnh: SBV)

Thời gian qua, điều hành chính sách tiền tệ tiếp tục đứng trước yêu cầu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cao, đồng thời kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân chung quanh những kết quả nổi bật cũng như định hướng điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Phóng viên: Xin Phó Thống đốc cho biết những kết quả nổi bật trong điều hành chính sách tiền tệ thời gian qua và ý nghĩa của những kết quả này đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026?

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà: Trong ba quý năm 2026, kinh tế toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Căng thẳng địa chính trị, xung đột tại Trung Đông, biến động giá năng lượng và hàng hóa quốc tế, cùng với xu hướng tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tạo sức ép không nhỏ đối với điều hành chính sách tiền tệ, nhất là lãi suất, tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước.

Trong bối cảnh đó, bám sát chủ trương của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, nhằm kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chủ động điều tiết tiền tệ hợp lý, thực hiện nghiệp vụ thị trường mở và nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ đa dạng về khối lượng, kỳ hạn, đáp ứng nhu cầu thanh khoản của các tổ chức tín dụng, đặc biệt trong những giai đoạn chịu nhiều sức ép, góp phần vận hành thị trường tiền tệ ổn định, thông suốt và giảm mặt bằng lãi suất thị trường liên ngân hàng.

Trên thị trường ngoại tệ, đối mặt với áp lực lớn từ xu hướng tăng lãi suất thế giới và đồng USD quốc tế tăng giá, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành linh hoạt tỷ giá, phù hợp điều kiện thị trường, linh hoạt can thiệp thị trường ngoại tệ khi cần thiết. Việc duy trì thị trường tiền tệ, ngoại tệ ổn định góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp diễn biến kinh tế vĩ mô, nhu cầu vốn và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế; đồng thời công khai, minh bạch các nguyên tắc điều hành để các tổ chức tín dụng chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh. Đồng thời, trong quá trình điều hành, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai các giải pháp linh hoạt nhằm tạo dư địa tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, nhu cầu vốn phục vụ các dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính lan tỏa; tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trong việc cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản phù hợp chủ trương của Đảng, Nhà nước, chính sách của các cấp có thẩm quyền.

Đến ngày 28/10, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 20,8 triệu tỷ đồng, tăng 12,27% so cuối năm 2025, là kênh cung ứng vốn quan trọng cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đến ngày 28/10, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 20,8 triệu tỷ đồng, tăng 12,27% so cuối năm 2025, là kênh cung ứng vốn quan trọng cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước duy trì ổn định mặt bằng lãi suất điều hành, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ Ngân hàng Nhà nước. Trước áp lực gia tăng chi phí huy động vốn, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất, yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đơn giản hóa thủ tục và công khai lãi suất cho vay để khách hàng thuận lợi trong việc tiếp cận, lựa chọn nguồn vốn. Với các giải pháp đó, tốc độ tăng lãi suất đã có dấu hiệu chậm lại. Tuy nhiên, áp lực về chi phí vốn vẫn lớn, đòi hỏi các giải pháp điều hành phải tiếp tục được triển khai đồng bộ trong thời gian tới.

Những kết quả điều hành chính sách tiền tệ nêu trên cùng với việc phối hợp chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác đã góp phần giữ vững nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư nước ngoài và tạo lập nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, bền vững.

Công tác điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian qua dù còn đối mặt với nhiều sức ép nhưng đã bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cho thấy sự nhất quán, kiên định trong điều hành kinh tế vĩ mô chung của Chính phủ, hướng tới tăng trưởng cao nhưng phải bền vững, không đánh đổi tăng trưởng kinh tế ngắn hạn lấy nền tảng ổn định vĩ mô trong dài hạn, qua đó có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài và nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế trước các biến động từ kinh tế thế giới.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, đến ngày 28/10, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 20,8 triệu tỷ đồng, tăng 12,27% so cuối năm 2025. (Ảnh: Việt Phong)

Phóng viên: Giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân là một trong những ưu tiên trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Xin Phó Thống đốc cho biết Ngân hàng Nhà nước có những giải pháp gì để hỗ trợ các tổ chức tín dụng thực hiện hiệu quả cam kết giảm lãi suất cho vay, qua đó giảm chi phí vốn thực chất cho doanh nghiệp và người dân?

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà: Giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn với chi phí hợp lý là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đang nỗ lực duy trì đà tăng trưởng cao. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng lên, tín dụng ngân hàng là kênh cung ứng vốn chủ lực của nền kinh tế, áp lực huy động vốn và cạnh tranh trên thị trường tiền tệ là hiện hữu. Vì vậy, việc tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các tổ chức tín dụng, trên cơ sở cân đối nguồn vốn, chi phí hoạt động và khả năng tài chính của từng ngân hàng.

Ngày 18/10, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Văn bản số 9608/NHNN-CSTT về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm giảm mặt bằng lãi suất, trong đó có việc giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và tập trung giảm 1,5-2%/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời, các ngân hàng phải tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận và không cạnh tranh thiếu lành mạnh trong huy động vốn.

Ngày 21/10, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có Công văn số 9736/NHNN-CSTT chỉ đạo các ngân hàng thương mại quán triệt trong toàn hệ thống, trên tất cả các kênh bán hàng tổ chức triển khai quyết liệt giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay; thực hiện giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong các tháng cuối năm 2026 so với mức lãi suất của chính ngân hàng thương mại.

Việc giảm lãi suất không chỉ là yêu cầu về mặt chính sách mà còn thể hiện trách nhiệm của ngành ngân hàng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân.

Yêu cầu này của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng có những ý nghĩa quan trọng, trước tiên là góp phần giảm chi phí vốn, hỗ trợ nền kinh tế. Đồng thời, điều này cũng tạo sự chuyển biến trong trách nhiệm chia sẻ khó khăn của các tổ chức tín dụng với nền kinh tế. Việc giảm lãi suất không chỉ là yêu cầu về mặt chính sách mà còn thể hiện trách nhiệm của ngành ngân hàng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân.

Các tổ chức tín dụng cần chủ động rà soát toàn diện hoạt động kinh doanh, cơ cấu lại nguồn vốn, tiết giảm các khoản chi phí chưa thực sự cần thiết, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản trị để tạo dư địa giảm lãi suất cho vay. Việc giảm lãi suất cần được thực hiện trên cơ sở cân đối hài hòa lợi ích giữa người gửi tiền, người vay vốn và sự an toàn của hệ thống ngân hàng. Đây là yêu cầu quan trọng để bảo đảm việc giảm lãi suất có tính bền vững, không tạo ra những rủi ro mới cho thanh khoản và an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Về phía Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất thị trường. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước thực hiện chào mua có kỳ hạn giấy tờ có giá hàng ngày qua nghiệp vụ thị trường mở với khối lượng phù hợp, kỳ hạn đa dạng từ 7 ngày đến 91 ngày để bổ sung thêm nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng; triển khai nghiệp vụ hoán đổi VND-USD với khối lượng và kỳ hạn phù hợp nhằm hỗ trợ thanh khoản ngắn hạn cho các tổ chức tín dụng; tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và người dân; tái cấp vốn cho một số ngân hàng thương mại trên cơ sở đề nghị của ngân hàng thương mại nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung).

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quy định cho phép tổ chức tín dụng tính số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc nhà nước vào tổng tiền gửi khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (tỷ lệ LDR); ban hành Thông tư số 25/2026/TT-NHNN tăng tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn từ mức 30% lên mức 40%; đã giảm bớt sức ép lên cân đối vốn của tổ chức tín dụng và qua đó giảm sức ép gia tăng lên mặt bằng lãi suất.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến lãi suất thị trường, chủ động điều hành các công cụ chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng khi cần thiết, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo về lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay.

Về lâu dài, bên cạnh giải pháp giảm lãi suất, cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh,tháo gỡ khó khăn về thị trường đầu ra, đơn hàng, thủ tục đầu tư và các điều kiện tiếp cận nguồn lực. Khi doanh nghiệp có thị trường, có phương án kinh doanh khả thi và có khả năng hấp thụ vốn, hiệu quả của chính sách tín dụng và giảm lãi suất sẽ được phát huy tốt hơn.

Phóng viên: Liên quan đến công tác điều hành tỷ giá, xin Phó Thống đốc chia sẻ thêm về những yếu tố thuận lợi, thách thức đối với điều hành tỷ giá từ nay đến cuối năm và những giải pháp để ứng phó với những biến động bên ngoài nhằm duy trì ổn định thị trường ngoại hối?

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà: Từ đầu năm 2026 đến nay, tỷ giá và thị trường ngoại tệ tiếp tục chịu áp lực từ những yếu tố quốc tế và trong nước. Cụ thể: xu hướng tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương trên thế giới, đặc biệt FED duy trì quan điểm chính sách thận trọng và chính thức tăng lãi suất 0,25% tại phiên họp ngày 15-16/9, đưa lãi suất điều hành lên mức 3,75-4,0% và dự kiến có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới; chính sách thương mại, thuế quan của Chính quyền Mỹ; xung đột địa chính trị, nhất là tình hình khu vực Trung Đông, tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Trong nước, cán cân thương mại nhập siêu lớn; nhu cầu rút vốn, chuyển lợi nhuận về nước của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tiếp diễn,... Mặc dù vậy, vẫn có những yếu tố hỗ trợ tỷ giá và thị trường ngoại tệ như: tình hình cung-cầu trên thị trường duy trì ổn định trong ngắn hạn, mặt bằng lãi suất VND cao hỗ trợ ổn định tỷ giá, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục duy trì vững…), qua đó hạn chế tác động tiêu cực lên tỷ giá và củng cố tâm lý thị trường.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế và trong nước, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp điều kiện thị trường, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; đồng thời, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ (thanh khoản, lãi suất VND) và linh hoạt can thiệp thị trường khi cần thiết nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Mặc dù chịu áp lực từ các thách thức, khó khăn trong và ngoài nước, với những giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá cùng những yếu tố hỗ trợ như nêu trên, tỷ giá diễn biến linh hoạt, phù hợp, tỷ giá USD/VND có xu hướng giảm so với cuối năm 2025; thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, tâm lý thị trường được bình ổn, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ. Ngân hàng Nhà nước không phải bán ngoại tệ can thiệp từ năm 2025 đến nay. Đến ngày 20/10, tỷ giá VND/USD bình quân trên thị trường liên ngân hàng giảm 1,57% so với cuối năm 2025.

Từ nay đến cuối năm, điều hành tỷ giá có một số yếu tố thuận lợi và thách thức đan xen. Theo đó, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế và trong nước, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp điều kiện thị trường, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; đồng thời, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ và linh hoạt can thiệp thị trường khi cần thiết. Các giải pháp sẽ được cân nhắc trên cơ sở tổng thể các mục tiêu chính sách tiền tệ, diễn biến cung cầu ngoại tệ và yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, đáp ứng nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tạo điều kiện cho tăng trưởng bền vững.

Các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp về lãi suất; tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để hỗ trợ giảm lãi suất cho vay. (Ảnh: Việt Phong)

Phóng viên: Theo Phó Thống đốc, việc phối hợp giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác cần được tăng cường như thế nào để nâng cao hiệu quả hỗ trợ tăng trưởng bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội?

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác điều hành kinh tế vĩ mô, trong đó có chính sách tiền tệ. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, áp lực lạm phát tiềm ẩn và nhu cầu vốn của nền kinh tế gia tăng, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng là vừa bảo đảm cung ứng vốn cho phát triển, vừa giữ vững ổn định tiền tệ, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Trên tinh thần đó, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, tập trung vào một số định hướng trọng tâm.

Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt, nhất quán, bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu kiểm soát lạm phát, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp về lãi suất; tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để hỗ trợ giảm lãi suất cho vay.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp diễn biến vĩ mô, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng quan trọng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, xử lý nợ xấu.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, tập trung vào một số định hướng trọng tâm. _________ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà

Về phối hợp chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, đây là một trong những điều kiện có ý nghĩa quyết định để nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế vĩ mô trong giai đoạn tới.

Trước hết, chính sách tài khóa cần tiếp tục phát huy vai trò trọng yếu hỗ trợ tổng cầu thông qua đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai hiệu quả các dự án hạ tầng trọng điểm, đồng thời thực hiện các chính sách thuế, phí và hỗ trợ phù hợp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Qua đó, tạo dư địa để chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, ứng phó với các diễn biến khó lường từ quốc tế lên thị trường tiền tệ, ngoại tệ trong nước, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Việc phối hợp cần được thực hiện trên cơ sở chia sẻ thông tin, đánh giá đồng bộ tác động đối với kinh tế vĩ mô, thị trường; qua đó, bảo đảm chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ bổ trợ lẫn nhau trong thực hiện các mục tiêu vĩ mô về tăng trưởng, lạm phát.

Một vấn đề cần nhấn mạnh là tín dụng ngân hàng không thể và không nên là nguồn lực duy nhất đáp ứng mọi nhu cầu vốn của nền kinh tế. Về dài hạn, cần tiếp tục phát triển đồng bộ thị trường vốn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và các kênh huy động vốn trung, dài hạn, qua đó giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và tăng sức chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài.

Ngoài ra, cần phát huy vai trò của các chính sách về đầu tư, thương mại, công nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và cải thiện môi trường kinh doanh. Việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, thủ tục hành chính, đất đai, thị trường đầu ra và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ giúp nâng cao khả năng hấp thụ vốn, qua đó làm tăng hiệu quả của chính sách tiền tệ và tín dụng. Có như vậy, mục tiêu tăng trưởng hai con số mới có thể thực hiện trên cơ sở tổng thể yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an toàn hệ thống tài chính. Tăng trưởng phải dựa trên nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sử dụng các nguồn lực, chứ không chỉ dựa vào mở rộng quy mô vốn tín dụng.

Với tinh thần đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chủ động, linh hoạt trong điều hành, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để dòng vốn được phân bổ đến đúng lĩnh vực, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và tạo nền tảng cho các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn Phó Thống đốc!