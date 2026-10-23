Chủ động liên kết, đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: L.T

Giai đoạn 2021-2025, chỉ khoảng 12% nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia có sự tham gia của doanh nghiệp; tỉ lệ doanh nghiệp tài trợ cho Quỹ Phát triển KH-CN đạt khoảng 6%. Chi phí nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,3% doanh thu.

Việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu cũng còn nhiều hạn chế. Trong giai đoạn này, dù có khoảng 62.000 công nghệ được chào bán, chỉ 750 doanh nghiệp tiếp cận tìm hiểu và 72 công nghệ có giao dịch thành công. Thực trạng này cho thấy liên kết giữa nghiên cứu khoa học với sản xuất, kinh doanh chưa chặt chẽ, nhiều kết quả nghiên cứu chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: L.T

Đối với tỉnh Quảng Trị, tỉnh đã quan tâm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đồng thời đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm về KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Tuy nhiên, liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp còn hạn chế; việc tiếp nhận, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu chưa đáp ứng yêu cầu.

Thời gian tới, tỉnh tập trung đặt hàng nghiên cứu từ nhu cầu thực tiễn, ưu tiên các lĩnh vực có tiềm năng tạo giá trị gia tăng, như: Năng lượng tái tạo, chế biến sâu đối với cát trắng, thạch anh, chế biến nông sản và logistics.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: L.T

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ KH-CN cùng đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp đã phân tích những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ, nâng cao giá trị nông sản, thương mại hóa dược liệu và đưa kết quả nghiên cứu vào chuỗi sản xuất.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị - Ảnh: L.T

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát năng lực nghiên cứu, tháo gỡ vướng mắc về thể chế, cơ chế tài chính; xác định các nhiệm vụ KH-CN phải ưu tiên xuất phát từ nhu cầu doanh nghiệp và yêu cầu phát triển thực tiễn. Bộ KH-CN chủ trì đánh giá năng lực các cơ sở nghiên cứu, xây dựng định hướng nghiên cứu phù hợp; các bộ, ngành liên quan phối hợp hoàn thiện cơ chế, thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị chủ động liên kết, đẩy mạnh ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, đưa KH-CN và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng nhanh, bền vững.