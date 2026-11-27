Khu tiêm chủng, Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh Ninh Bình thường xuyên đón tiếp nhiều người dân đến tiêm chủng để phòng bệnh.

Những năm gần đây, bên cạnh việc nâng cao chất lượng khám và điều trị, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình luôn xác định công tác y tế dự phòng, trọng tâm là hoạt động tiêm chủng giữ vai trò then chốt trong chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hiện nay, Khoa Dinh dưỡng của Bệnh viện đang triển khai đồng bộ cả hai hình thức tiêm chủng nội trú và tiêm chủng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh đa dạng từ trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ đến phụ nữ trước, trong thời kỳ mang thai và các đối tượng khác.

Tiếp đón, hướng dẫn người dân đến tiêm chủng tại Khoa Dinh dưỡng.

Trung bình mỗi tháng, Khoa Dinh dưỡng đón tiếp, tư vấn, khám sàng lọc và thực hiện tiêm chủng cho khoảng 3.000 lượt khách hàng. Để đáp ứng nhu cầu người dân, Bệnh viện đặt tiêu chí an toàn chuyên môn lên hàng đầu. Đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng được bố trí thực hiện nhiệm vụ tại khu tiêm chủng đều là những người có trình độ chuyên môn tốt, được tập huấn đầy đủ về an toàn tiêm chủng nên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, nếu có tình huống xảy ra trong hoặc sau quá trình tiêm chủng sẽ cấp cứu, phản ứng kịp thời.

Bệnh viện cũng quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, các buổi sinh hoạt khoa học với các chủ đề liên quan đến tiêm chủng để cung cấp kiến thức mới, giúp đội ngũ y, bác sỹ nắm bắt được thông tin, phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Quy trình tiêm chủng được kiểm soát chặt chẽ từ khâu tiếp đón, đánh giá thể trạng, tư vấn phác đồ phù hợp cho đến theo dõi phản ứng sau tiêm.

Trẻ đến tiêm chủng được khám sàng lọc trước khi tiêm.

Đặc biệt, Bệnh viện chú trọng phòng ngừa lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con ngay trong 24 giờ đầu sau sinh thông qua việc tiêm vắc xin và kháng huyết thanh viêm gan B cho trẻ có chỉ định. Bên cạnh các danh mục vắc xin phòng bệnh, đơn vị còn triển khai tiêm kháng thể đơn dòng dự phòng bệnh do vi rút hợp bào hô hấp (RSV), giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ viêm tiểu phế quản, viêm phổi nặng và tỷ lệ nhập viện ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ.

Chia sẻ về hoạt động tiêm chủng tại Bệnh viện, bác sỹ Trần Thị Thoa, Quyền Trưởng Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết: Một trong các thế mạnh của Bệnh viện là khả năng tiếp nhận, khám sàng lọc và chỉ định tiêm chủng cho nhóm đối tượng cần chăm sóc đặc biệt như trẻ sinh non, nhẹ cân, trẻ mắc tim bẩm sinh, bệnh phổi mạn tính hoặc có bệnh lý nền, tiền sử bệnh lý phức tạp. Đây là những trẻ có thể gặp nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng hơn khi nhiễm các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, nhưng cũng là những đối tượng khiến nhiều phụ huynh lo lắng khi đưa trẻ đi tiêm chủng. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa Sơ sinh, Nhi khoa cùng điều kiện cấp cứu, hồi sức tại chỗ, trẻ được đánh giá toàn diện về tình trạng sức khoẻ, lựa chọn loại vắc xin và thời điểm tiêm phù hợp, đồng thời được theo dõi và hỗ trợ xử trí kịp thời nếu xuất hiện phản ứng bất lợi sau tiêm. Quan điểm của Bệnh viện là không vì trẻ có bệnh nền hay sinh non, nhẹ cân mà trì hoãn tiêm chủng một cách không cần thiết. Ngược lại, những trẻ này càng cần được xây dựng lộ trình tiêm chủng phù hợp để được bảo vệ sớm nhất có thể trong điều kiện đảm bảo an toàn.

Tiêm chủng cho trẻ em tại Khoa Dinh dưỡng.

Chính sự cẩn trọng trong quy trình chuyên môn và thái độ phục vụ tận tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh đã tạo dựng niềm tin vững chắc đối với các gia đình.

Có mặt tại khu vực tiêm chủng của Bệnh viện từ sớm, chị Nguyễn Mai Hương (phường Tam Điệp) đang hoàn tất thủ tục tiêm phòng trong lần mang thai thứ hai. Chị Hương chia sẻ: Cả hai lần mang bầu tôi đều tin tưởng lựa chọn Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình để tiêm các mũi phòng bệnh. Ở đây, các bác sĩ khám sàng lọc rất kỹ, tư vấn cặn kẽ từng loại vắc xin phù hợp với tuần thai để bảo vệ cho cả mẹ và bé. Quy trình làm việc chuyên nghiệp, cơ sở vật chất sạch sẽ, lại có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa túc trực nên tâm lý của những người làm mẹ như tôi thấy rất yên tâm.

Đưa cả 2 con đến tiêm chủng vắc xin Gardasil 9, chị Đinh Thị Lan (phường Hoa Lư) cho biết: Tôi được biết đã có vắc xin phòng HPV cho cả nam và nữ nên tranh thủ ngày nghỉ đưa cả con gái lớn 18 tuổi và con trai 15 tuổi đến để được tư vấn và tiêm chủng. Phòng bệnh thông qua việc tiêm chủng là việc nên quan tâm bởi hiện nay rất nhiều bệnh tật xuất hiện mà nếu được bảo vệ bằng vắc xin thì rất tốt và hiệu quả…

Tiêm chủng cho phụ nữ mang thai tại Khoa Dinh dưỡng.

Theo khuyến cáo của ngành Y tế, tiêm chủng là một trong những biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm hiệu quả, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, biến chứng nặng, tử vong và gánh nặng điều trị, đặc biệt đối với trẻ em và phụ nữ mang thai.

Đối với trẻ em, việc bảo vệ sức khỏe bằng vắc xin cần được bắt đầu ngay từ những ngày đầu đời, với vắc xin phòng viêm gan B trong 24 giờ đầu sau sinh và vắc xin phòng lao. Trong quá trình trẻ lớn lên, cha mẹ cần quan tâm thực hiện tiêm đầy đủ các vắc xin phòng bệnh như bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, Hib (5 in1 hoặc 6in1), tiêu chảy do Rotavirus, phế cầu, cúm sởi, quai bị, rubella, viêm não Nhật Bản, thủy đậu, não mô cầu, viêm gan A, sốt xuất huyết, HPV và các bệnh khác phù hợp với từng độ tuổi.

Đối với phụ nữ, việc tiêm chủng cần được quan tâm ngay từ khi có kế hoạch mang thai. Các vắc xin cần lưu ý trước thai kỳ là sởi quai bị rubella, thủy đậu, viêm gan B, cúm và các vắc xin khác tùy theo tình trạng miễn dịch, độ tuổi và tiền sử tiêm chủng. Trong thời kỳ mang thai, các bà mẹ cần đặc biệt quan tâm đến vắc xin phòng uốn ván, cúm, ho gà bạch hầu uốn ván và vắc xin phòng RSV theo hướng dẫn chuyên môn và tuổi thai phù hợp. Việc tiêm chủng trong thai kỳ không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe người mẹ mà còn tạo nguồn kháng thể truyền từ mẹ sang con, góp phần bảo vệ trẻ trong những tháng đầu đời.

Đặc biệt, đối với trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc có bệnh lý nền, cha mẹ không nên vì quá lo lắng mà tự ý trì hoãn hay bỏ qua các mũi tiêm cần thiết. Gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở y tế phù hợp, trong đó bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi là một lựa chọn có lợi thế về đánh giá chuyên môn, khám sàng lọc và hỗ trợ cấp cứu đối với những trường hợp cần chăm sóc đặc biệt.