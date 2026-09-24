Chủ động kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027

Ngày 24/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc về kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027. Đại diện Sở VHTT&DL các tỉnh, thành phố cùng các cơ quan báo chí và đông đảo đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong cả nước tham dự tập huấn.

Quang cảnh hội nghị và các đại biểu, đội ngũ làm công tác tuyên truyền tham dự hội nghị .

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị hệ thống kiến thức toàn diện, chuẩn xác và có chiều sâu về APEC, để đội ngũ làm công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước; sẵn sàng cho Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị Năm APEC 2027 và Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các cơ quan báo chí còn được hướng dẫn áp dụng Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí theo quyết định số 3560/QĐ-BVHTTDL ngày 6/10/2025 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL. Trên cơ sở đó, các cơ quan báo chí định vị chính xác năng lực công nghệ của đơn vị; bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực số mạnh mẽ nhất trước khi bước vào Năm APEC 2027.

Đồng chí Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ VHTT&DL trao đổi thông tin với các đại biểu và đội ngũ làm công tác tuyên truyền tham dự hội nghị.

Đồng chí Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ VHTT&DL cho hay, những kiến thức cơ bản được cung cấp tại hội nghị này bám sát những yêu cầu thực tế của công tác thông tin, tuyên truyền và chuyển đổi số báo chí, hướng tới Năm APEC 2027. Hội nghị cũng là dịp để các cơ quan quản lý ở Trung ương, địa phương và các cơ quan báo chí phối hợp, chia sẻ thông tin để tạo thế chủ động từ sớm trong công tác tuyên truyền về APEC 2027. Đặc biệt là nội dung và phương thức tuyên truyền về APEC 2027 trong toàn hệ thống thông tin, báo chí, truyền thông đảm bảo đúng định hướng, đúng quy định, kịp thời và hiệu quả.

Năm 2027 là lần thứ ba Việt Nam vinh dự đảm nhiệm vai trò chủ nhà của "Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương" (APEC 2027). Hai lần trước đó đã được tổ chức trong các năm 2006 và 2017.

Năm APEC Việt Nam 2027 không chỉ là chuỗi các Hội nghị cấp cao, mà còn là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng còn góp phần khẳng định vị thế, tầm vóc mới của Việt Nam trên trường quốc tế. Từ sự kiện này, Việt Nam quảng bá hình ảnh một đất nước năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững; đồng thời là điểm đến tin cậy trong hoạt động đầu tư, thương mại và du lịch toàn cầu.