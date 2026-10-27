Chủ động kỹ năng thoát nạn khi có sự cố

Học sinh trải nghiệm phương tiện cứu nạn tại một buổi hướng dẫn kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thời gian qua Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn học sinh kỹ năng thoát nạn từ trên cao, sử dụng bình chữa cháy xử lý đám cháy nhỏ mới phát sinh; đồng thời trang bị kiến thức nhận diện, phòng ngừa nguy cơ rò rỉ khí gas, xử lý sự cố liên quan đến bếp gas tại gia đình, giúp các em chủ động ứng phó và bảo vệ bản thân khi gặp tình huống nguy hiểm.

Tăng cường tuyên truyền về phòng cháy và cứu nạn

Khi xảy ra các vấn đề liên quan cháy, nổ ở nhà cao tầng, việc di chuyển xuống các tầng dưới để thoát ra ngoài không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nếu cầu thang, hành lang bị khói bao phủ hoặc lối thoát nạn bị cản trở, học sinh rất dễ hoảng loạn, mất phương hướng, nhất là khi chưa từng được hướng dẫn xử lý tình huống. Bên cạnh đó, những sự cố như: chập điện, cháy thiết bị điện, vật dụng trong lớp học hay rò rỉ khí gas tại gia đình cũng có thể xảy ra bất ngờ.

Thực tế, nhiều học sinh đã được nghe hướng dẫn về cách báo cháy, sử dụng bình chữa cháy hoặc tìm lối thoát hiểm. Tuy nhiên, khi đứng trước tình huống giả định có khói, lửa hoặc phải thoát nạn từ trên cao, việc ghi nhớ và thực hiện đúng các thao tác lại không đơn giản. Đặc biệt, những thiết bị cứu nạn như: dây thoát hiểm thả chậm, phương tiện cứu người từ trên cao còn khá xa lạ với học sinh.

Từ yêu cầu đó, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với trải nghiệm thực hành tại trường học. Nội dung được xây dựng theo từng nhóm tuổi, kết hợp nhận diện nguy cơ cháy, nổ với hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy, kỹ năng thoát nạn và cách phối hợp với lực lượng cứu hộ khi xảy ra tình huống nguy hiểm.

Ngày 12-10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 13 phối hợp với Trường tiểu học Thác Mơ (phường Phước Long) tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức PCCC cho giáo viên và học sinh. Tại chương trình, cán bộ cảnh sát PCCC chỉ ra những nguy cơ có thể phát sinh từ hệ thống điện, thiết bị điện, nguồn nhiệt và các vật dụng dễ cháy trong trường học, gia đình. Đối với sự cố liên quan đến bếp gas, học sinh được lưu ý nhận biết dấu hiệu bất thường, không tự ý bật công tắc điện hoặc sử dụng nguồn lửa khi nghi ngờ rò rỉ khí gas, nhanh chóng báo cho người lớn và di chuyển đến nơi an toàn.

Học sinh Trường THPT Dầu Giây (phường Dầu Giây) cũng đã được tổ chức tuyên truyền về PCCC và trải nghiệm phương án CNCH vào ngày 17-10 tại trụ sở Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5. Em Lê Tứ, học sinh Trường THPT Dầu Giây cho biết: Trước đây, em chưa hình dung rõ phải làm gì nếu xảy ra cháy tại các tầng cao, đặc biệt khi cầu thang hoặc lối đi bị khói bao phủ. Qua tìm hiểu những phương tiện cứu nạn và cách xử lý tình huống, em nhận thấy việc giữ bình tĩnh, xác định lối thoát và làm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng rất quan trọng.

Cũng được tham gia tập huấn về PCCC và CNCH trước đó, cô Đoàn Thị Vân, giáo viên Trường mầm non Ngôi Sao (phường Trảng Bom) chia sẻ: Qua buổi tập huấn, tôi được trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng về CNCH, nhất là cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố ở nhà cao tầng mà lối thoát hiểm phía dưới đã bị bịt kín. Đồng thời, tôi kiến nghị nhà trường quan tâm trang bị thêm các phương tiện hỗ trợ thoát nạn từ trên cao như: dây thoát hiểm hạ chậm, thang dây thoát hiểm phù hợp với điều kiện thực tế của trường.

Lý thuyết phải đi đôi với thực hành

Theo Thiếu tá Công Tiến Nam, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố, việc trang bị kỹ năng PCCC và thoát nạn cho học sinh cần được thực hiện thường xuyên, phù hợp với từng độ tuổi. Bởi khi xảy ra sự cố, nhất là tại các trường học có nhiều tầng, nếu không nắm được cách xử lý, học sinh rất dễ hoảng loạn, chen lấn hoặc lựa chọn hướng di chuyển không an toàn.

Do đó, công tác tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc phổ biến kiến thức mà cần tăng thời lượng thực hành, giúp học sinh trực tiếp làm quen với các phương tiện chữa cháy, cứu nạn và những tình huống có thể xảy ra trong thực tế. Trong đó, cần chú trọng hướng dẫn cách nhận biết lối thoát nạn, di chuyển khi có khói, sử dụng bình chữa cháy đối với đám cháy mới phát sinh và cách phối hợp với lực lượng chức năng khi cần cứu nạn từ trên cao.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố khuyến cáo: Để phòng chống cháy, nổ do sự cố về điện, cần hình thành thói quen tắt thiết bị điện khi không sử dụng, không cắm quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ điện và không tự ý sửa chữa khi phát hiện hư hỏng.

Đối với các trường học có nhiều tầng, việc tổ chức diễn tập thoát nạn theo những tình huống giả định là cần thiết. Chẳng hạn, khi cầu thang bộ bị khói bao phủ, học sinh phải biết cách tìm lối thoát khác, di chuyển đến vị trí an toàn và thông báo vị trí của mình để lực lượng cứu hộ tiếp cận. Các phương tiện như: dây thoát hiểm hạ chậm, thiết bị cứu nạn trên cao cũng cần được giới thiệu, hướng dẫn trực quan để học sinh hiểu công dụng, nguyên tắc sử dụng. Tuy nhiên, việc thực hành với những thiết bị này phải có sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chuyên môn, không để học sinh tự ý thao tác khi chưa được hướng dẫn.