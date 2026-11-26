Họp Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Kiểm toán nhà nước. Ảnh: N.LY

Tạo lập nền tảng cho kiểm toán số

Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của KTNN ngày 25/11, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá, nhận thức và phong trào phát triển khoa học, công nghệ trong toàn Ngành ngày càng được nâng cao. Đây là chuyển biến có ý nghĩa quan trọng, bởi chuyển đổi số chỉ có thể đi vào thực chất khi trở thành nhu cầu tự thân, gắn với trách nhiệm và hoạt động thường xuyên của từng đơn vị, từng công chức, kiểm toán viên.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong tổng số 62 nhiệm vụ được giao, KTNN đã hoàn thành 30 nhiệm vụ, trong đó có 8 nhiệm vụ hoàn thành sớm; 8 nhiệm vụ đang triển khai, dự kiến hoàn thành trong tháng 11. Kết quả này cho thấy tiến độ triển khai được thúc đẩy, đồng thời phản ánh nỗ lực cụ thể hóa các chủ trương, định hướng về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số thành những sản phẩm, công việc có thể kiểm đếm.

Những dấu ấn đáng chú ý là KTNN đã ban hành Khung kiến trúc số KTNN; Hướng dẫn kiểm toán công nghệ thông tin; Bộ chỉ tiêu và phương pháp đánh giá mức độ chuyển đổi số của KTNN. Đây không chỉ là những văn bản phục vụ quản lý nội bộ, mà là cơ sở định hình kiến trúc, chuẩn hóa phương thức triển khai và tạo căn cứ đánh giá mức độ chuyển đổi số trong toàn Ngành.

Việc xây dựng nền tảng thể chế và phương pháp có ý nghĩa đặc biệt đối với một cơ quan kiểm toán hoạt động trên phạm vi rộng. Nếu thiếu kiến trúc thống nhất, chuẩn dữ liệu và quy trình dùng chung, các ứng dụng công nghệ bị phân tán, khó kết nối và hạn chế khả năng khai thác dữ liệu liên thông. Vì vậy, chủ động thiết lập nền tảng chung là bước đi cần thiết để bảo đảm chuyển đổi số có định hướng, lộ trình và khả năng mở rộng.

Dữ liệu và AI từng bước đi vào hoạt động kiểm toán

Nếu hạ tầng và thể chế là điều kiện cần thì khả năng khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ vào nghiệp vụ mới là thước đo quan trọng đối với hiệu quả chuyển đổi số. Thực tế triển khai cho thấy, KTNN đã từng bước đưa AI vào hoạt động như tra cứu thông tin, tổng hợp nghiên cứu khoa học và hỗ trợ công việc chuyên môn, lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán. Các hoạt động tập huấn, hội thảo cũng được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và khả năng tiếp cận công nghệ mới cho đội ngũ công chức, kiểm toán viên.

Tuy nhiên, công nghệ không thay thế vai trò của kiểm toán viên trong đánh giá bằng chứng, xác định bản chất vấn đề và đưa ra kết luận kiểm toán. Giá trị của AI chỉ thực sự phát huy khi được sử dụng đúng mục đích, trên cơ sở dữ liệu đáng tin cậy, quy trình kiểm soát phù hợp và trách nhiệm nghề nghiệp rõ ràng.

Định hướng này cũng đặt ra yêu cầu không dừng lại ở việc đưa thêm công cụ số vào quy trình hiện có, mà phải từng bước đổi mới cách thức tổ chức và thực hiện kiểm toán. Khi dữ liệu được kết nối, chuẩn hóa và khai thác hiệu quả, kiểm toán viên có điều kiện mở rộng phạm vi phân tích, chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu dựa trên kiểm tra hồ sơ, chứng từ sang kết hợp phân tích dữ liệu, đánh giá rủi ro và lựa chọn trọng tâm kiểm toán trên cơ sở thông tin.

Phong trào chuyển đổi số từ các đơn vị đến toàn Ngành được đẩy mạnh, ứng dụng AI đã thực sự mang lại hiệu quả và được các địa phương, đơn vị được kiểm toán đánh giá cao. Nhận thức của các công chức, viên chức, kiểm toán viên về khoa học công nghệ, chuyển đổi số đã có sự chuyển biến rõ nét, chủ động học hỏi, tìm tòi, ứng dụng đa dạng vào lập kế hoạch và triển khai các cuộc kiểm toán. Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa

Đây là tiền đề để KTNN từng bước nâng cao năng lực nhận diện sớm rủi ro trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực, chương trình, dự án tiềm ẩn rủi ro; đồng thời đánh giá sâu hơn tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong sử dụng nguồn lực. Nói cách khác, chuyển đổi số không chỉ giúp cải thiện tốc độ xử lý công việc, mà hướng tới nâng cao chất lượng thông tin và giá trị của kết quả kiểm toán đối với hoạt động quản lý, điều hành.

Bên cạnh kết quả triển khai trong nội bộ, KTNN cũng đang thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và Quốc hội. Đến thời điểm báo cáo, KTNN đã hoàn thành 4/5 nhiệm vụ thuộc Kế hoạch 100 ngày của Ban Chỉ đạo Trung ương, 5/8 nhiệm vụ được Quốc hội giao. Các nhiệm vụ còn lại liên quan đến hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, xây dựng kiến trúc và quản trị dữ liệu, đưa AI vào hoạt động chuyên môn, cũng như kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Những kết quả này cho thấy, chuyển đổi số của KTNN đang được triển khai trên nhiều phương diện, từ hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, kết nối dữ liệu đến ứng dụng công nghệ trong thực tiễn. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lớn, trong khi nguồn nhân lực và thời gian dành cho số hóa hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Mức độ sử dụng môi trường làm việc số giữa các đơn vị, công chức cũng chưa đồng đều. Đây là những vấn đề cần được nhận diện và xử lý để bảo đảm các nền tảng đã xây dựng thực sự được khai thác thống nhất, hiệu quả.

Chuyển nền tảng số thành năng lực vận hành thường xuyên

Từ những kết quả bước đầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới không chỉ là hoàn thành các đầu việc theo kế hoạch, mà quan trọng hơn là chuyển những sản phẩm đã hình thành thành năng lực vận hành thường xuyên của toàn Ngành.

Trong tháng 12/2026, KTNN sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện kiến trúc dữ liệu; đánh giá, chấm điểm mức độ chuyển đổi số của các đơn vị phục vụ tổng kết năm; xây dựng quy chế quản lý, theo dõi công việc trên phần mềm. Các đơn vị liên quan được giao tiếp tục triển khai số hóa hồ sơ, hoàn thiện báo cáo kết quả năm 2026 và xây dựng kế hoạch năm 2027, giai đoạn 2027-2030. Đồng thời, nghiên cứu, hoàn thiện quy định về cung cấp dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm toán, hướng tới khả năng cảnh báo sớm rủi ro và hỗ trợ xác định trọng tâm kiểm toán.

Cùng với nhiệm vụ về hạ tầng và dữ liệu, việc đưa AI vào hoạt động chuyên môn cần được thúc đẩy theo hướng có sản phẩm cụ thể, xác định rõ phạm vi ứng dụng và hiệu quả mang lại. Yêu cầu vận hành chính thức AI trong ít nhất 2 hoạt động chuyên môn là 1 bước quan trọng để chuyển từ thử nghiệm, tiếp cận công nghệ sang ứng dụng có kiểm soát, gắn với quy trình nghiệp vụ và yêu cầu bảo đảm chất lượng kiểm toán.

Một hướng đi đáng chú ý khác là phát huy vai trò của đội ngũ công chức, kiểm toán viên, đặc biệt là lực lượng trẻ trong nghiên cứu, đề xuất và triển khai sáng kiến số. Việc phát động phong trào đổi mới sáng tạo trong thanh niên, biểu dương và nhân rộng các sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin, AI thông qua hoạt động kiểm toán sẽ góp phần tạo động lực đổi mới từ cơ sở.

Chủ động kiến tạo nền tảng kiểm toán số vì thế không phải là đích đến riêng của một chương trình chuyển đổi số, mà là quá trình đổi mới lâu dài về tư duy, phương thức tổ chức và năng lực thực thi. Trong quá trình đó, thể chế tạo khuôn khổ, dữ liệu tạo nền tảng, công nghệ mở rộng năng lực, còn con người quyết định hiệu quả ứng dụng.

Khi các yếu tố này được kết nối đồng bộ, KTNN sẽ có thêm điều kiện chuyển mạnh từ kiểm toán dựa chủ yếu trên hồ sơ, chứng từ sang kiểm toán dựa trên dữ liệu; từ phát hiện vấn đề sau khi sự việc đã diễn ra sang chủ động nhận diện rủi ro; từ tập trung vào tuân thủ sang kết hợp đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công. Qua đó, hoạt động kiểm toán không chỉ góp phần phát hiện, chấn chỉnh sai phạm mà còn cung cấp thông tin tin cậy, hỗ trợ nâng cao chất lượng quản trị và kiến tạo giá trị công./.