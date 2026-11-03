Chủ động kiến tạo môi trường an ninh, an toàn cho phát triển

Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 31/10/2026 của cả nước là 76,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Về kết quả chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính cho biết, đối với giải ngân kế hoạch vốn năm 2026: 07 bộ, cơ quan trung ương và 13 địa phương giải ngân rất tốt; 04 bộ, cơ quan trung ương và 01 địa phương giải ngân chưa tốt.