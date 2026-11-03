Chủ động kiến tạo môi trường an ninh, an toàn cho phát triển
Sáng 3/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an thành phố Hà Nội về tình hình, kết quả các mặt công tác 10 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm hai tháng cuối năm. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chu-dong-kien-tao-moi-truong-an-ninh-an-toan-cho-phat-trien-246261103193236009.htm