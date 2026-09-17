Chủ động kiểm tra từ sớm, từ xa, không chờ đến khi mưa lũ xảy ra mới bắt đầu rà soát, chuẩn bị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra các điểm ngập lụt tại xã Đông Thành.

Lúc 10h sáng nay, điểm ngập nặng nhất trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Hà Bình, xã Hà Trung có độ sâu khoảng 80cm. Do lượng mưa lớn, kênh tiêu thoát qua địa bàn không thoát kịp nên nước đã dâng cao, gây ách tắc giao thông. Cấp ủy, chính quyền xã Hà Trung đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức cắm biển cảnh báo và hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua điểm ngập. Tuy nhiên, do lượng phương tiện lớn, vẫn có thời điểm giao thông ùn tắc.

Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Hà Bình, xã Hà Trung nước ngập sâu do mưa lớn kéo dài.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai ngay các giải pháp điều tiết giao thông, thực hiện phân luồng từ xa để hướng dẫn phương tiện không di chuyển vào điểm ngập, tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc trên tuyến quốc lộ huyết mạch.

Các địa phương cần có kế hoạch tiêu thoát nước nhằm bảo vệ diện tích hoa màu, đồng thời sẵn sàng các phương án cứu nạn, cứu hộ tại khu vực ngập sâu, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho Nhân dân. Đặc biệt, phải có kế hoạch tiêu thoát nước, tuyệt đối không để xảy ra điểm ngập trên tuyến Quốc lộ 1A.

Điểm ngập trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Hà Bình, xã Hà Trung.

Các sở, ngành cần đẩy nhanh tiến độ Dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa làm chủ đầu tư từ nguồn vốn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, không để tình trạng ngập trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hà Trung.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra các điểm ngập lụt tại phường Bỉm Sơn.

Kiểm tra các điểm ngập tại các xã Tống Sơn, Đông Thành và phường Bỉm Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng tình trạng ngập lụt xảy ra vào mùa mưa bão, ngoài nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân chủ quan là do công tác quy hoạch và thiết kế hệ thống kênh mương, tiêu thoát nước chưa đảm bảo, thiếu quy hoạch đồng bộ, thiếu kết nối.

Do đó, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các sở, ngành tổ chức quy hoạch lại tổng thể; đồng thời đẩy nhanh các dự án đã được bố trí vốn, sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thủ tục giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đối với các dự án đã được chấp thuận đầu tư.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các đơn vị rà soát lại tất cả các ao, hồ đập đang được giao quản lý, tuyệt đối không để tình trạng san lấp và xây dựng trái phép; đồng thời phải khơi thông dòng chảy để nâng cao khả năng tiêu thoát nước.

Điều quan trọng là các địa phương phải chủ động kiểm tra từ sớm, từ xa, không chờ đến khi mưa lũ xảy ra mới bắt đầu rà soát, chuẩn bị.

Trường Mầm non Đông Thành - Phân hiệu Thành Lập ngập trong nước ngày 17/9.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân khi cần thiết; tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tự ý đi lại, không sử dụng phương tiện lưu thông qua khu vực nước chảy xiết, ngập sâu, nguy hiểm, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy tham gia đoàn công tác, trao quà các hộ dân bị ngập lụt tại phường Bỉm Sơn.

Đến kiểm tra tình trạng ngập lụt tại các trường học trên địa bàn xã Đông Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị địa phương chỉ đạo các trường học theo dõi sát tình hình, chủ động cho học sinh nghỉ học khi việc đi lại và tổ chức dạy học không bảo đảm an toàn. Chính quyền địa phương phân công cán bộ trực tiếp kiểm tra tại các trường, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh để có phương án xử lý.