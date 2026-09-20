Chủ động kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu

Thời gian qua, cùng với nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên để chuẩn bị cho Tết Trung thu, thị trường trên địa bàn tỉnh nhìn chung diễn ra tương đối ổn định. Hàng hóa phục vụ dịp này được các cơ sở kinh doanh chuẩn bị khá đa dạng, phong phú, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng như bánh Trung thu, nguyên liệu sản xuất bánh, bánh kẹo, nước giải khát, đồ chơi trẻ em và các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng khác.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm soát tại các điểm bán bánh Trung thu trên địa bàn phường Thục Phán.

Nhìn chung, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Giá cả hàng hóa cơ bản ổn định, chưa phát sinh tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trên diện rộng.

Tuy nhiên, bước vào thời điểm trước và trong dịp Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng tăng cao cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm. Đáng lưu ý là nhóm hàng thực phẩm như bánh Trung thu, nguyên liệu làm bánh, bánh kẹo, nước giải khát, với nguy cơ xuất hiện hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội như Facebook, TikTok và các hình thức bán hàng, vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em, nguy cơ lưu thông các sản phẩm nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ, không bảo đảm quy định về nhãn hàng hóa, chất lượng và an toàn đối với trẻ em cũng cần được đặc biệt lưu ý.

Trước tình hình đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ động bám sát địa bàn, chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường nắm tình hình, theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa để kịp thời kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Trần Mạnh Hùng cho biết: Để tăng cường kiểm soát thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm nay, Chi cục chủ động xây dựng và triển khai các phương án kiểm tra, kiểm soát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát diễn biến thực tế của thị trường. Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường nắm tình hình, thu thập thông tin, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các tuyến, địa bàn và nhóm hàng có nguy cơ cao phát sinh vi phạm. Trọng tâm kiểm tra là các mặt hàng bánh Trung thu, bánh kẹo, nguyên liệu sản xuất bánh, đồ chơi trẻ em và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường chú trọng kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ, nhãn hàng hóa, hạn sử dụng, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng hàng hóa.

Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra đồ chơi trẻ em tại Phố đi bộ Kim Đồng, phường Thục Phán.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, Chi cục xác định tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm từ cơ sở.

Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng Quản lý thị trường xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Hải quan, Thuế và chính quyền địa phương trong trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các vụ việc có tính chất phức tạp, liên địa bàn. Qua đó, góp phần ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng xâm nhập thị trường, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Ông Nông Văn Long, chủ một hộ kinh doanh tạp hóa lâu năm tại Chợ xanh, phường Thục Phán, chia sẻ: Là người trực tiếp đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng, nhất là các sản phẩm phục vụ trẻ em và thực phẩm trong dịp Trung thu, cửa hàng luôn đặt chữ “tín” và an toàn sức khỏe lên hàng đầu. Toàn bộ các mặt hàng bánh kẹo, bánh Trung thu nhập về đều phải có hóa đơn, chứng từ minh bạch, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và còn hạn sử dụng. Cửa hàng cũng chủ động ký cam kết với lực lượng Quản lý thị trường, không bán hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc hàng trôi nổi, không rõ nhãn mác, nhằm giữ vững lòng tin với khách hàng.

Sự đồng lòng, ý thức tự giác tuân thủ pháp luật của các hộ kinh doanh tại những chợ truyền thống như Chợ xanh, phường Thục Phán là một trong những yếu tố góp phần xây dựng thị trường thương mại văn minh, lành mạnh trên địa bàn.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra 369 lượt cá nhân, tổ chức kinh doanh trên địa bàn; phát hiện và xử lý 265 vụ vi phạm hành chính. Trong đó, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 35 vụ hàng lậu, 27 vụ vi phạm về kinh doanh, 99 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, 99 vụ vi phạm về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 5 vụ vi phạm khác. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước trên 3 tỷ đồng.

Để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của bản thân và gia đình trong dịp Tết Trung thu, lực lượng Quản lý thị trường khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn những cơ sở kinh doanh có địa chỉ rõ ràng, uy tín; ưu tiên mua hàng tại các cửa hàng, siêu thị, cơ sở kinh doanh được phép hoạt động.

Hạn chế mua các sản phẩm trôi nổi, không rõ người bán hoặc được quảng cáo, chào bán trên mạng với giá thấp bất thường. Khi mua hàng, cần kiểm tra kỹ bao bì, nhãn hàng hóa, tên sản phẩm, tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, nguồn gốc, xuất xứ, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần và các thông tin liên quan đến an toàn thực phẩm. Không mua, không sử dụng sản phẩm có bao bì bị rách, biến dạng, có dấu hiệu bất thường, không có nhãn hàng hóa hoặc đã hết hạn sử dụng.

Đối với đồ chơi trẻ em, cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ thông tin bằng tiếng Việt, các cảnh báo và hướng dẫn sử dụng cần thiết. Đặc biệt lưu ý không mua những loại đồ chơi có dấu hiệu là hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ.

Khi mua hàng qua các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội như Facebook, TikTok và các hình thức bán hàng trực tuyến khác, người tiêu dùng cần thận trọng kiểm tra thông tin về người bán, nguồn gốc sản phẩm, hình ảnh và thông tin trên nhãn hàng hóa. Không nên vì giá rẻ hoặc quảng cáo hấp dẫn mà mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng.

Lực lượng Quản lý thị trường cũng kêu gọi người dân chủ động phản ánh, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Qua đó, góp phần cùng lực lượng chức năng xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm một mùa Tết Trung thu an toàn, trọn vẹn niềm vui cho mọi gia đình.