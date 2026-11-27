Dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại tăng cao. Ảnh: PV

Phạm vi kiểm soát được xác định toàn diện, bao quát các tuyến giao thông, địa bàn giáp ranh, thị trường nội địa và không gian mạng. Trên cơ sở đó, các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý.

Đối tượng, mặt hàng trọng điểm cũng được xác định rõ. Bên cạnh các mặt hàng cấm như ma túy, vũ khí, pháo nổ, thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, lực lượng chức năng tập trung phát hiện, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, trọng tâm là những nhóm hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, vị thuốc y học cổ truyền, lương thực, thực phẩm.

Các mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu thụ lớn trong dịp cuối năm như xăng dầu, vàng, hàng điện tử, điện thoại, quần áo, bia, rượu, thuốc lá, đường cát, bánh mứt kẹo, trái cây, gia súc, gia cầm, phân bón... cũng thuộc diện kiểm soát. Qua đó, chất lượng hàng hóa được chú trọng, hoạt động kinh doanh được kiểm soát, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng được bảo vệ.

Một nội dung quan trọng của kế hoạch là yêu cầu các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới; xác định cụ thể tuyến, địa bàn, đối tượng và mặt hàng trọng điểm để tập trung đấu tranh. Hoạt động kiểm tra được định hướng theo trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, ổ nhóm và tụ điểm phức tạp, hạn chế tình trạng kiểm tra dàn trải. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát và hậu kiểm cũng được đề cao.

Kế hoạch đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, lực lượng chức năng; kịp thời tiếp nhận, xác minh, xử lý tin báo và chuyển cơ quan điều tra đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân; khuyến khích không tham gia, tiếp tay cho các hành vi vi phạm và chủ động tố giác khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Thời gian triển khai kế hoạch từ ngày 23/11/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

Hiệu quả của đợt cao điểm được thể hiện ở khả năng phát hiện, xử lý vi phạm và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng thâm nhập thị trường. Qua đó, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ ổn định thị trường và duy trì kỷ cương trong hoạt động kinh doanh.