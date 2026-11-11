Chủ động kiểm soát ô nhiễm trong “mùa bụi”
Ô nhiễm không khí đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý môi trường tại Hà Nội. Bên cạnh việc tăng cường kiểm soát các nguồn phát thải, thành phố cũng đang đẩy mạnh phối hợp liên vùng và xây dựng các kịch bản ứng phó. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để giải quyết bài toán ô nhiễm một cách bền vững, cần tiếp tục làm rõ cơ chế hình thành và tác động của các loại bụi mịn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chu-dong-kiem-soat-o-nhiem-trong-mua-bui-246261111154023747.htm