Chủ động kiểm soát, chấp hành quy định phòng, chống cháy, nổ

Cảnh sát phát hiện chất lỏng đang được hút từ bể tại khu kinh doanh phế liệu lên xe bồn. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước đó, vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 1/10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh thu mua phế liệu Thắng Hiền, ở Tổ dân phố Khoa Trường, phường Trúc Lâm, do ông L.X.T. (sinh năm 1993) làm chủ.

Tại đây, tổ công tác phát hiện ông H.Đ.C, sinh năm 1990, thường trú tại tỉnh Nghệ An là người điều khiển xe ô-tô bồn BKS 37S-2716, đang hút chất lỏng nghi là dầu DO từ bể chứa của cơ sở lên xe bồn, đã được khoảng 1.830 lít chất lỏng.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an phường Trúc Lâm tiến hành làm việc với chủ cơ sở.

Ông L.X.T khai nhận trong bể chứa tại khu đất thuê để kinh doanh phế liệu có khoảng 3.000 lít dầu. Số dầu này được mua lại từ một số lái xe chạy trên tuyến Quốc lộ 1A với giá 23.000 đồng/lít, sau đó bán cho ông H.Đ.C với giá 25.000 đồng/lít để mang về Nghệ An bán lại cho các tàu đánh bắt thủy sản.

Vụ việc được bàn giao cho cơ quan Quản lý thị trường để tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc số chất lỏng, hoạt động mua bán và các điều kiện kinh doanh có liên quan.